Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır, kuluçka süresi kaç gün? 2026 Hantavirüs belirtileri ve son açıklamalar

Hantavirüs son dönemde dünya genelinde yeniden gündeme gelen sağlık konuları arasında yer alıyor. Kemirgenler aracılığıyla bulaşabilen hantavirüsün belirtileri, bulaşma yolları ve hangi ülkelerde görüldüğü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yüksek ateş, kas ağrısı ve solunum sorunları gibi belirtilerle ortaya çıkabilen hastalık, özellikle hijyen koşullarıyla ilgili uyarıları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, hantavirüse karşı korunma yöntemleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.