Harita kırmızıya boyandı! İşte Türkiye’nin kanser karnesi: Ölüm oranları bu şehirde tavan yaptı!
TÜİK'in 2022 yılına ait verileri, iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle yaşanan can kayıplarının şehir bazlı dağılımında sarsıcı detaylar ortaya koydu. Bazı illerimizdeki ölüm oranları Türkiye ortalamasını geride bırakırken, ortaya çıkan son harita hangi bölgelerin mercek altına alınması gerektiğini açıkça gösteriyor. İşte illere göre ölümcül riskin karnesi...
Giriş Tarihi: 30.01.2026 08:51
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 08:52