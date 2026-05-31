Trend Galeri Trend Yaşam Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin güncel isim haritasını yayınladı. Tüm Türkiye'de milyonlarca kişinin aynı ismi kullandığı ortaya çıktı! Peki sizin isminiz listede var mı?

Giriş Tarihi: 31.05.2026 13:23 Güncelleme Tarihi: 31.05.2026 13:35
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin güncel isim haritasını yayınladı. Zirve yine değişmezken Türkiye'de milyonlarca kişinin aynı ismi kullandığı ortaya çıktı!

Peki sizin isminiz listede var mı?

Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

İşte Türkiye'de en çok kullanılan kadın ve erkek isimler...

Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

ADANA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ADANA MEHMET Erkek 39.342 1
2025 ADANA MUSTAFA Erkek 30.408 2
2025 ADANA AHMET Erkek 26.353 3
2025 ADANA ALİ Erkek 24.443 4
2025 ADANA YUSUF Erkek 17.214 5
2025 ADANA HASAN Erkek 15.164 6
2025 ADANA İBRAHİM Erkek 14.935 7
2025 ADANA HÜSEYİN Erkek 14.404 8
2025 ADANA MURAT Erkek 14.050 9
2025 ADANA RAMAZAN Erkek 11.603 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ADANA FATMA Kadın 31.027 1
2025 ADANA AYŞE Kadın 24.560 2
2025 ADANA EMİNE Kadın 23.370 3
2025 ADANA HATİCE Kadın 20.432 4
2025 ADANA ZEYNEP Kadın 18.811 5
2025 ADANA ELİF Kadın 16.835 6
2025 ADANA MERYEM Kadın 10.509 7
2025 ADANA SULTAN Kadın 6.981 8
2025 ADANA FADİME Kadın 6.959 9
2025 ADANA MERVE Kadın 6.922 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

ADIYAMAN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ADIYAMAN MEHMET Erkek 16.730 1
2025 ADIYAMAN MUSTAFA Erkek 10.270 2
2025 ADIYAMAN ALİ Erkek 6.695 3
2025 ADIYAMAN YUSUF Erkek 6.686 4
2025 ADIYAMAN AHMET Erkek 6.461 5
2025 ADIYAMAN RAMAZAN Erkek 5.711 6
2025 ADIYAMAN HÜSEYİN Erkek 5.631 7
2025 ADIYAMAN HASAN Erkek 5.372 8
2025 ADIYAMAN MAHMUT Erkek 4.827 9
2025 ADIYAMAN ABUZER Erkek 3.810 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ADIYAMAN FATMA Kadın 13.228 1
2025 ADIYAMAN ZEYNEP Kadın 8.955 2
2025 ADIYAMAN EMİNE Kadın 7.650 3
2025 ADIYAMAN ELİF Kadın 5.659 4
2025 ADIYAMAN AYŞE Kadın 5.598 5
2025 ADIYAMAN HATİCE Kadın 4.901 6
2025 ADIYAMAN ZELİHA Kadın 3.983 7
2025 ADIYAMAN HANIM Kadın 2.562 8
2025 ADIYAMAN REMZİYE Kadın 2.366 9
2025 ADIYAMAN SONGÜL Kadın 2.167 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

AFYONKARAHİSAR

ERKEK İSİMLERİ:

2025 AFYONKARAHİSAR MEHMET Erkek 13.769 1
2025 AFYONKARAHİSAR AHMET Erkek 12.372 2
2025 AFYONKARAHİSAR MUSTAFA Erkek 11.773 3
2025 AFYONKARAHİSAR ALİ Erkek 9.221 4
2025 AFYONKARAHİSAR İBRAHİM Erkek 7.790 5
2025 AFYONKARAHİSAR RAMAZAN Erkek 7.647 6
2025 AFYONKARAHİSAR HÜSEYİN Erkek 6.673 7
2025 AFYONKARAHİSAR HASAN Erkek 6.599 8
2025 AFYONKARAHİSAR İSMAİL Erkek 6.368 9
2025 AFYONKARAHİSAR OSMAN Erkek 4.754 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 AFYONKARAHİSAR AYŞE Kadın 11.530 1
2025 AFYONKARAHİSAR FATMA Kadın 10.897 2
2025 AFYONKARAHİSAR EMİNE Kadın 9.755 3
2025 AFYONKARAHİSAR HATİCE Kadın 9.424 4
2025 AFYONKARAHİSAR SULTAN Kadın 8.851 5
2025 AFYONKARAHİSAR FADİME Kadın 5.150 6
2025 AFYONKARAHİSAR ZEYNEP Kadın 4.885 7
2025 AFYONKARAHİSAR ŞERİFE Kadın 4.584 8
2025 AFYONKARAHİSAR ELİF Kadın 4.412 9
2025 AFYONKARAHİSAR KEZİBAN Kadın 3.380 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

