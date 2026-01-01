Trend Galeri Trend Yaşam Hangisi diğer üçünden daha sonra doğmuştur? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusunun Hangisi diğer üçünden daha sonra doğmuştur? yanıtı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

01.01.2026
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Hangisi diğer üçünden daha sonra doğmuştur? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Hangisi diğer üçünden daha sonra doğmuştur?

CEVAP: Müslüm Gürses

