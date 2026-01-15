Trend Galeri Trend Yaşam Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

Kahvaltıların yıldızı olan haşlanmış yumurta, besleyici değeriyle her öğünün kurtarıcısıdır ve diyet listelerinin en başında yer alır. Basit gibi görünse de bu işlem, çoğu zaman can sıkıcı sonuçlarla karşılaşmamıza neden olabilir. Ancak, uzmanların önerdiği ve neredeyse her evde bulunan bu malzeme ile kabukları çatlamadan, sarısı akmadan, mükemmel kıvamda yumurtalar elde edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:53 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 11:10
Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

Haşlanırken çatlayan yumurtalar, dağılmış beyazlar veya soyulurken parçalarına ayrılan kabuklar neredeyse herkesin karşılaştığı bir durumdur.

Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

Ancak, yumurtaları haşladığınız suyun içerisine ekleyeceğiniz bir malzeme ile bu durumu kökünden çözebilirsiniz.

Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

Yumurta haşlama sırasında karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri kabukların çatlamasıdır. Özellikle soğukken hızla kaynayan suyun içerisine giren yumurtalar, kabuğun içinde ani bir basınç oluşmasıyla çatlamaya müsait bir hale gelebilir.

Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

Kabuğun üzerinde çatlamalar meydana gelmesine neden olan bu basıncı, yumurtaları haşladığın suyun içerisine ekleyeceğiniz bir adet kürdan ile daha dengeli hale getirebilirsiniz.

Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

YALNIZCA ÇATLAMAYI ÖNLEMEKLE KALMIYOR!

Kürdan, yalnızca yumurtalarda meydana gelen çatlamayı önlemek ile kalmıyor aynı zamanda kaynama sırasında görülen minik hava hareketlerini daha dengeli hale getirerek, yumurtanın iç zarının kabuktan daha rahat ayrılmasına destek oluyor.

Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

Bu sayede yumurta piştikten sonra kabuğunu soyarken yaşanan o sinir bozucu dağılmalar büyük ölçüde azalıyor. Kabuklar daha kolay soyuluyor ve yumurtanın yüzeyi daha pürüzsüz kalıyor.

Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

Taze yumurtaların iç zarları kabuğa daha sıkı tutunduğundan soyulmaları genellikle daha zordur. Bu nedenle bu yöntem, özellikle taze yumurtalar için daha da işe yarar hale geliyor.

Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

Kürdanlı haşlama tekniği, bu sıkı yapının gevşemesine destek vererek soyma işlemini gözle görülür şekilde kolaylaştırır.

Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

DAHA DENGELİ HAŞLANMASINA YARDIMCI OLUYOR

Bu yöntemin bir diğer avantajı ise pişmenin daha dengeli gerçekleşmesini sağlaması. Kaynar suda yumurtalar çoğu zaman birbirine çarparak savrulur.

Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

Bu durum hem çatlamaya hem de yumurtanın bazı noktalarının daha fazla, bazı noktalarının ise daha az pişmesine yol açabilir.

Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

Suyun içerisinde bulunan kürdan, kaynama akımlarını hafifçe yumurtaların daha sakin hareket etmesini sağlar.

Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

Bu nedenle yumurta sayısı fark etmeksizin, tencereye eklenen bir adet kürdan yeterli olacaktır. Ekstra bir malzeme, karmaşık bir işlem veya mutfakta fazladan harcamadan uygulayabileceğiniz bu yöntem, etkisi ile sizleri şaşırtacak.

Haşlanırken çatlayan yumurtalara son! Suyuna bir adet atın: Yumurtayı soymanın en kolay yoluymuş...

Her mutfak tüyosu gibi bu yöntemin etkisi kullanılan tencereye, suyun kaynama hızına ve yumurtanın tazeliğine göre değişiklik gösterebilir. Ancak deneyenlerin büyük kısmı, özellikle kabuk soyma konusunda belirgin bir fark gördüğünü söylüyor.