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Haydarpaşa Garı kazılarında büyük keşif! İstanbul tarihi yeniden yazılıyor...

Haydarpaşa Garı kazılarında önemli bir keşif yapıldı. Kazılarda İstanbul için önemli ve ilk olma niteliği taşıyan Geç Helenistik Döneme ait bir mezar anıtı bulundu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, "İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. Helenistik döneme ait ne yazık ki elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 31.05.2022 08:22 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 08:22
Haydarpaşa Garı kazılarında büyük keşif! İstanbul tarihi yeniden yazılıyor...

HAYDARPAŞA GARI KAZILARINDA BÜYÜK SÜRPRİZ! TARİH YENİDEN YAZILIYOR! HELENİSTİK DÖNEME AİT...

Haydarpaşa Garı'nda yaklaşık 300 dönümlük alanda 2018 yılında başlayan arkeolojik kazılarda sona yaklaşıldı. Yüzde 90'ı biten çalışmalarda yeni bir keşif yapıldı.

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük keşif! İstanbul tarihi yeniden yazılıyor...

Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, "Çalışmaların başlangıcından itibaren hem mimari kalıntılar, hem de diğer arkeolojik buluntular gelmeye başladı.

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük keşif! İstanbul tarihi yeniden yazılıyor...

Çok önemli bir noktada zaten kazı çalışması yaptığımızı biliyorduk. Kaynaklarda bu bölge Khalkedon'un kuzey batı limanı olarak geçiyor" diye konuştu.

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük keşif! İstanbul tarihi yeniden yazılıyor...

"İSTANBUL İÇİN İNANILMAZ BİR BULUNTU"

"Kazı çalışmalarına başladığımızda peronların arasında ipucunu gördüğümüz bir mimarı kalıntı vardı" diyen Asal, "Bu mimarı kalıntıyı o dönemde yanındaki küçük buluntular ve mimari özelliklerinden dolayı da Helenistik Döneme ait bir kalıntı diye tanımlamıştık.

Haydarpaşa Garı kazılarında büyük keşif! İstanbul tarihi yeniden yazılıyor...

Döneminden emindik ama kesin olarak emin değildik. Bunun bir mezar anıtı olabileceğini düşündük ki, benzer örneğine Kadıköy Altıyol'da 1987'deki kazılarda rastlanmıştı.

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