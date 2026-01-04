Hemşire Maaşı Zammı 2026 Ocak: Yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu?

2025 yılının son enflasyon rakamı memur maaşlarını belirliyor. Yılda iki kez zam alan memurlar arasında sağlık çalışanları da var. Hemşire maaş zammı da bu kapsamda değerlendirilen kalemler arasında yer alıyor. Peki, yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, açıklandı mı? İşte, beklenenler: