Trend Galeri Trend Yaşam Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye'nin yükselişi dikkat çekti

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye'nin yükselişi dikkat çekti

Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, 2026 yılına ait zırhlı savaş aracı verilerini paylaştı. Listede Türkiye'nin yükselişi dikkat çekti. Peki hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? İşte ülkelere göre tank sayıları ve haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.02.2026 08:53
Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

Küresel güvenlik dengeleri değişirken ülkelerin zırhlı kara gücü de yakından izleniyor. 2026 itibarıyla açıklanan tank ve zırhlı savaş aracı envanterleri, orduların sahadaki caydırıcılığını yeniden şekillendirirken bazı ülkelerin hızlı modernizasyon hamleleri öne çıkıyor. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda yerli üretim ve modernizasyon yatırımlarıyla tank filosunda gösterdiği artış, yeni listelerde dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

İŞTE O LİSTE

50- TÜRKMENİSTAN

11,588

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

49 - NİJERYA

12,219

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

48 - KOLOMBİYA

12,780

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

47 - ROMANYA

13,266

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

46 - TUNUS

13,927

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

45 - AZERBAYCAN

14,448

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

44 - FİNLANDİYA

14,866

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

43 - SRİ LANKA

15,021

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

42 - VENEZUELA

15,168

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

41 - MALEZYA

15,415

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

40 - AVUSTRALYA

17,118

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

39 - SİNGAPUR

17,244

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

38 - KAZAKİSTAN

17,460

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

37 - FAS

17,594

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

36 - SURİYE

18,736

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

35 - FİLİPİNLER

20,551

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

34 - KANADA

21,780

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

33 - SUUDİ ARABİSTAN

22,370

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

32 - ARJANTAN

22,432

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

31 - BREZİLYA

22,464

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

30 - GÜNEY AFRİKA

23,024

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

29 - MEKSİKA

23,548

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

28 - TAYVAN

24,067

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

27 - CEZAYİR

24,920

Hangi ülkede kaç tane zırhlı savaş aracı var? Ülkelere göre tank filoları 2026 listesi: Türkiye’nin yükselişi dikkat çekti

26 - ÜRDÜN

25,278