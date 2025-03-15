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Hem öksüz hem yetim olan Elif, yetimlerin umudu oldu: Bu benim vefa borcum

Trabzon'da dünyaya gelen Elif Karagül'ün annesi, 4'üncü çocuğunu dünyaya getirirken, babası da 6 ay sonra öldü. 12 yaşında hem öksüz hem yetim kalan Elif ve kardeşleri devlet korumasına alındı. Yurtta büyüyen Elif, üniversiteyi de bitirerek sosyal hizmet uzmanı oldu. Kardeşlerinden biri memur olan, biri üniversiteye giden, biri de ortaokulda okuyan Elif, 2 yıl önce Trabzon Kamu Hastaneleri Başkanlığında Sosyal Hizmet Uzmanı olarak işe başladı. Devletin bakıp büyütüp eğitimlerini sağladığını ve kimseye muhtaç etmeden iş sahibi yaptığını söyleyen Elif, "Yetim, öksüz büyüdük ama devletimiz bize o eksikliği yaşatmadı. Ben de sosyal hizmetler uzmanı olup, kimsesiz çocuklara destek olmak istedim. Ben de devletime minnet borcumu bu şekilde ödüyorum" dedi.

Özgür ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 15.03.2025 07:27 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 07:27
Hem öksüz hem yetim olan Elif, yetimlerin umudu oldu: Bu benim vefa borcum

12 yaşındayken önce annesini, 6 ay sonra ise babasını kaybeden Elif, 3 kardeşiyle devletin kanatlarında büyüdü. Şimdi sosyal hizmet uzmanı olan Elif, artık kendisi gibi yetim ve öksüz kız çocuklarına destek oluyor.

Hem öksüz hem yetim olan Elif, yetimlerin umudu oldu: Bu benim vefa borcum

ÖNCE ANNE SONRA BABASI VEFAT ETTİ

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Gökçe köyünde dünyaya gelen Elif Karagül, 3 kız kardeşin en büyüğüydü. Elif 12 yaşında iken 2011 yılında annesi Naime Karagül doğum esnasında öldü. Dünyaya gelen erkek bebeğe Yüksel Osman ismini verdiler. Elif annesinin vefatından 6 ay sonra karaciğer rahatsızlığı nedeniyle babası İsmet Karagül'ü kaybetti.

Hem öksüz hem yetim olan Elif, yetimlerin umudu oldu: Bu benim vefa borcum

Sonrasında Elif ile kız kardeşleri GÜllü ve Fatma Karagül, Aile Sosyal Hizmetler müdürlüğü tarafından mahkeme kararıyla devlet korumasına alınarak çocuk evine yerleştirildi. Erkek kardeşleri Yüksel Osman ise koruyucu aile olarak uzaktan akrabaları olan sütannesine verildi.

Hem öksüz hem yetim olan Elif, yetimlerin umudu oldu: Bu benim vefa borcum

SEVGİ EVLERİNDE BÜYÜDÜ

Devlet desteğiyle 3 kardeş sevgi evlerinde büyüyüp, okudu. Elif lise eğitimini tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi'nde Sosyal Hizmetler bölümünü bitirdi. Çocuk evlerinde büyüdüğü için bu bölümü okumayı tercih eden 26 yaşındaki Elif 2 yıl önce Sosyal hizmetler uzmanı olarak Trabzon'da göreve başladı.

Hem öksüz hem yetim olan Elif, yetimlerin umudu oldu: Bu benim vefa borcum

Şu an 23 yaşında olan kardeşi Güllü Karagül ise Karadeniz Teknik Üniversitesi biyomedikal cihaz teknolojileri bölümünde okuyor. Diğer kız kardeşi Fatma (21) ise memur olarak çalışıyor. 14 yaşındaki kardeşleri Yüksel Osman ise ortaokul son sınıf öğrencisi...