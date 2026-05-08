Trend Galeri Trend Yaşam Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral'dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: "Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor"

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral'dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: "Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor"

Tüm dünyayı tetikte bekleten viral enfeksiyonlara bir yenisi daha eklenirken, gözler endişe yaratan hantavirüs vakalarına çevrildi. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, aHaber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın konuğu olarak hantavirüsün yapısı, bulaşma yolları ve Türkiye'deki geçmişi hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Yeni bir salgın korkusu taşıyan vatandaşları rahatlatacak, aynı zamanda alınması gereken tedbirleri hatırlatan bu açıklamalar, hastalık gerçeğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 08.05.2026 11:08
Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Tüm dünyayı tetikte bekleten viral enfeksiyonlara bir yenisi daha eklenirken, gözler endişe yaratan hantavirüs vakalarına çevrildi. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, aHaber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın konuğu olarak hantavirüsün yapısı, bulaşma yolları ve Türkiye'deki geçmişi hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Yeni bir salgın korkusu taşıyan vatandaşları rahatlatacak, aynı zamanda alınması gereken tedbirleri hatırlatan bu açıklamalar, hastalık gerçeğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

HANTAVİRÜS YENİ BİR PANDEMİYE YOL AÇAR MI?

Son günlerde arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen konuların başında "Hantavirüs yeni bir pandemi yapar mı?" sorusu geliyor.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, her viral enfeksiyonun anında küresel bir pandemiye veya bölgesel bir epidemiye dönüşeceği şeklindeki yaygın inanışa kesinlikle katılmadığını belirtiyor.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral'dan ezber bozan 'pandemi' açıklaması: "Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor" | Video

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Bu görüşünün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan güncel değerlendirmelerle de örtüştüğünün altını çizen uzman isim, virüsün yayılım hızı hakkında kamuoyunu rahatlatacak bilgiler verdi.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Hantavirüsün çok büyük bir hızla yayılmadığını belirten Özyaral, yine de dikkatli olunması gerektiğini, zira virüsün yayıldığı bölgede yakın temas halinde "insandan insana geçebildiğinin" bilimsel olarak ispatlandığını vurguladı.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Virüsün doğasına dair teknik detaylar da paylaşan Prof. Dr. Özyaral, bu yapının aslında kendi başına canlı bir mikroorganizma olmadığını, bir protein dizilimi olduğunu ifade etti. Bu protein yapısının aktif hale gelerek hücrelerde çoğalabilmesi için; enfekte olan kişinin bağışıklık sistemi, yaşı ve genetik altyapısıyla reaksiyona girmesi gerekiyor.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Hastalığın seyrinde coğrafi farklılıklar da dikkat çekiyor. Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya gibi farklı bölgelerde tespit edilen virüsün, özellikle Asya kıtasındaki varyantlarının çok daha az ölümcül bir seyir izlediği biliniyor.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR? ZOONOTİK ZİNCİRİN ŞİFRELERİ

Hastalığın kaynağı ve bulaş yolları, hastalıktan korunmak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında. Özyaral, hantavirüsün yayılımını tipik bir "zoonoz" (hayvandan insana geçen hastalık) süreci olarak tanımlıyor. Bu tehlikeli zincir doğada belirli bir sırayı takip ediyor: Virüs ilk olarak yarasa dışkılarından doğadaki kemirgenlere bulaşıyor. Enfekte olan bu kemirgenlerin dışkıları yoluyla da tarım alanlarına, çiftliklere ve nihayetinde bu alanlarda çalışan insanlara geçiş yapıyor.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Türkiye'nin hantavirüs geçmişi hakkında da önemli veriler paylaşan Özyaral, ülkemizde tıbbi tanı ve test imkanlarının gelişmesiyle birlikte bu virüsün varlığının ilk kez 2009 yılında net olarak saptandığını açıkladı. Daha önceki yıllarda, örneğin 1997'de yaşanan bazı şüpheli vakaların da hantavirüs kaynaklı olabileceğini belirten uzman isim, o dönemdeki teknolojik yetersizlikler nedeniyle kesin ölüm nedenlerinin tam olarak belirlenemediğine dikkat çekti.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR? SOSYAL MEDYADAKİ YANLIŞ BİLGİLERE DİKKAT!

