Harem Duvarlarının Ardındaki Büyük Sır: Osmanlı Tarihinin Akışını Değiştiren 9 Kadın Sultan

Osmanlı tarihinin en güçlü figürüdür. İki oğlu ve bir torununun saltanatını görerek yaklaşık 25 yıl devleti fiilen yönetti. Tarihte "Saltanat Naibi" sıfatıyla resmi olarak devletin başına geçen ilk kadındır. Gücü o kadar büyüktü ki, ölümü "devletin direğinin yıkılması" olarak görüldü.

Ancak tüm bu etkisine rağmen, Osmanlı tarihinde katledilen tek valide sultan olarak da kayıtlara geçti. 1651'de Kösem Sultan, Turhan Sultan ile yaşadığı otorite mücadelesi sonunda Lala Süleyman Ağa tarafından oluşturulan bir ekiple öldürüldü.