AĞRI

ERKEK İSİMLERİ:

2025 AĞRI MEHMET Erkek 6.104 1
2025 AĞRI YUSUF Erkek 5.385 2
2025 AĞRI AHMET Erkek 4.679 3
2025 AĞRI MUHAMMED Erkek 4.574 4
2025 AĞRI ÖMER Erkek 4.169 5
2025 AĞRI MUSTAFA Erkek 3.584 6
2025 AĞRI İBRAHİM Erkek 3.090 7
2025 AĞRI MURAT Erkek 2.852 8
2025 AĞRI ADEM Erkek 2.764 9
2025 AĞRI BERAT Erkek 2.327 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 AĞRI FATMA Kadın 6.002 1
2025 AĞRI ZEYNEP Kadın 4.904 2
2025 AĞRI ELİF Kadın 3.278 3
2025 AĞRI AYŞE Kadın 3.068 4
2025 AĞRI RABİA Kadın 2.510 5
2025 AĞRI HATİCE Kadın 2.258 6
2025 AĞRI MERYEM Kadın 1.663 7
2025 AĞRI BERFİN Kadın 1.647 8
2025 AĞRI ZEHRA Kadın 1.639 9
2025 AĞRI ESRA Kadın 1.636 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

AMASYA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 AKSARAY MUSTAFA Erkek 7.007 1
2025 AKSARAY MEHMET Erkek 5.595 2
2025 AKSARAY RAMAZAN Erkek 4.750 3
2025 AKSARAY AHMET Erkek 4.554 4
2025 AKSARAY ALİ Erkek 4.272 5
2025 AKSARAY YUSUF Erkek 3.012 6
2025 AKSARAY MURAT Erkek 2.680 7
2025 AKSARAY İSMAİL Erkek 2.680 7
2025 AKSARAY İBRAHİM Erkek 2.561 8
2025 AKSARAY HASAN Erkek 2.438 9
2025 AKSARAY HÜSEYİN Erkek 2.418 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 AKSARAY HATİCE Kadın 5.340 1
2025 AKSARAY AYŞE Kadın 4.513 2
2025 AKSARAY FATMA Kadın 4.124 3
2025 AKSARAY ZEYNEP Kadın 3.722 4
2025 AKSARAY EMİNE Kadın 3.214 5
2025 AKSARAY SULTAN Kadın 2.913 6
2025 AKSARAY MERYEM Kadın 2.505 7
2025 AKSARAY ELİF Kadın 2.473 8
2025 AKSARAY DÖNDÜ Kadın 1.940 9
2025 AKSARAY FADİME Kadın 1.893 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

AMASYA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 AMASYA MUSTAFA Erkek 5.622 1
2025 AMASYA MEHMET Erkek 4.560 2
2025 AMASYA AHMET Erkek 4.122 3
2025 AMASYA ALİ Erkek 3.212 4
2025 AMASYA HÜSEYİN Erkek 2.895 5
2025 AMASYA MURAT Erkek 2.461 6
2025 AMASYA HASAN Erkek 2.297 7
2025 AMASYA OSMAN Erkek 1.708 8
2025 AMASYA İBRAHİM Erkek 1.707 9
2025 AMASYA ÖMER Erkek 1.677 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 AMASYA FATMA Kadın 4.612 1
2025 AMASYA EMİNE Kadın 4.267 2
2025 AMASYA AYŞE Kadın 3.626 3
2025 AMASYA HATİCE Kadın 2.692 4
2025 AMASYA ZEYNEP Kadın 2.558 5
2025 AMASYA ELİF Kadın 1.864 6
2025 AMASYA FADİME Kadın 1.549 7
2025 AMASYA HANİFE Kadın 1.343 8
2025 AMASYA MERVE Kadın 1.171 9
2025 AMASYA ŞERİFE Kadın 1.144 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

