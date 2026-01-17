Trend Galeri Trend Yaşam Hangi Türk boyu nerede yaşıyor! Memleketine göre hangi boydansın? İşte il il merak edilen harita

Pek çok Türk boyu tarih boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerine yerleşti. "Memleketime göre hangi Türk boyuna mensubum?" sorusu internette büyük ilgi görüyor. Peki, siz hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte şehirlerimize göre Türk boylarının detaylı dağılım haritası!

Giriş Tarihi: 17.01.2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:36
Türk boyları kurduğu devletler ve yönettiği coğrafyalar ile tarihe damgasını vurdu. Türk boyları geniş topraklara yayılmış ve farklı bölgelerde iz bırakmıştır. "Hangi şehir hangi Türk boyuna ait?" sorusu da yanıt buldu. Peki, siz hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte illere göre Türk boylarının detaylı dağılımı!

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

Öncelikle geçmişten günümüze belli başlı Türk devletleri hangileri?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU – M.Ö. 204 / M.S. 216

Hunlar, Orta Asya'daki Tanrı Dağları çevresinde yaşayan ön Türk boylarından biriydi. Kabileler hâlinde hayat süren Hunlar, zaman zaman diğer topluluklarla çatışmalara giriyordu. Güçlerini pekiştirmek ve varlıklarını korumak amacıyla Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğu'nu kurdular.

BATI HUN İMPARATORLUĞU – 48 / 216

Büyük Hun İmparatorluğu, M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ile Ho-Han-Ye adlı kardeşler arasında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Batı Hunları'nın yönetimi Çiçi Yabgu'nun elindeyken, Doğu Hunları Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) tarafından yönetildi.

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU – 375 / 454

Avrupa'da hüküm süren en önemli Türk devletlerinden biri, Avrupa Hun İmparatorluğu'dur. Birçok kritik savaşa ve önemli liderlere ev sahipliği yapan bu imparatorluk, Türk tarihinin şekillenmesinde büyük bir rol oynamıştır.

AK HUN İMPARATORLUĞU – 420 / 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından, Hunların büyük bir kısmı Volga Nehri boyunca batıya göç ederken, bir kısmı güneye doğru ilerledi. Güneyde yerleşen bu topluluk, zamanla Ak Hun İmparatorluğu'nu kurarak tarih sahnesinde önemli bir güç haline geldi.

GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU – 552 / 743

Göktürkler, Hunlar döneminde bozkırlarda göçebe hayat süren topluluklardan türemiştir. Hun İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından, Asya bozkırlarında yaşayan Aşina (Hun) kabilesi üzerinden güçlenerek Göktürk İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

AVAR İMPARATORLUĞU – 565 / 803

Avarlar, Orta Avrupa'da, Frank Krallığı ile Bizans İmparatorluğu arasında etkili bir güç olarak ortaya çıktı. Eski Hunlar, Sabarlar ve Ogur (Bulgar) gibi Türk topluluklarının desteğiyle kurulan Avar devleti, çeşitli Germen ve özellikle yoğun nüfuslu Slav kabilelerini kontrol ederek yaklaşık 250 yıl boyunca Avrupa siyasetini yönlendirdi.

HAZAR İMPARATORLUĞU - 651 - 983

Hazarlar, tarih sahnesine Sabar Türkleri'nin devamı olarak çıkmıştır. Günümüzde Hazar Denizi ismiyle yaşatılan Hazar adı, tarihî kaynaklarda 558 yılında, Sâsânî-Sabar savaşları sırasında Sabarlar'ın siyasi varlıklarını kaybetmesinden önce geçmektedir.

UYGUR DEVLETİ - 744 - 1335

Uygur Devleti, İslamiyet öncesi dönemde kurulmuş önemli Türk devletlerinden biridir. Yazılı kültüre geçişle birlikte Orta Asya'da büyük bir uygarlık inşa eden Uygurlar, Türk kültürüne kazandırdıkları sanat eserleriyle de tanınmıştır.

GAZNELİLER DEVLETİ - 963 - 1183

Gazne Devleti, 963 yılında Alp Tekin önderliğinde Afganistan'da kurulmuştur. Bölgedeki ilk Türk-İslam devletlerinden biri olan bu yapı, kısa sürede önemli bir siyasi ve kültürel güç haline gelmiştir.

BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU - 1040 - 1157

Büyük Selçuklu Devleti, 1037 yılında Oğuz Türkleri'nin Kınık boyu tarafından kurulmuştur. Orta Çağ'da Anadolu ve çevresinde önemli bir güç olarak ortaya çıkan bu devlet, siyasi ve kültürel açıdan büyük bir etki yaratmıştır.

