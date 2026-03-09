Hangisi dört ayağı da yerden kesilerek zıplayamaz? Fil, deve, gergedan, zürafa...
ATV ekranlarında yıllardır büyük bir heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle 9 Mart Pazartesi akşamı da izleyicisinin radarında yerini aldı. Yarışmacılarla birlikte yarışan seyirciler sorulara ekran başında yanıt veriyor. Bugünkü bölümde çıkan Hangisi dört ayağı da yerden kesilerek zıplayamaz? sorusunda şıklar değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 09.03.2026 22:49
Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 22:51