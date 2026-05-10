HANTAVİRÜS nedir, nasıl ortaya çıktı, hangi ülkelerde görüldü? Hantavirüs belirtileri ve bulaşma yolları...

Hantavirüs, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde patlak veren vakaların ardından yeniden gündeme gelen sağlık konularının başında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamalar yakından takip edilirken kemirgenler aracılığıyla bulaşabilen hantavirüsün belirtileri, bulaşma yolları ve hangi ülkelerde görüldüğü ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 10.05.2026 17:29
Hantavirüs, grip gibi belirtilerle başlayarak ilerleyen süreçte akciğerleri etkileyerek solunum problemlerine neden olabiliyor. Bu nedenle hantavirüsün gündemde olması ile virüsün nerelerde görüldüğü, yayılma yolları, ilk belirtileri ve korunma yöntemleri sağlık açısından öne çıkıyor. Vakalarının farklı ülkelerde görülmesiyle birlikte hastalığın yayılımı ve etkileri dikkat çekmiş durumda.

İLK VAKALAR GEMİDE GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Atlas Okyanusu'nun güneyinde Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden bir yolcu gemisinde patlak veren vakaların ardından gündeme gelen hantavirüsünü, küresel nüfus için "düşük riskli" olarak değerlendirirken, yakından takibe aldığı virüsün genom dizileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den yola çıkan bir gemide bildirilen 8 vakadan 5'inin hantavirüs olduğunun doğrulandığını, diğer 3'ünde ise şüphe bulunduğunu belirtti.

HANTAVİRÜS NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Hantavirüsler, kemirgenler tarafından taşınan ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilen bir virüs grubu olarak biliniyor. Kemirgenleri enfekte eden hantavirüsler, nadiren insanlara bulaşan zoonotik virüsler olarak da öne çıkıyor.

İnsanlar genellikle enfekte kemirgenlerle veya onların idrarı, dışkısı ya da tükürüğüyle temas yoluyla enfekte oluyor. Enfeksiyon, daha az yaygın olmakla birlikte kemirgen ısırıkları yoluyla da yaşanabiliyor.

HANTAVİRÜS'ÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Virüsün insanlarda belirtileri genellikle maruz kalmadan 1 ila 6 hafta sonra başlarken, bunlar, tipik olarak ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma gibi gastrointestinal semptomları içeriyor.
  • Hantavirüs enfeksiyonunun erken teşhisi zor olduğu bilinirken, erken belirtilerin grip, Kovid-19, dang humması veya sepsis gibi diğer ateşli veya solunum yolu hastalıklarında da sıkça görüldüğü belirtiliyor.
  • Hastalığın başlangıcından 4-10 gün sonra, Hantavirüs Pulmoner Sendromu tablosu gelişir.Akciğer ödemi ve buna bağlı olarak öksürük, nefes darlığı gibi geç bulguları görülür. HFRS sendromu gelişmişse: Oliguri (idrar miktarında azalma) ve böbrek yetmezliği gelişir. Nadiren geç tablo olarak kulak ağrısı, boğaz ağrısı gibi nadir semptomlar da görülebilir.
HANTAVİRÜSÜN TEDAVİSİ VAR MI?

DSÖ, virüsün genom dizileme çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Hantavirüs hastalıklarını iyileştiren spesifik bir tedavi olmamakla birlikte, erken dönemde destekleyici tıbbi bakımın, hayatta kalma oranını artırmak için çok önemli olduğu biliniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN HANTAVİRÜS AÇIKLAMASI!

Bakanlık, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen hantavirüs vakalarına dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, virüsle ilgili sürecin yakından izlendiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