Hastalığın semptomları hakkında büyük bir bilgi kirliliği yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Özyaral, şu anki mevcut vaka sayısının (sadece üç kişiden bahsedildiği bir ortamda) kesin ve genel geçer bir klinik tablo çizmek için yeterli olmadığını, bunun toplumu yanıltabileceğini savundu. Ancak genel hatlarıyla hantavirüs belirtileri; yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik ve solunum yoluyla bulaşan diğer viral enfeksiyonlarda da rastlanan akciğerlerde sıkışma hissi ile nefes darlığı olarak sıralanıyor.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayılan "böbreklerin tamamen iflas etmesi, ağızdan kan gelmesi" gibi korkutucu senaryoların gerçeği yansıtmadığını belirten Özyaral, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Bu tür ağır semptomların her hastada görülmeyeceğini vurgulayan uzman, asılsız haberlerin, ufak bir belirti gösteren kişilerin bile panikle hastanelere akın etmesine ve sağlık sisteminde gereksiz yığılmalara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

"AVRUPA'YA SIÇRADI" İDDİALARI VE TEYİTSİZ HABERLERE TEPKİ

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, medyada yer alan teyitsiz bilgilere ve ekranlarda yaratılan paniğe de sert tepki gösterdi. Hastalığın Avrupa'ya yayıldığına dair sunulan verilerin net kaynaklara dayanmamasının yarattığı bilgi kirliliğini eleştiren Özyaral, duruma şu çarpıcı sözlerle isyan etti:

"Şimdi mesela biraz evvel haberde bir beyefendi orada, bilmiyorum sunucuydu ya da muhabirdi; 'Avrupa'ya sıçradı, yayılıyor. Hollanda'da bir kişi, Fransa'da bir kişi...' İsrail'dekinin sayısını ben bilmiyorum, siz bilmiyorsunuz. Dedikodu mu, doğru mu? Yani bakın, realistik olmayan her şey sinir bozucu. Benim de sinirim bozuluyor konuşurken. Yani bir net bilgilere sahip olalım."

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Prof. Dr. Özyaral, ezber bozan bu pandemi açıklamalarıyla dikkat çekerken, asılsız iddialarla halkı sürekli galeyana getirmenin toplumun genel psikolojisini yıpratarak yaşam kalitesini de ciddi şekilde bozduğunu vurguladı. Gerçek dışı ve kaynağı belirsiz söylemlerin hem uzmanları hem de toplumu ne denli yorduğuna dikkat çeken uzman isim, kanıta dayalı tıbbın ve resmi verilerin önemini bir kez daha hatırlattı.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

EN ETKİLİ VE TEK SİLAH: KARANTİNA

Tıp dünyasının hantavirüse karşı elindeki en büyük gücün ne olduğu sorusuna Özyaral'ın yanıtı son derece net: Karantina. Mevcut durumda hantavirüse karşı geliştirilmiş spesifik bir ilaç tedavisi veya onaylanmış bir aşı bulunmuyor.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Özellikle yurt dışından (örneğin vaka görüldüğü iddia edilen İsrail gibi ülkelerden veya uluslararası sularda seyreden gemilerden) dönen kişilerin durumuna özel vurgu yapan uzman, bu kişilerin hiçbir semptom göstermeseler dahi, toplum sağlığını riske atmamak adına mutlaka karantina sürecinden geçmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

TOPLUM VE BİREY OLARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, açıklamalarının sonunda bireysel ve toplumsal düzeyde alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Resmi Makamları Takip Edin: Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı güncel açıklamalar dışında hiçbir dedikoduya itibar edilmemeli, "doğmamış çocuğa bez dikmek" misali henüz kesinleşmemiş veriler üzerinden yersiz kaygılarla bir korku iklimi yaratılmamalıdır.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Temas Alışkanlıklarınızı Değiştirin: Kültürel bir alışkanlık olan sürekli öpüşerek ve sarılarak selamlaşmaktan vazgeçilmeli; bunun yerine elin kalbe götürülerek uzaktan selam verilmesi tercih edilmelidir.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Hijyen ve Kapalı Alanlar: El hijyenine azami özen gösterilmeli, market, banka veya noter gibi kalabalık kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçirilmemelidir.

Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor

Dijital Çözümleri Kullanın: Vatandaşlar mümkün olan tüm işlemlerini online sistemler üzerinden hallederek fiziksel teması minimuma indirmelidir.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör