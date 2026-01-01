Trend Galeri Trend Yaşam Hangisinin diğer adı "düzgün"dür? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisinin diğer adı "düzgün"dür? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Hangisinin diğer adı "düzgün"dür? Kanada'nın resmi para birimi nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Hangisinin diğer adı "düzgün"dür?

CEVAP: Fondöten

