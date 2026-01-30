Trend Galeri Trend Yaşam Harita kırmızıya boyandı! İşte Türkiye’nin kanser karnesi: Ölüm oranları bu şehirde tavan yaptı!

Harita kırmızıya boyandı! İşte Türkiye’nin kanser karnesi: Ölüm oranları bu şehirde tavan yaptı!

TÜİK'in 2022 yılına ait verileri, iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle yaşanan can kayıplarının şehir bazlı dağılımında sarsıcı detaylar ortaya koydu. Bazı illerimizdeki ölüm oranları Türkiye ortalamasını geride bırakırken, ortaya çıkan son harita hangi bölgelerin mercek altına alınması gerektiğini açıkça gösteriyor. İşte illere göre ölümcül riskin karnesi...

Giriş Tarihi: 30.01.2026 08:51 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 08:52
2022 yılı ölüm nedeni istatistiklerini derinlemesine inceleyen TÜİK, kanser vakalarındaki artışın ve buna bağlı can kayıplarının belirli illerde yoğunlaştığını raporladı. İşte Türkiye'nin kanser karnesi...

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER

10 - İSTANBUL - %17.8

9. TEKİRDAĞ - %17.9

8. SAKARYA - %18

7 - VAN - %18,2

6 - ANKARA - %18,5

5 - BAYBURT - %18,5

4 - ERZURUM - %18,6

3- IĞDIR - %18,6

2 - KARS - %18,8

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İL!

1 - AĞRI - %21,8

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

10 - YOZGAT - %11,6

9 - AYDIN - %11,6

8 - ŞIRNAK - %11,4

7 - ÇORUM - %10,9

6 - OSMANİYE - %10,8

5 - HATAY - %10,6

4 - ŞANLIURFA - %10,1

3 - GAZİANTEP - %10,0

2 - KİLİS - %10,0

KANSERDEN ÖLÜM ORANLARININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL!

1 - SİİRT - %8,5