HARİZMŞAHLAR DEVLETİ - 1157 - 1231

Harezmşahlar Devleti, Orta Asya'daki Harezm bölgesinde Kutbeddin Muhammed Harezmşah tarafından kurulmuş önemli bir Türk-İslam devletidir. Bölgedeki siyasi ve kültürel etkisiyle tarih sahnesinde dikkat çeken bir güç olmuştur.

ALTIN ORDA DEVLETİ - 1236 - 1502

Tarihin en etkili devletlerinden biri olan Altın Orda Devleti, bazı kaynaklarda Altınordu Devleti olarak da anılmaktadır. Bu devlet, Türk ve Moğol hanlıklarının birleşimiyle kurulmuş önemli bir siyasi güçtür.

BÜYÜK TİMUR İMPARATORLUĞU - 1368 - 1501

Timur Devleti, 1370 yılında Timur Han tarafından kurulmuş ve kısa sürede Delhi'den Bursa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm sürmüştür. Timur Han'ın vefatının ardından parçalanan bu büyük Türk devleti, tarih sahnesinde önemli bir yer edinmiştir.

BABÜR İMPARATORLUĞU - 1526 - 1856

Hindistan ve çevresinde hüküm süren Babürlüler Devleti, Türk-Moğol kökenli bir oluşumdur. Orta Asya'dan göç eden Türklerin bir kısmı Anadolu'ya yerleşmiş olsa da, pek çok Türk boyu Avrupa ve Asya'nın farklı bölgelerinde varlıklarını sürdürmüştür. Moğol toplulukları, Osmanlı öncesi parlak dönemlerini geride bıraktıktan sonra parçalanmış ve farklı isimlerle yeni devletler olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Babürlüler de bu süreçte Hindistan'da ortaya çıkan önemli bir Türk-Moğol devleti olarak öne çıkmıştır.

OSMANLI İMPARATORLUĞU - 1299 - 1922

Osmanlı İmparatorluğu, 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar tarih sahnesinde varlığını sürdürmüş büyük bir devlettir. Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanan topraklarıyla 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu hâline gelmiştir. Osmanlılar, en geniş sınırlarına ise 1683 yılında ulaşmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ - 1923 -...

Türkiye, resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtaları arasında, kuşbakışı görünümü kabaca doğu-batı doğrultusunda bir dikdörtgeni andıran Anadolu platosu ve Trakya yarımadası üzerinde kurulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler. Cumhurbaşkanlığı forsu, belirtilen ölçülere uygun olarak yapılır. Forsun sol üst köşesinde yer alan güneş ve yıldızlar sarı renktedir.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ - 1983-...

15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının "self-determinasyon" (kendi kaderini tayin etme) hakkına dayanılarak ve siyasi eşitliği vurgulanarak ilan edilmiştir.

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ - 1991-...

Azerbaycan'ın bağımsızlığı, 28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edildi. Milli Şura'nın kabul ettiği "İstiklal Bildirisi"nde, ülkenin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu belirtildi.

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ

Kırgızistan Cumhuriyet olarak 31 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiş, 21 Aralık 1991'de diğer dört Orta Asya cumhuriyeti ile birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu'na resmen katılmıştır. Kırgız cumhuriyeti anayasası 5 Mayıs 1993 tarihinde Parlamento'da oy birliğiyle kabul edilmiştir.

TACİKİSTAN CUMHURİYETİ

Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Tacikistan'ın bağımsızlığını tanımıştır. 29 Ocak 1992 tarihinde iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmuştur. Büyükelçiliğimiz 4 Ağustos 1992 tarihinde, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliği ise 16 Ekim 1995 tarihinde açılmıştır.

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

Yüzyıllar boyu Orta Asya'da kurulan Timurlular, Harzemşahlar, Şaybaniler, Babürlüler devletleri ile 19. yüzyılda Çar Rusyası tarafından devrilen Buhara Emirliği, Kokand ve Hive Hanlıklarına ev sahipliği yapan Özbekistan, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti.

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin dağılmasıyla 27 Ekim 1991'de bağımsızlığını kazanan Türkmenistan kuzeyden Kazakistan, kuzey ve kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan, güneyden İran ve batıdan Hazar gölü ile çevrilidir.

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

Kazakistan'ın kültürel ve ticari merkezi olan Almatı'nın nüfusu yaklaşık 1 milyon 500 bin civarındadır ve pek çok etnik grubu barındırmaktadır. 17 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden ülkenin yönetim biçimi başkanlık tipi Cumhuriyet'tir. 30 Ağustos 1995 yılında yapılan referandumla Anayasa kabul edilmiştir.