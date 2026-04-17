Havalimanları ve uçaklar neden hep soğuk olur? Meğer o dondurucu soğuğun arkasında hayati bir neden varmış!

Dünyanın neresine giderseniz gidin, havalimanı kapısından içeri girdiğiniz an sizi karşılayan o ortak bir his vardır: Hafif bir ürperti. Şık tasarımları ve devasa tavanlarıyla büyüleyen bu dev terminallerde veya bulutların üzerindeki uçak kabinlerinde neden her zaman "hırka giydiren" bir soğukluk olduğunu hiç düşündünüz mü? Çoğu yolcu bu durumu bir işletme tercihi sansa da, aslında o dondurucu atmosferin arkasında milyonlarca insanın sağlığını koruyan bilimsel gerçekler ve mühendislik harikası operasyonel zorunluluklar yatıyor.

Giriş Tarihi: 17.04.2026 16:22
Havalimanları, devasa tavanları, yenilikçi tasarımları ve eşi benzeri olmayan atmosferleriyle dünyanın neresinde olursanız olun birbirine benzeyen, "eşikte kalmış" (liminal) alanlardır.

Ancak bu mekanların en belirgin ortak özelliklerinden biri, genellikle soğuk olan hava sıcaklıklarıdır.

Eğer siz de rötarlı bir uçuşu beklerken koltuğunuzda titrediyseniz veya uçak içinde "Keşke yanıma kalın bir şeyler alsaydım" diye düşündüyseniz, bu durumun ardında oldukça geçerli bilimsel ve operasyonel gerekçeler yatıyor.

HAVALİMANLARI NEDEN DÜŞÜK SICAKLIĞI TERCİH EDİYOR?

Havalimanı terminallerinin serin tutulmasının temelinde insan trafiği ve teknik gereklilikler yer alıyor. Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı gibi dünyanın en yoğun merkezlerinden yılda 100 milyondan fazla yolcu geçiyor.

Bu kadar büyük bir kalabalığın ve terminal içindeki mekanik sistemlerin yaydığı ısıyı dengelemek için termostatlar kasıtlı olarak düşük seviyelerde tutuluyor.

Buna ek olarak, modern havalimanlarında kullanılan HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistemleri sadece soğutma yapmıyor; aynı zamanda havayı sürekli temizleyerek uçak egzoz dumanları ve kalabalıktan kaynaklanan bakteri yayılımını minimize ediyor.

Yolcuların uçağa biniş kapılarına yaklaştıkça hissettiği ekstra soğukluk ise teknik bir zorunluluktan kaynaklanıyor.

Park halindeki uçakların mühendislik güvenliği ve yolcu konforu için dış ünitelere bağlanarak soğutulması, bu serinliğin körüklere ve biniş alanlarına sızmasına neden oluyor.

MİMARİ TASARIMIN SICAKLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Terminallerdeki serinlik her zaman stabil kalmayabiliyor. Modern havalimanı mimarisinde tercih edilen yerden tavana cam duvarlar, muhteşem manzaralar sunsa da güneş ışığının içeri girmesiyle ortam sıcaklığını hızla artırabiliyor.

Bazı tesisler bu durumu dengelemek adına çatı bahçeleri ve bitki örtüsüyle kaplı "yeşil çatılar" kullanarak doğal bir yalıtım sağlamaya çalışıyor.

Ancak genel eğilim, kontrol edilebilir bir serinliği sürdürmek yönünde kalıyor.

UÇAK KABİNLERİ NEDEN SOĞUK?

Uçuş sırasında kabin sıcaklığının düşük tutulması, yolcu sağlığı açısından kritik bir öneme sahip.

Yüksek irtifadaki düşük nem oranı ve basınç değişiklikleri dehidrasyon, baş ağrısı ve bayılma riskini artırırken; serin bir ortam bu etkileri hafifletiyor.

Ayrıca, düşük sıcaklıkların acil durumlarda yolcuların daha zinde ve odaklanmış kalmasına yardımcı olduğu biliniyor.

Teknik açıdan ise uçağın iç sistemleri ve elektronik bileşenleri, düşük sıcaklıklarda çok daha verimli ve uzun ömürlü çalışıyor.

KALKIŞ ÖNCESİNDEKİ ANİ ISINMALARIN SEBEBİ

Zaman zaman uçak kalkıştan önce beklenmedik şekilde ısınabiliyor. Uzmanlar bu durumun, uçağın harici soğutma sisteminden kendi yardımcı güç ünitesine (APU) geçiş yaptığı kısa süreli bir gecikmeden kaynaklandığını belirtiyor.

Havacılık güvenliği yetkilileri, sistemler arası bu geçişin özellikle sıcak havalarda kabini geçici olarak ısıtabileceğini, ancak uçuşun başlamasıyla birlikte klima sistemlerinin ideal soğukluğa tekrar ulaşacağını vurguluyor.

Bu veriler ışığında, seyahat planı yaparken şıklığın ötesinde uçak ve havalimanı koşullarını göz önünde bulundurarak yanınıza uygun giysiler almanız, konforlu bir yolculuk için en mantıklı adım olarak görünüyor.