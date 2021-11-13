Trend Galeri Trend Yaşam Hanife Demirci İstanbul’da katledildi! Küçük kızının cenazedeki sözleri kahretti!

Hanife Demirci İstanbul’da katledildi! Küçük kızının cenazedeki sözleri kahretti!

İstanbul'da güpegündüz bir vahşet gerçekleşti. Hanife Demirci eşi tarafından sokak ortasında ekmek bıçağıyla hunharca katledildi. Talihsiz kadın bugün memleketinde toprağa verildi. Minik kızının sözleri ise herkesi kahretti…

Giriş Tarihi: 13.11.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 17:02 PAYLAŞ