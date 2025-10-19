Trend
Galeri
Trend Yaşam
Hangi spor dalında erkeklerin yer aldığı müsabakalarda kadınların ringe girmesi yasaktır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Hangi spor dalında erkeklerin yer aldığı müsabakalarda kadınların ringe girmesi yasaktır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusunun Hangi spor dalında erkeklerin yer aldığı müsabakalarda kadınların ringe girmesi yasaktır? yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 19.10.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 23:30