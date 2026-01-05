Trend Galeri Trend Yaşam HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR! 2026 Ocak hemşire maaşı ne kadar olacak?

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR! 2026 Ocak hemşire maaşı ne kadar olacak?

Hemşireler için Ocak 2026 zam maratonu başlıyor. Aralık ayı enflasyon verisi ile hemşire maaşlarına yapılacak artış oranları netleşiyor. %11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak gelecek olan enflasyon farkı ile birlikte, üniversite mezunu (5/1) hemşire maaşı 2026'nın ilk yarısı için yeniden güncellenecek. Piyasadaki beklentiler gerçekleşirse, beklenen artışlar tablolarda yerini aldı. Peki, zamlı maaşlar açıklandı mı, ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 05.01.2026 01:08
HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR! 2026 Ocak hemşire maaşı ne kadar olacak?

2025 yılının son enflasyon rakamı memur maaşlarını belirliyor. Yılda iki kez zam alan memurlar arasında sağlık çalışanları da var. Hemşire maaş zammı da bu kapsamda değerlendirilen kalemler arasında yer alıyor. Peki, yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte, beklenenler:

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR! 2026 Ocak hemşire maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI AÇIKLANIYOR

TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile 6 aylık kümülatif oran belirlenecek ve memur zammı ortaya çıkacak.

AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 oldu.

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR! 2026 Ocak hemşire maaşı ne kadar olacak?

YENİ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında 61.759 TL olan üniversite mezunu hemşire maaşları ocak zammıyla güncellenecek.

Ekonomistlerin yüzde 0,96'lık enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde hemşire maaşı 73 bin TL'nin üzerine çıkabilir.

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR! 2026 Ocak hemşire maaşı ne kadar olacak?

Toplu sözleşme gereği memurlar maaşlarına ek 1000 TL de ödeme alacak.

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLANIYOR! 2026 Ocak hemşire maaşı ne kadar olacak?