ANKARA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ANKARA MUSTAFA Erkek 65.806 1
2025 ANKARA MEHMET Erkek 60.577 2
2025 ANKARA AHMET Erkek 47.447 3
2025 ANKARA ALİ Erkek 43.414 4
2025 ANKARA MURAT Erkek 41.982 5
2025 ANKARA HÜSEYİN Erkek 33.111 6
2025 ANKARA HASAN Erkek 29.749 7
2025 ANKARA YUSUF Erkek 28.992 8
2025 ANKARA İBRAHİM Erkek 27.124 9
2025 ANKARA ÖMER Erkek 26.223 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ANKARA FATMA Kadın 64.141 1
2025 ANKARA AYŞE Kadın 49.570 2
2025 ANKARA ZEYNEP Kadın 47.224 3
2025 ANKARA HATİCE Kadın 44.283 4
2025 ANKARA EMİNE Kadın 39.676 5
2025 ANKARA ELİF Kadın 36.272 6
2025 ANKARA MERVE Kadın 22.623 7
2025 ANKARA ESRA Kadın 18.401 8
2025 ANKARA ÖZLEM Kadın 17.591 9
2025 ANKARA YASEMİN Kadın 17.370 10

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ANTALYA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ANTALYA MEHMET Erkek 49.351 1
2025 ANTALYA MUSTAFA Erkek 41.488 2
2025 ANTALYA ALİ Erkek 31.783 3
2025 ANTALYA AHMET Erkek 28.726 4
2025 ANTALYA HÜSEYİN Erkek 23.432 5
2025 ANTALYA HASAN Erkek 21.381 6
2025 ANTALYA RAMAZAN Erkek 19.854 7
2025 ANTALYA İBRAHİM Erkek 17.098 8
2025 ANTALYA MURAT Erkek 16.065 9
2025 ANTALYA YUSUF Erkek 14.421 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ANTALYA MEHMET Erkek 49.351 1
2025 ANTALYA MUSTAFA Erkek 41.488 2
2025 ANTALYA ALİ Erkek 31.783 3
2025 ANTALYA AHMET Erkek 28.726 4
2025 ANTALYA HÜSEYİN Erkek 23.432 5
2025 ANTALYA HASAN Erkek 21.381 6
2025 ANTALYA RAMAZAN Erkek 19.854 7
2025 ANTALYA İBRAHİM Erkek 17.098 8
2025 ANTALYA MURAT Erkek 16.065 9
2025 ANTALYA YUSUF Erkek 14.421 10

Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

ARTVİN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ARTVİN MEHMET Erkek 1.753 1
2025 ARTVİN MUSTAFA Erkek 1.456 2
2025 ARTVİN AHMET Erkek 1.356 3
2025 ARTVİN ALİ Erkek 1.230 4
2025 ARTVİN MURAT Erkek 1.096 5
2025 ARTVİN HASAN Erkek 1.024 6
2025 ARTVİN HÜSEYİN Erkek 975 7
2025 ARTVİN OSMAN Erkek 881 8
2025 ARTVİN İBRAHİM Erkek 778 9
2025 ARTVİN İSMAİL Erkek 764 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ARTVİN FATMA Kadın 3.016 1
2025 ARTVİN AYŞE Kadın 2.070 2
2025 ARTVİN EMİNE Kadın 2.040 3
2025 ARTVİN HATİCE Kadın 1.254 4
2025 ARTVİN MERYEM Kadın 954 5
2025 ARTVİN ZEYNEP Kadın 953 6
2025 ARTVİN ELİF Kadın 934 7
2025 ARTVİN SULTAN Kadın 487 8
2025 ARTVİN SEVİM Kadın 462 9
2025 ARTVİN MELEK Kadın 460 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

AYDIN

ERKEK İSİMLERİ:

2025 AYDIN MEHMET Erkek 22.880 1
2025 AYDIN MUSTAFA Erkek 16.509 2
2025 AYDIN ALİ Erkek 13.344 3
2025 AYDIN AHMET Erkek 11.564 4
2025 AYDIN HÜSEYİN Erkek 9.758 5
2025 AYDIN İBRAHİM Erkek 7.083 6
2025 AYDIN HASAN Erkek 6.887 7
2025 AYDIN MURAT Erkek 6.670 8
2025 AYDIN İSMAİL Erkek 6.251 9
2025 AYDIN YUSUF Erkek 4.911 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 AYDIN FATMA Kadın 16.591 1
2025 AYDIN AYŞE Kadın 14.575 2
2025 AYDIN HATİCE Kadın 11.424 3
2025 AYDIN EMİNE Kadın 8.654 4
2025 AYDIN ZEYNEP Kadın 6.671 5
2025 AYDIN ELİF Kadın 6.281 6
2025 AYDIN FADİME Kadın 4.331 7
2025 AYDIN ÖZLEM Kadın 3.747 8
2025 AYDIN MERYEM Kadın 3.414 9
2025 AYDIN HÜLYA Kadın 3.292 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

