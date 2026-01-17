Hangi Türk boyu nerede yaşıyor! Memleketine göre hangi boydansın? İşte il il merak edilen harita

BABÜR İMPARATORLUĞU - 1526 - 1856

Hindistan ve çevresinde hüküm süren Babürlüler Devleti, Türk-Moğol kökenli bir oluşumdur. Orta Asya'dan göç eden Türklerin bir kısmı Anadolu'ya yerleşmiş olsa da, pek çok Türk boyu Avrupa ve Asya'nın farklı bölgelerinde varlıklarını sürdürmüştür. Moğol toplulukları, Osmanlı öncesi parlak dönemlerini geride bıraktıktan sonra parçalanmış ve farklı isimlerle yeni devletler olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Babürlüler de bu süreçte Hindistan'da ortaya çıkan önemli bir Türk-Moğol devleti olarak öne çıkmıştır.