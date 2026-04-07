Harem Duvarlarının Ardındaki Büyük Sır: Osmanlı Tarihinin Akışını Değiştiren 9 Kadın Sultan

Osmanlı tahtında sadece padişahlar mı söz sahibiydi? Sarayın kadınları da özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda "Kadınlar Saltanatı" olarak adlandırılan dönemde devlet işlerinde doğrudan etkili olmuş, hem politik hem sosyal alanlarda adlarından söz ettirmişlerdir.

Giriş Tarihi: 07.04.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 09:18
Savaş kararlarından diplomatik yazışmalara kadar her yerde onların imzası var... Osmanlı İmparatorluğu'nun tarih sahnesinde, padişahların eşleri sadece saray yaşamının değil devlet yönetiminin de önemli figürleri olmuşlardır. Osmanlı yönetiminde kadınların bu etkisi ile Kösem Sultan, Hürrem Sultan gibi birçok sultan tarihe unutulmaz bir iz bırakmıştır. İşte Osmanlı tarihinin en güçlü ve etkili kadın sultanları:

Osmanlı İmparatorluğu sadece kılıç kuşanmış padişahların omuzlarında yükselmedi; saray koridorlarında yankılanan kadın sesleri, bazen orduların ayak seslerinden daha etkiliydi.

KÖSEM SULTAN: İMPARATORLUĞUN EN GÜÇLÜ KADIN NAİBİ

  • Unvanı: Saltanat Naibesi ve Büyük Valide
  • Eşi: I. Ahmed
  • Çocukları: IV. Murad, Sultan İbrahim, Şehzade Mehmed, Şehzade Kasım, Ayşe, Fatma, Gevherhan,Atike,Cemre
  • Başarı ve etki alanları: Valide ve Büyük Valide Sultan olarak yaklaşık 25 yıl devlet yönetiminde söz sahibi oldu. Oğlu ve torunu döneminde naibe olarak politik kararlar aldı. Osmanlı tarihinin en güçlü kadınlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Osmanlı tarihinin en güçlü figürüdür. İki oğlu ve bir torununun saltanatını görerek yaklaşık 25 yıl devleti fiilen yönetti. Tarihte "Saltanat Naibi" sıfatıyla resmi olarak devletin başına geçen ilk kadındır. Gücü o kadar büyüktü ki, ölümü "devletin direğinin yıkılması" olarak görüldü.

Ancak tüm bu etkisine rağmen, Osmanlı tarihinde katledilen tek valide sultan olarak da kayıtlara geçti. 1651'de Kösem Sultan, Turhan Sultan ile yaşadığı otorite mücadelesi sonunda Lala Süleyman Ağa tarafından oluşturulan bir ekiple öldürüldü.

HÜRREM SULTAN: DİPLOMASİNİN VE AŞKIN MİMARI

  • Unvanı: Haseki Sultan (Bu unvanın ilk sahibi)
  • Eşi: Kanuni Sultan Süleyman
  • Çocukları: Şehzade Mehmed, II.Selim, Şehzade Abdullah, Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir, Mihrimah Sultan
  • Başarı ve etki alanları: Haseki Sultan unvanını alan ilk kadın. Saray ve dış politikada etkili, çocuklarını tahta hazırlama ve padişah üzerindeki etkisi ile tanınır.

Kanuni Sultan Süleyman ile olan aşkıyla bilinse de, aslında modern Osmanlı diplomasisinin kurucularındandır. Padişah üzerinde kurduğu otorite ve yabancı krallarla yaptığı mektuplaşmalarla dış politikada aktif rol oynamıştır. Osmanlı'da "Haseki" unvanını alarak nikah masasına oturan ilk köle asıllı kadındır.

TURHAN HATİCE SULTAN: KADINLAR SALTANATI'NIN SON KALESİ

  • Unvanı: Devlet-i Aliyye'nin Koruyucusu
  • Eşi: Sultan İbrahim
  • Çocukları: IV. Mehmed
  • Başarı ve etki alanları: Kösem Sultan'ın gelini ve IV. Mehmed'in annesi. Kösem sonrası yönetimde tek başına söz sahibi olmuş, ordu ve devleti etkili biçimde yönetmiştir.

Kösem Sultan ile girdiği iktidar mücadelesinden galip ayrılan Turhan Sultan, oğlu IV. Mehmed'in çocuk yaşta tahta çıkmasıyla devleti büyük bir dirayetle yönetmiştir. İktidarı kendi isteğiyle Köprülü Mehmed Paşa'ya devrederek "Kadınlar Saltanatı" dönemini kapatan isim olmuştur.

AYŞE HAFSA SULTAN: VALİDE SULTANLIK KURUMUNUN KURUCUSU

  • Unvanı: İlk Valide Sultan
  • Eşi: Yavuz Sultan Selim
  • Çocukları: Kanuni Sultan Süleyman, Hatice Sultan, Fatma Sultan
  • Başarı ve etki alanları: Osmanlı sarayında kadınların politik gücünün başlangıcını temsil eder. Hayır işleri ve vakıfları ile tanınır.

Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni'nin annesidir. Osmanlı saray hiyerarşisinde "Valide Sultan" unvanını kullanan ilk kişidir. Haremdeki disiplini ve hayır işleriyle sarayda kadın otoritesinin temellerini atmış, oğlu üzerindeki etkisiyle imparatorluk politikasını dengede tutmuştur.

1534'te hayatını kaybeden Hafsa Valide Sultan, Yavuz Sultan Selim Camii'ndeki türbeye defnedildi ve onun vefatıyla saraya hanedan dışından gelin gelen valide sultanlar dönemi sona erdi. Kendisi bu durumun ilk ve son örneğidir.

NURBANU SULTAN: DİPLOMASİ VE ZARAFETİN TEMSİLCİSİ

  • Unvanı: Venedik Diplomasi Dehası
  • Eşi: II. Selim
  • Çocukları: III. Murad, Esmehan Sultan, Şah Sultan, Gevherhan Sultan, Fatma Sultan
  • Başarı ve etki alanları: Osmanlı'da resmen Valide Sultan unvanını alan ilk kadın. Devlet yönetiminde ve dış politikada aktif rol oynamıştır. Safiye Sultan ile rekabeti ünlüdür.

Venedik kökenli olmasının verdiği avantajla Avrupa siyasetini çok iyi analiz etmiştir. Osmanlı tarihinin önemli figürlerinden Nurbanu Sultan, oğlu III. Murad'ın saltanatı döneminde 7 Aralık 1583'te İstanbul'da hayatını kaybetti. Ayasofya avlusundaki türbede II. Selim'in yanına defnedilerek, eşinin yanında toprağa verilen ilk padişah eşi oldu.

SAFİYE SULTAN: AVRUPA SARAYLARININ MUHATABI

  • Unvanı: Kraliçelerin Dostu
  • Eşi: III. Murad
  • Çocukları: III. Mehmed, Gevherhan Sultan, Beyhan Sultan
  • Başarı ve etki alanları: Politik zekasıyla bilinir. Oğlu döneminde Valide Sultan olarak devlet işlerinde etkili olmuş, yabancı devletlerle mektuplaşmış, haremde otoritesini kurmuştur.

Hem iç hem de dış siyasette etkili bir figür oldu. Nurbanu Sultan ile yaşadığı rekabete rağmen nüfuzunu koruyan Safiye Sultan, yabancı hükümdarlarla kurduğu diplomatik ilişkiler ve özellikle İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth ile gerçekleştirdiği hediyeleşmelerle dikkat çekti.

1595'te III. Mehmed'in tahta çıkmasıyla Valide Sultan olan Safiye Sultan, devlet yönetiminde belirleyici rol oynadı; atamalar, aziller ve siyasi kararlar üzerinde etkili oldu.

MAHİDEVRAN SULTAN: HÜZÜNLÜ BİR TAHT MÜCADELESİ

  • Unvanı: Şehzade Mustafa'nın Sığınağı
  • Eşi: Kanuni Sultan Süleyman
  • Çocukları: Şehzade Mustafa
  • Başarı ve etki alanları: Haremdeki nüfuzu ve oğlunun taht mücadelesi ile bilinir. Oğlu öldükten sonra Bursa'da yaşamıştır.

Hürrem Sultan ile girdiği rekabetle tanınsa da, aslında Şehzade Mustafa'nın arkasındaki en büyük siyasi destekçiydi. Oğlunun sancağında bir "Ana Sultan" gibi hareket ederek halk ve ordu üzerinde büyük saygınlık kazandı. Mustafa'nın trajik ölümüyle Bursa'ya sürülse de asaletiyle anılmaya devam etti.

EMETULLAH RABİA GÜLNUŞ SULTAN: KUTSAL TOPRAKLARIN BANİSİ

  • Unvanı: Hürriyetini Kazanan Valide
  • Eşi: IV. Mehmed
  • Çocukları: II. Mustafa, III. Ahmed, Hatice Sultan, Fatma Sultan
  • Başarı ve etki alanları: Valide Sultan olarak Osmanlı yönetiminde söz sahibi oldu. Saray ve devlet işlerinde aktif rol oynamıştır.

Kutsal topraklara yaptığı devasa yatırımlarla tanınır. Mekke ve Medine'de hayır eserleri yapabilmek için padişah tarafından azat edilen, hür bir kadın olarak devlet işlerinde söz sahibi olan nadir sultanlardandır.

BEZMİALEM VALİDE SULTAN: İSTANBUL'UN MİMARI VE ŞİFA KAYNAĞI

  • Unvanı: Modern Osmanlı'nın Hayırsever Yüzü
  • Eşi: II. Mahmud
  • Çocukları: Sultan Abdülmecid
  • Başarı ve etki alanları: Hayır işleri ve reform projelerine katkıda bulunmuş, eğitim ve sağlık alanında vakıflar kurmuştur.

Siyasi gücünü daha çok sosyal reform ve mimari üzerine kullanmıştır. Bugün hala hizmet veren Vakıf Gureba Hastanesi'nden Galata Köprüsü'ne kadar İstanbul'un silüetine en çok imza atan kadındır.