BALIKESİR

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BALIKESİR MEHMET Erkek 22.003 1
2025 BALIKESİR MUSTAFA Erkek 18.453 2
2025 BALIKESİR AHMET Erkek 13.900 3
2025 BALIKESİR İSMAİL Erkek 12.491 4
2025 BALIKESİR ALİ Erkek 12.131 5
2025 BALIKESİR HÜSEYİN Erkek 11.954 6
2025 BALIKESİR HASAN Erkek 9.326 7
2025 BALIKESİR İBRAHİM Erkek 9.189 8
2025 BALIKESİR RAMAZAN Erkek 7.435 9
2025 BALIKESİR MURAT Erkek 6.878 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BALIKESİR FATMA Kadın 23.299 1
2025 BALIKESİR AYŞE Kadın 18.930 2
2025 BALIKESİR EMİNE Kadın 16.103 3
2025 BALIKESİR HATİCE Kadın 13.124 4
2025 BALIKESİR ZEYNEP Kadın 8.950 5
2025 BALIKESİR ELİF Kadın 7.816 6
2025 BALIKESİR HANİFE Kadın 4.849 7
2025 BALIKESİR MERVE Kadın 3.848 8
2025 BALIKESİR MERYEM Kadın 3.777 9
2025 BALIKESİR KADRİYE Kadın 3.550 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

BİLECİK

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BİLECİK MEHMET Erkek 3.752 1
2025 BİLECİK MUSTAFA Erkek 3.379 2
2025 BİLECİK AHMET Erkek 2.680 3
2025 BİLECİK İSMAİL Erkek 2.087 4
2025 BİLECİK ALİ Erkek 2.077 5
2025 BİLECİK HÜSEYİN Erkek 1.892 6
2025 BİLECİK İBRAHİM Erkek 1.872 7
2025 BİLECİK HASAN Erkek 1.515 8
2025 BİLECİK MURAT Erkek 1.371 9
2025 BİLECİK YUSUF Erkek 1.166 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BİLECİK FATMA Kadın 3.673 1
2025 BİLECİK EMİNE Kadın 3.370 2
2025 BİLECİK AYŞE Kadın 3.080 3
2025 BİLECİK HATİCE Kadın 2.381 4
2025 BİLECİK ZEYNEP Kadın 1.681 5
2025 BİLECİK ELİF Kadın 1.465 6
2025 BİLECİK MERVE Kadın 848 7
2025 BİLECİK YASEMİN Kadın 732 8
2025 BİLECİK ESRA Kadın 722 9
2025 BİLECİK ZEHRA Kadın 704 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

BİNGÖL

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BİNGÖL MEHMET Erkek 4.461 1
2025 BİNGÖL AHMET Erkek 3.420 2
2025 BİNGÖL YUSUF Erkek 3.077 3
2025 BİNGÖL MUHAMMED Erkek 2.239 4
2025 BİNGÖL ÖMER Erkek 2.001 5
2025 BİNGÖL ALİ Erkek 1.816 6
2025 BİNGÖL HASAN Erkek 1.801 7
2025 BİNGÖL ABDULLAH Erkek 1.787 8
2025 BİNGÖL MUSTAFA Erkek 1.729 9
2025 BİNGÖL MURAT Erkek 1.568 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BİNGÖL FATMA Kadın 3.792 1
2025 BİNGÖL ZEYNEP Kadın 3.090 2
2025 BİNGÖL ELİF Kadın 1.874 3
2025 BİNGÖL AYŞE Kadın 1.872 4
2025 BİNGÖL EMİNE Kadın 1.799 5
2025 BİNGÖL HATİCE Kadın 1.586 6
2025 BİNGÖL MERYEM Kadın 1.488 7
2025 BİNGÖL REMZİYE Kadın 1.198 8
2025 BİNGÖL ZEHRA Kadın 1.057 9
2025 BİNGÖL MERVE Kadın 989 10

