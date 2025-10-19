Trend Galeri Trend Yaşam Hangi spor dalında erkeklerin yer aldığı müsabakalarda kadınların ringe girmesi yasaktır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusunun Hangi spor dalında erkeklerin yer aldığı müsabakalarda kadınların ringe girmesi yasaktır? yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 19.10.2025 23:25 Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 23:30
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Hangi spor dalında erkeklerin yer aldığı müsabakalarda kadınların ringe girmesi yasaktır? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Hangi spor dalında erkeklerin yer aldığı müsabakalarda kadınların ringe girmesi yasaktır?

CEVAP: Sumo

