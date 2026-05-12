Trend Galeri Trend Yaşam Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH'a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH'a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

Son dakika haberi: Hollanda bandıralı lüks yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakaları, küresel çapta endişe oluşturdu. Konuyla ilgili Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan, "Yeni bir pandemi mi başlıyor?" sorusuna "hayır" yanıtını verdi.

BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 12.05.2026 06:54 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 06:56
Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

Son dakika haberi: Hollanda bandıralı lüks yolcu gemisi Hondius'ta tespit edilen hantavirüs vakaları, küresel çapta endişe oluşturdu. Kanarya adalarında demirleyen gemideki tahliye işlemleri önceki gün başlatılırken, hastalık, herkesin aklında çok sayıda soruya neden oldu.

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan, "Hantavirüs, COVID-19 gibi pandemi başlatma potansiyeli taşımıyor çünkü havayolu ile yayılmıyor. Damlacıkla değil toz ve enfekte kemirgen hayvan çıkartıları yoluyla bulaşıyor" dedi. Taşbakan, 10 soruda merak edilenleri ise şöyle yanıtladı:

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

1-HANTAVİRÜS NEDİR?

Dünyada birçok farklı türü bulunan RNA virüs ailesinde yer alıyor. Hastalık yapma gücü, virüs türüne göre değişiyor. Kemirgenler tarafından taşınan bu virüsler insanlara genellikle enfekte hayvanların dışkısı, idrarı veya tükürüğüyle temas edilmesi yoluyla bulaşıyor.

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

2-BELİRTİLERİ NELER?

Ateş ve sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla başlıyor, ardından hızla zatürre, akut solunum sıkıntısı sendromu ve şok tablosuna ilerleyebiliyor.

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

3-HASTALIK BOYUTU?

Hantavirüs, akciğerleri hedef alan, ateş, kas ağrısı ve yorgunlukla başlayan Kardiyo Pulmoner Sendroma ya da böbrekleri hedef alan Kanamalı Ateşli Böbrek Sendromuna yol açabilir.

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

4-TEDAVİSİ VAR MI?

Günümüzde temel yaklaşım büyük ölçüde destek tedavisi. Sıvı-elektrolit dengesinin dikkatli yönetimi, oksijen desteği yaşamsal önemde. Küresel ölçekte kullanılan standart aşı yok.

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

5-ÖLÜM ORANI?

Literatürde yüzde 30–40 civarında.

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

6-İNSANDAN İNSANA GEÇER Mİ?

İnsandan insana bulaş genellikle yok ya da çok sınırlı. Gemideki türün Andes suşu olduğu kesinleşti. Bu suş normalde Güney Amerika'da görülüyor. İnsandan insana bulaşma yeteneği bilinen tek tür olma özelliğini taşıyor. Küresel seyahatler, kentleşme, iklim değişikliği gibi faktörler gelecekte hastalığın epidemiyolojisini etkileyebilir.

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

7- TÜRKİYE'DE MEVCUT MU?

1997'den bu yana özellikle Karadeniz Bölgesi'nde aralıklar ile vakalar bildirildi. Gemideki Andes suşu bizde yok.

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

8- HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Kemirgenlerle temastan kaçınılmalı. Gıdaları kemirgenlerin erişemeyeceği kapalı kaplarda saklamalı.

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

9-TANISI NASIL KOYULUR?

Kırsal alan, orman, tarla, depo, ahır, gemi/kapalı alan temizliği veya kemirgen teması öyküsü olan ateşli hastalarda akla gelmeli.

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

10- KİMLER RİSK GRUBUNDA?

Çiftçiler, orman işçileri, askerler, kampçılar, avcılar, kırsal alanda yaşayanlar, depo/ambar/ahır temizliği yapanlar daha yüksek risk altında.

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

TÜRK YOLCULARIN TESTLERİ NEGATİF

Gemideki 3 Türk yolcu daha dün Türkiye'ye getirildi. Daha önce yurda dönen 2 yolcu da olduğu gibi, bu kişilerden de numune alındığı ve testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Hantavirüs ile ilgili bilinmeyenleri uzaman isim SABAH’a açıkladı: KOVİD gibi değil ama risk var

Herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu tespit edilmeyen yolcuların karantinaya alındığı ve sağlık süreçlerinin Sağık Bakanlığı'nca yakından takip edildiği kaydedildi.