Haydarpaşa Garı kazılarında büyük keşif! İstanbul tarihi yeniden yazılıyor...
Haydarpaşa Garı kazılarında önemli bir keşif yapıldı. Kazılarda İstanbul için önemli ve ilk olma niteliği taşıyan Geç Helenistik Döneme ait bir mezar anıtı bulundu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, "İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. Helenistik döneme ait ne yazık ki elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 31.05.2022 08:22
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 08:22