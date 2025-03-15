Hem öksüz hem yetim olan Elif, yetimlerin umudu oldu: Bu benim vefa borcum
Trabzon'da dünyaya gelen Elif Karagül'ün annesi, 4'üncü çocuğunu dünyaya getirirken, babası da 6 ay sonra öldü. 12 yaşında hem öksüz hem yetim kalan Elif ve kardeşleri devlet korumasına alındı. Yurtta büyüyen Elif, üniversiteyi de bitirerek sosyal hizmet uzmanı oldu. Kardeşlerinden biri memur olan, biri üniversiteye giden, biri de ortaokulda okuyan Elif, 2 yıl önce Trabzon Kamu Hastaneleri Başkanlığında Sosyal Hizmet Uzmanı olarak işe başladı. Devletin bakıp büyütüp eğitimlerini sağladığını ve kimseye muhtaç etmeden iş sahibi yaptığını söyleyen Elif, "Yetim, öksüz büyüdük ama devletimiz bize o eksikliği yaşatmadı. Ben de sosyal hizmetler uzmanı olup, kimsesiz çocuklara destek olmak istedim. Ben de devletime minnet borcumu bu şekilde ödüyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 15.03.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 07:27