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BİTLİS

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BİTLİS YUSUF Erkek 3.245 1
2025 BİTLİS MEHMET Erkek 2.953 2
2025 BİTLİS ÖMER Erkek 2.336 3
2025 BİTLİS AHMET Erkek 2.231 4
2025 BİTLİS MUHAMMED Erkek 2.229 5
2025 BİTLİS MURAT Erkek 1.768 6
2025 BİTLİS MUSTAFA Erkek 1.758 7
2025 BİTLİS İBRAHİM Erkek 1.478 8
2025 BİTLİS HÜSEYİN Erkek 1.380 9
2025 BİTLİS ABDULLAH Erkek 1.298 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BİTLİS ZEYNEP Kadın 3.334 1
2025 BİTLİS FATMA Kadın 2.644 2
2025 BİTLİS ELİF Kadın 2.438 3
2025 BİTLİS AYŞE Kadın 1.680 4
2025 BİTLİS MERYEM Kadın 1.640 5
2025 BİTLİS ZEHRA Kadın 1.405 6
2025 BİTLİS HATİCE Kadın 1.335 7
2025 BİTLİS RABİA Kadın 1.302 8
2025 BİTLİS ESRA Kadın 1.175 9
2025 BİTLİS SONGÜL Kadın 1.137 10
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BOLU

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BOLU MEHMET Erkek 4.965 1
2025 BOLU MUSTAFA Erkek 4.285 2
2025 BOLU İSMAİL Erkek 3.908 3
2025 BOLU AHMET Erkek 2.788 4
2025 BOLU İBRAHİM Erkek 2.699 5
2025 BOLU MURAT Erkek 2.076 6
2025 BOLU ALİ Erkek 1.999 7
2025 BOLU HÜSEYİN Erkek 1.891 8
2025 BOLU YUSUF Erkek 1.471 9
2025 BOLU HASAN Erkek 1.437 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BOLU FATMA Kadın 6.145 1
2025 BOLU EMİNE Kadın 4.816 2
2025 BOLU AYŞE Kadın 4.469 3
2025 BOLU HATİCE Kadın 3.950 4
2025 BOLU ZEYNEP Kadın 2.562 5
2025 BOLU ELİF Kadın 2.073 6
2025 BOLU HACER Kadın 1.501 7
2025 BOLU MERVE Kadın 1.391 8
2025 BOLU ŞERİFE Kadın 1.217 9
2025 BOLU ESRA Kadın 1.158 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

BURDUR

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BURDUR MEHMET Erkek 6.878 1
2025 BURDUR MUSTAFA Erkek 4.956 2
2025 BURDUR ALİ Erkek 4.091 3
2025 BURDUR HÜSEYİN Erkek 3.525 4
2025 BURDUR AHMET Erkek 3.194 5
2025 BURDUR RAMAZAN Erkek 2.959 6
2025 BURDUR OSMAN Erkek 2.953 7
2025 BURDUR İBRAHİM Erkek 2.771 8
2025 BURDUR HASAN Erkek 2.464 9
2025 BURDUR SÜLEYMAN Erkek 2.333 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BURDUR AYŞE Kadın 5.610 1
2025 BURDUR FATMA Kadın 4.946 2
2025 BURDUR HATİCE Kadın 4.540 3
2025 BURDUR EMİNE Kadın 3.445 4
2025 BURDUR ZEYNEP Kadın 2.548 5
2025 BURDUR GÜLSÜM Kadın 1.914 6
2025 BURDUR HAVVA Kadın 1.739 7
2025 BURDUR ŞERİFE Kadın 1.726 8
2025 BURDUR SULTAN Kadın 1.358 9
2025 BURDUR ELİF Kadın 1.231 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

BURSA

ERKEK İSİMLERİ:

2025 BURSA MEHMET Erkek 36.373 1
2025 BURSA MUSTAFA Erkek 36.293 2
2025 BURSA AHMET Erkek 32.038 3
2025 BURSA ALİ Erkek 24.130 4
2025 BURSA İSMAİL Erkek 21.773 5
2025 BURSA HÜSEYİN Erkek 21.243 6
2025 BURSA MURAT Erkek 21.002 7
2025 BURSA İBRAHİM Erkek 20.280 8
2025 BURSA YUSUF Erkek 18.788 9
2025 BURSA HASAN Erkek 18.588 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 BURSA FATMA Kadın 41.680 1
2025 BURSA AYŞE Kadın 34.855 2
2025 BURSA EMİNE Kadın 29.639 3
2025 BURSA ZEYNEP Kadın 28.597 4
2025 BURSA ELİF Kadın 24.351 5
2025 BURSA HATİCE Kadın 23.988 6
2025 BURSA MERVE Kadın 12.596 7
2025 BURSA MERYEM Kadın 11.316 8
2025 BURSA ZEHRA Kadın 10.466 9
2025 BURSA ESRA Kadın 10.232 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

