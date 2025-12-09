Trend Galeri Trend Yaşam Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye'nin yeri...

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye'nin yeri...

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, Ülkelere Göre Zırhlı Savaş Aracı Gücü 2025 listesini yayınladı. Birçok ülkeyi geride bırakarak ilk 10'da yer almayı başaran Türkiye, sıralamaya damga vurdu. Peki hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? İşte merak edilen o liste...

Giriş Tarihi: 09.12.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:02
Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

"Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı bulunuyor?" sorusu yanıt buldu. Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden Global Firepower, konuyla ilgili yaptığı araştırmanın sonucunda "Ülkelere Göre Zırhlı Savaş Aracı Gücü" listesini yayınladı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte detaylar...

50- KAZAKİSTAN

7,736

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

49 - MACARİSTAN

7,797

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

48 FAS

7,877

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

47 TUNUS

7,913

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

46 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

8,707

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

45 VENEZUELA

8,802

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

44 ŞİLİ

8,832

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

43 NİJERYA

8,962

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

42 SİNGAPUR

8,998

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

41 ROMANYA

10,774

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

40 PORTEKİZ

10,828

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

39 SURİYE

11,148

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

38 BANGLADEŞ

11,584

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

37 FİNLANDİYA

11,704

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

36 FİLİPİNLER

11,878

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

35 VİETNAM

11,912

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

34 MALEZYA

13,506

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

33 AVUSTRALYA

15,648

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

32 ÜRDÜN

16,624

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

31 TAYLAND

16,935

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

30 PAKİSTAN

17,516

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

29 İSPANYA

17,626

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

28 KUZEY KORE

18,288

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

27 GÜNEY AFRİKA

18,692

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? 2025 listesi belli oldu: İşte Türkiye’nin yeri...

26 UKRAYNA

18,920