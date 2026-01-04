Hemşire Maaşı Zammı 2026 Ocak: Yeni hemşire maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Hemşireler için Ocak 2026 zam maratonu başlıyor. Aralık ayı enflasyon verisi ile hemşire maaşlarına yapılacak artış oranları netleşiyor. %11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak gelecek olan enflasyon farkı ile birlikte, üniversite mezunu (5/1) hemşire maaşı 2026'nın ilk yarısı için yeniden güncellenecek. Piyasadaki beklentiler gerçekleşirse, beklenen artışlar tablolarda yerini aldı. Peki, zamlı maaşlar açıklandı mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2026 21:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 22:19