ÇANAKKALE

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ÇANAKKALE MEHMET Erkek 8.788 1
2025 ÇANAKKALE MUSTAFA Erkek 7.084 2
2025 ÇANAKKALE AHMET Erkek 6.174 3
2025 ÇANAKKALE İSMAİL Erkek 5.322 4
2025 ÇANAKKALE HÜSEYİN Erkek 5.049 5
2025 ÇANAKKALE ALİ Erkek 4.519 6
2025 ÇANAKKALE HASAN Erkek 4.347 7
2025 ÇANAKKALE İBRAHİM Erkek 3.775 8
2025 ÇANAKKALE MURAT Erkek 2.848 9
2025 ÇANAKKALE RAMAZAN Erkek 2.794 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ÇANAKKALE FATMA Kadın 8.921 1
2025 ÇANAKKALE AYŞE Kadın 7.271 2
2025 ÇANAKKALE EMİNE Kadın 6.395 3
2025 ÇANAKKALE HATİCE Kadın 4.522 4
2025 ÇANAKKALE ZEYNEP Kadın 4.168 5
2025 ÇANAKKALE ELİF Kadın 3.321 6
2025 ÇANAKKALE HANİFE Kadın 2.767 7
2025 ÇANAKKALE ŞERİFE Kadın 1.857 8
2025 ÇANAKKALE MERVE Kadın 1.745 9
2025 ÇANAKKALE ÖZLEM Kadın 1.619 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

ÇANKIRI

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ÇANKIRI MUSTAFA Erkek 3.660 1
2025 ÇANKIRI MEHMET Erkek 3.093 2
2025 ÇANKIRI AHMET Erkek 2.558 3
2025 ÇANKIRI ALİ Erkek 2.332 4
2025 ÇANKIRI İSMAİL Erkek 2.233 5
2025 ÇANKIRI HASAN Erkek 1.686 6
2025 ÇANKIRI HÜSEYİN Erkek 1.642 7
2025 ÇANKIRI MURAT Erkek 1.473 8
2025 ÇANKIRI OSMAN Erkek 1.328 9
2025 ÇANKIRI RAMAZAN Erkek 1.133 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ÇANKIRI FATMA Kadın 3.763 1
2025 ÇANKIRI AYŞE Kadın 2.935 2
2025 ÇANKIRI EMİNE Kadın 2.811 3
2025 ÇANKIRI HATİCE Kadın 2.428 4
2025 ÇANKIRI SATI Kadın 1.625 5
2025 ÇANKIRI ZEYNEP Kadın 1.418 6
2025 ÇANKIRI ELİF Kadın 1.086 7
2025 ÇANKIRI ZELİHA Kadın 1.038 8
2025 ÇANKIRI MERYEM Kadın 1.006 9
2025 ÇANKIRI ŞERİFE Kadın 968 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

ÇORUM

ERKEK İSİMLERİ:

2025 ÇORUM MUSTAFA Erkek 9.035 1
2025 ÇORUM MEHMET Erkek 7.003 2
2025 ÇORUM AHMET Erkek 5.544 3
2025 ÇORUM ALİ Erkek 5.165 4
2025 ÇORUM HÜSEYİN Erkek 4.876 5
2025 ÇORUM MURAT Erkek 4.037 6
2025 ÇORUM HASAN Erkek 3.872 7
2025 ÇORUM İSMAİL Erkek 3.658 8
2025 ÇORUM OSMAN Erkek 3.168 9
2025 ÇORUM YUSUF Erkek 2.819 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 ÇORUM FATMA Kadın 7.517 1
2025 ÇORUM EMİNE Kadın 5.626 2
2025 ÇORUM HATİCE Kadın 5.555 3
2025 ÇORUM AYŞE Kadın 5.519 4
2025 ÇORUM SATI Kadın 3.922 5
2025 ÇORUM ZEYNEP Kadın 3.792 6
2025 ÇORUM ELİF Kadın 3.204 7
2025 ÇORUM SULTAN Kadın 2.872 8
2025 ÇORUM MERYEM Kadın 2.626 9
2025 ÇORUM HACER Kadın 1.940 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

