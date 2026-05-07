Trend Galeri Trend Yaşam HANTAVİRÜS hangi ülkelerde görüldü? HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ VE BULAŞMA YOLLARI

HANTAVİRÜS hangi ülkelerde görüldü? HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ VE BULAŞMA YOLLARI

Hantavirüs, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde patlak veren vakaların ardından gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklama ile hantavirüsün, insandan insana bulaştığının tahmin edildiği ve virüs hakkında araştırmalara devam edildiği kaydedildi. Peki hantavirüs hangi ülkelerde görüldü, virüse dair bilinenler neler?

Giriş Tarihi: 07.05.2026 10:27
Son yaşanan olayların ardından hantavirüs, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Nadir görülmesine rağmen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen enfeksiyonlar arasında yer alan hantavirüs, grip gibi belirtilerle başlayarak ilerleyen süreçte akciğerleri etkileyerek solunum problemlerine neden olabiliyor. Hantavirüsün gündemde olması ile virüsün nerlelerde görüldüğü, yayılma yolları, ilk belirtileri ve korunma yöntemleri sağlık açısından öne çıkıyor.

HANTAVİRÜS NERELERDE GÖRÜLDÜ?


Hantavirüs enfeksiyonları dünya genelinde nispeten nadir olarak görülüyor.

  • Virüs, Asya ve Avrupa'da yüzde 1-15, Amerika kıtasında ise yüzde 50'ye varan bir ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor.
  • Dünya genelinde her yıl 10 bin ila 100 binden fazla enfeksiyonun meydana geldiği tahmin edilirken, hantavirüsle ilgili en büyük yükün Asya ve Avrupa'da olduğu ifade ediliyor.
  • Özellikle Çin ve Güney Kore'de olmak üzere Doğu Asya'da her yıl binlerce HFRS vakası tespit ediliyor ancak son yıllarda görülme sıklığının azaldığı kaydediliyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsler, kemirgenler tarafından taşınan ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilen bir virüs grubu olarak biliniyor.

Kemirgenleri enfekte eden hantavirüsler, nadiren insanlara bulaşan zoonotik virüsler olarak da öne çıkıyor.

İnsanlar genellikle enfekte kemirgenlerle veya onların idrarı, dışkısı ya da tükürüğüyle temas yoluyla enfekte oluyor. Enfeksiyon, daha az yaygın olmakla birlikte kemirgen ısırıkları yoluyla da yaşanabiliyor.

HANTAVİRÜS'ÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüsün insanlarda belirtileri genellikle maruz kalmadan 1 ila 6 hafta sonra başlarken, bunlar, tipik olarak ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma gibi gastrointestinal semptomları içeriyor.

Hantavirüs enfeksiyonunun erken teşhisi zor olduğu bilinirken, erken belirtilerin grip, Kovid-19, dang humması veya sepsis gibi diğer ateşli veya solunum yolu hastalıklarında da sıkça görüldüğü belirtiliyor.

HANTAVİRÜS, ÇEŞİTLİ RAHATSIZLIKLARA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİYOR

Amerika kıtasında hantavirüsler, vaka ölüm oranı yüzde 50'ye varan ve ciddi bir solunum yolu hastalığı olan hantavirüs kardiyopulmoner sendromuna (HCPS) neden olabilirken, Güney Amerika'da görülen ve temas yoluyla insandan insana bulaşmasının sınırlı olduğu belgelenen Andes virüsü, bir hantavirüs türü olarak biliniyor.

Avrupa ve Asya'da ise hantavirüsler, böbrek sendromlu hemorajik ateşe (HFRS) neden olabiliyor.

VİRÜSÜN TEDAVİSİ VAR MI?

DSÖ, virüsün genom dizileme çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Hantavirüs hastalıklarını iyileştiren spesifik bir tedavi olmamakla birlikte, erken dönemde destekleyici tıbbi bakımın, hayatta kalma oranını artırmak için çok önemli olduğu biliniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör