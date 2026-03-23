Harvard ve MIT öğrencileri bile sınıfta kalıyor! Saniyeler içinde zekanızı ölçecek 3 IQ sorusu: %83’ü bu testi geçemiyor

1. Soru: Sopa ve Top Bilmecesi

Soru: Toplam 1,10 Dolar. Sopa, toptan 1 Dolar daha pahalı. Top kaç para?

Sezgisel Hata (Sistem 1): Çoğu kişi hemen "10 cent" der. Çünkü zihnimiz 1,10'dan 1'i çıkarıp kalan 10 centi topa atar. Ancak top 10 kuruş olsaydı, sopa ondan 1 Dolar pahalı olduğu için 1,10 Dolar olurdu ve toplam 1,20 TL yapardı.

Matematiksel Mantık (Sistem 2): Topun fiyatına $x$ diyelim. Sopa, toptan 1 TL pahalı olduğu için fiyatı $x + 1$ olur.

$x + (x + 1) = 1,10$

$2x + 1 = 1,10$

$2x = 0,10$

$x = 0,05$

Doğru Cevap: Top 5 kuruş, sopa ise 1,05 TL'dir.