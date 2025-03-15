Hem öksüz hem yetim olan Elif, yetimlerin umudu oldu: Bu benim vefa borcum

Şu an 23 yaşında olan kardeşi Güllü Karagül ise Karadeniz Teknik Üniversitesi biyomedikal cihaz teknolojileri bölümünde okuyor. Diğer kız kardeşi Fatma (21) ise memur olarak çalışıyor. 14 yaşındaki kardeşleri Yüksel Osman ise ortaokul son sınıf öğrencisi...