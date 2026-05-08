Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral'dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: "Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor"

"AVRUPA'YA SIÇRADI" İDDİALARI VE TEYİTSİZ HABERLERE TEPKİ

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, medyada yer alan teyitsiz bilgilere ve ekranlarda yaratılan paniğe de sert tepki gösterdi. Hastalığın Avrupa'ya yayıldığına dair sunulan verilerin net kaynaklara dayanmamasının yarattığı bilgi kirliliğini eleştiren Özyaral, duruma şu çarpıcı sözlerle isyan etti:

"Şimdi mesela biraz evvel haberde bir beyefendi orada, bilmiyorum sunucuydu ya da muhabirdi; 'Avrupa'ya sıçradı, yayılıyor. Hollanda'da bir kişi, Fransa'da bir kişi...' İsrail'dekinin sayısını ben bilmiyorum, siz bilmiyorsunuz. Dedikodu mu, doğru mu? Yani bakın, realistik olmayan her şey sinir bozucu. Benim de sinirim bozuluyor konuşurken. Yani bir net bilgilere sahip olalım."