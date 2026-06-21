Hayatınızı fark etmeden şekillendiriyorlar! En çok görüştüğünüz 5 kişi geleceğinizi belirliyor

YENİ ORTAMLAR HAYATINIZIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİR

Bu yüzden bazen hayatınızı değiştirmek için büyük kararlar almanız gerekmez. Yeni bir kursa yazılmanız, bir seminere katılmanız, bir sanat galerisini ziyaret etmeniz ya da bir yürüyüş grubuna dahil olmanız bile hayatınızın yönünü değiştirebilir. Çünkü yeni ortamlar, yeni insanları beraberinde getirir. Yeni insanlar ise yeni fikirleri. Yıllardır düzenlediğimiz inziva kamplarında bunun sayısız örneğini gördüm. İnsanlar bazen sadece birkaç günlüğüne geliyorlar. Fakat orada tanıştıkları kişilerle yıllarca sürecek dostluklar kuruyorlar. Bunun sebebi tesadüf değil. Çünkü aynı değerlere sahip insanlar birbirlerini buluyor. Öğrenmeye önem veren, kendini geliştirmek isteyen, hayatını daha anlamlı yaşamak isteyen insanlar aynı masada oturduğunda güçlü bağlar oluşuyor. Çevreyi dönüştürmenin ikinci yolu ise hayran olduğunuz insanların yakınına gitmektir. Çoğu insan başarılı insanları uzaktan izler. Kitaplarını okur, videolarını seyreder, konuşmalarını dinler. Ama onların bulunduğu ortamlara girmez. Oysa insan sadece bilgiyle değil, hâlle de değişir. Tasavvufta sohbetin bu kadar önemli olmasının sebebi budur. Çünkü bazı şeyler kelimelerle değil, hâl yoluyla geçer. Huzurlu bir insanın yanında oturduğunuzda içinizin sakinleştiğini hissedersiniz. Şükreden bir insanın yanında bulunduğunuzda kendi hayatınızdaki güzellikleri fark etmeye başlarsınız. Cesur insanların yanında bulunduğunuzda ise sizin de cesaretiniz artar.