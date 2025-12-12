"Hangi lahmacun AB'den coğrafi işaret tescili almıştır?" sorusu yarışmacıyı zorladı! Kim Milyoner Olmak İster'de gergin anlar...

"Kim Milyoner Olmak İster?"in 1199. bölümü, 200.000 TL değerindeki lahmacun sorusunda yaşanan heyecanlı anlarla seyirciyi ekrana kilitledi. Yarışmacı Gizem, "Hangisi Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?" sorusuyla karşı karşıya kalınca zorlandı. Stüdyoda nefes kesen anlar, yarışmacının cevap için uzun süre beklemesine neden oldu. Gaziantep ve Adana şıkları arasında kalan yarışmacı, aklındaki şıktan emin olamayınca joker hakkını kullanmaya karar verdi. Bakın doğru cevap hangisiymiş...