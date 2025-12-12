Trend Galeri Trend Yaşam "Hangi lahmacun AB'den coğrafi işaret tescili almıştır?" sorusu yarışmacıyı zorladı! Kim Milyoner Olmak İster'de gergin anlar...

"Kim Milyoner Olmak İster?"in 1199. bölümü, 200.000 TL değerindeki lahmacun sorusunda yaşanan heyecanlı anlarla seyirciyi ekrana kilitledi. Yarışmacı Gizem, "Hangisi Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?" sorusuyla karşı karşıya kalınca zorlandı. Stüdyoda nefes kesen anlar, yarışmacının cevap için uzun süre beklemesine neden oldu. Gaziantep ve Adana şıkları arasında kalan yarışmacı, aklındaki şıktan emin olamayınca joker hakkını kullanmaya karar verdi. Bakın doğru cevap hangisiymiş...

Giriş Tarihi: 12.12.2025 15:21 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:48
ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışma programının her dakikası seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı.

Sorulan sorulara kolayca cevap veren yarışmacı Gizem, baraj sorusunu cevaplamsaıyla kalkan süre sınırıyla derin nefes alırken, 200.000 TL'lik o soruyla karşılaşınca ne yapacağını bilemedi.

Aşçılık okuyan ancak pastalığa yönelen yarışmacı, 200.000 TL'lik sorunun cevabından emin olamayınca son joker hakkı olan Yarı Yarıya Joker Hakkı'nı kullandı.

NEFES KESEN O ANLAR!

Yanlış olan 2 şık elendikten sonra yarışmacı Gizem, cevabını "Gaziantep lahmacunu" olarak netleştirdi. Yarışmanın bu bölümünde seyircilerin nefeslerini tutmasına sebep olan gerginlik, geceye damgasını vurdu. Yarışmacı Gizem, seçtiği şık ile doğru yanıtı vererek 200.000 TL ödüle ulaşmayı başardı.

BİR DİĞER PANİK İSE BAKIN HANGİ SORUDA YAŞANDI!

Her dakikası heyecanla takip edilen yarışmada öne çıkan bir soru kafa karışıklığına sebep oldu.

Yarışmacı Ebru, annesinin yarışma öncesi "İhtiyacın olursa mutlaka joker kullan" tavsiyesini hatırlayarak Telefon Jokeri'ne başvurdu.

Aranan kişi olarak yarışmacının güvendiği isim Mustafa Yaman seçildi.

Program ekibi Mustafa Yaman'la bağlantı sağlarken yarışmacı ile aralarındaki yakın ilişki ve özel hayatlarına dair kısa bilgiler de izleyiciyle paylaşıldı.

Telefon bağlantısının kurulmasının ardından soruyu dikkatlice dinleyen Yaman, tereddüt etmeden "Sivas" yanıtını verdi.

İŞTE DOĞRU YANIT!

Bu yönlendirme sayesinde kararını netleştiren yarışmacı, cevabını "Sivas" olarak belirledi. Böylece yarışmanın bu bölümünde, kritik bir aşamada kullanılan joker hakkı gerilimi artırırken aynı zamanda doğru cevaba ulaşılmasını sağladı.

İLGİNÇ ANLARDAN BİRİ DE KULLANILAN JOKER HAKKINDA YAŞANDI!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de başarılı performanslar yer aldı.

Yarışmaya katılan yarışmacı, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti.

EDEBİYAT SORUSU ÇIKTI

İkinci baraj sorusunu da görmeye hak kazanan yarışmacının karşısına bir edebiyat sorusu çıktı.

50 bin TL değerindeki 7'nci soruda yarışmacının karşısına, "Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca / Alt katında uyumayı bir ranzanın / Üst katında çocukluğum..." dizeleriyle başlayan "Siz Aşktan N'anlarsınız Bayım?" adlı şiirin şairi kimdir?" sorusu çıktı.

TELEFON JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı, edebiyat sorusu için telefon joker hakkını kullanmak istedi ve edebiyat öğretmenini aradı.

EDEBİYAT ÖĞRETMENİNDEN HATALI CEVAP!

Telefon hattında olan edebiyat öğretmeni soruya 'C- Gülten Akın' cevabını verdi.

ŞOKE OLDU

Ancak doğru cevabın 'A- Didem Madak' olduğunu öğrenen yarışmacı, elenince hayatının şokunu yaşadı.

YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmacı 5 bin TL alarak yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

MİLYONER'E DAMGA VURAN GECENİN DİĞER PERFORMANSLARI...

