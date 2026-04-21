Hangi Türk Boyundansınız? İşte il il Türk Boyları haritası

BABÜR İMPARATORLUĞU - 1526 - 1856

Hindistan ve çevresinde hüküm süren bu devlet, Türk – Moğol kökenlidir. Orta Asya'dan göç eden Türklerin bir kısmı Anadolu'yu yurt edinse de Avrupa giden, Asya'da farklı topraklarda varlığını sürdüren pek çok Türk Boyu vardı. Moğollar, Osmanlı öncesinde yaşadıkları parlak günlerden sonra parçalanmış ve farklı isimlerde yeni devlet kimlikleri ile farklı alanlarda devam etmiştir. Babürlüler de bu topraklarda ortaya çıkmış bir devlettir.