DENİZLİ

ERKEK İSİMLERİ:

2025 DENİZLİ MEHMET Erkek 20.851 1
2025 DENİZLİ MUSTAFA Erkek 16.607 2
2025 DENİZLİ ALİ Erkek 13.772 3
2025 DENİZLİ AHMET Erkek 11.793 4
2025 DENİZLİ HÜSEYİN Erkek 10.812 5
2025 DENİZLİ RAMAZAN Erkek 10.146 6
2025 DENİZLİ İBRAHİM Erkek 8.972 7
2025 DENİZLİ OSMAN Erkek 8.344 8
2025 DENİZLİ HASAN Erkek 8.041 9
2025 DENİZLİ İSMAİL Erkek 7.281 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 DENİZLİ FATMA Kadın 18.965 1
2025 DENİZLİ AYŞE Kadın 18.297 2
2025 DENİZLİ HATİCE Kadın 13.370 3
2025 DENİZLİ EMİNE Kadın 9.322 4
2025 DENİZLİ ELİF Kadın 6.859 5
2025 DENİZLİ ZEYNEP Kadın 6.813 6
2025 DENİZLİ MERYEM Kadın 4.956 7
2025 DENİZLİ SULTAN Kadın 4.599 8
2025 DENİZLİ HURİYE Kadın 3.715 9
2025 DENİZLİ GÜLSÜM Kadın 3.657 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

DİYARBAKIR

ERKEK İSİMLERİ:

2025 DİYARBAKIR MEHMET Erkek 41.977 1
2025 DİYARBAKIR YUSUF Erkek 18.318 2
2025 DİYARBAKIR AHMET Erkek 17.909 3
2025 DİYARBAKIR MUHAMMED Erkek 16.595 4
2025 DİYARBAKIR MUSTAFA Erkek 14.609 5
2025 DİYARBAKIR RAMAZAN Erkek 13.763 6
2025 DİYARBAKIR ÖMER Erkek 12.855 7
2025 DİYARBAKIR HASAN Erkek 10.687 8
2025 DİYARBAKIR MURAT Erkek 9.934 9
2025 DİYARBAKIR ALİ Erkek 9.599 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 DİYARBAKIR FATMA Kadın 20.709 1
2025 DİYARBAKIR ZEYNEP Kadın 18.787 2
2025 DİYARBAKIR EMİNE Kadın 12.796 3
2025 DİYARBAKIR ELİF Kadın 12.639 4
2025 DİYARBAKIR AYŞE Kadın 10.705 5
2025 DİYARBAKIR REMZİYE Kadın 9.784 6
2025 DİYARBAKIR HATİCE Kadın 7.851 7
2025 DİYARBAKIR SULTAN Kadın 7.489 8
2025 DİYARBAKIR LEYLA Kadın 6.838 9
2025 DİYARBAKIR SONGÜL Kadın 6.832 10
Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

EDİRNE

ERKEK İSİMLERİ:

2025 EDİRNE MEHMET Erkek 5.261 1
2025 EDİRNE AHMET Erkek 4.452 2
2025 EDİRNE MUSTAFA Erkek 4.447 3
2025 EDİRNE HASAN Erkek 3.826 4
2025 EDİRNE HÜSEYİN Erkek 3.824 5
2025 EDİRNE ALİ Erkek 3.287 6
2025 EDİRNE İSMAİL Erkek 2.569 7
2025 EDİRNE İBRAHİM Erkek 2.160 8
2025 EDİRNE MURAT Erkek 2.147 9
2025 EDİRNE RECEP Erkek 1.447 10

KADIN İSİMLERİ:

2025 EDİRNE FATMA Kadın 5.949 1
2025 EDİRNE AYŞE Kadın 5.081 2
2025 EDİRNE EMİNE Kadın 3.582 3
2025 EDİRNE HATİCE Kadın 3.055 4
2025 EDİRNE ZEYNEP Kadın 2.421 5
2025 EDİRNE ELİF Kadın 1.995 6
2025 EDİRNE ÖZLEM Kadın 1.205 7
2025 EDİRNE MERVE Kadın 1.144 8
2025 EDİRNE SEVİM Kadın 1.112 9
2025 EDİRNE REMZİYE Kadın 1.055 10