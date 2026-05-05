Haritalı hava durumu raporuna yansıdı! İstanbullular dikkat: O tarihte gök gürültülü sağanak etkili olacak

Son dakika haberleri: Türkiye genelinde 6 Mart Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların artması beklenirken, Meteoroloji'den İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için tarih verilerek kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.05.2026 19:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 19:56
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.

Rapora göre; 6 Mart Çarşamba gününden itibaren özellikle yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların artması bekleniyor.

Yurdun doğusunda ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği belirtildi.

Raporda, sıcaklıkların yurdun güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı ifade edildi.

Yurdun doğu kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

O TARİHE DİKKAT! İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; cumartesi günü yağışlı havanın tekrar yurdu etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu:

6 Mayıs Çarşamba

7 Mayıs Perşembe

8 Mayıs Cuma

9 Mayıs Cumartesi

10 Mayıs Pazar

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 18°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ardahan, Erzurum, Kars ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Malatya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARS 0°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA 7°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 5°C, 14°C

Çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman'ın ve Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 7°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 19°C

Çok bulutlu, bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
