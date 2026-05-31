Her evde en az bir tane var! Türkiye’de en çok kullanılan isimler belli oldu: Zirve yine değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin güncel isim haritasını yayınladı. Tüm Türkiye'de milyonlarca kişinin aynı ismi kullandığı ortaya çıktı! Peki sizin isminiz listede var mı?
ADANA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ADANA
|MEHMET
|Erkek
|39.342
|1
|2025
|ADANA
|MUSTAFA
|Erkek
|30.408
|2
|2025
|ADANA
|AHMET
|Erkek
|26.353
|3
|2025
|ADANA
|ALİ
|Erkek
|24.443
|4
|2025
|ADANA
|YUSUF
|Erkek
|17.214
|5
|2025
|ADANA
|HASAN
|Erkek
|15.164
|6
|2025
|ADANA
|İBRAHİM
|Erkek
|14.935
|7
|2025
|ADANA
|HÜSEYİN
|Erkek
|14.404
|8
|2025
|ADANA
|MURAT
|Erkek
|14.050
|9
|2025
|ADANA
|RAMAZAN
|Erkek
|11.603
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ADANA
|FATMA
|Kadın
|31.027
|1
|2025
|ADANA
|AYŞE
|Kadın
|24.560
|2
|2025
|ADANA
|EMİNE
|Kadın
|23.370
|3
|2025
|ADANA
|HATİCE
|Kadın
|20.432
|4
|2025
|ADANA
|ZEYNEP
|Kadın
|18.811
|5
|2025
|ADANA
|ELİF
|Kadın
|16.835
|6
|2025
|ADANA
|MERYEM
|Kadın
|10.509
|7
|2025
|ADANA
|SULTAN
|Kadın
|6.981
|8
|2025
|ADANA
|FADİME
|Kadın
|6.959
|9
|2025
|ADANA
|MERVE
|Kadın
|6.922
|10
ADIYAMAN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ADIYAMAN
|MEHMET
|Erkek
|16.730
|1
|2025
|ADIYAMAN
|MUSTAFA
|Erkek
|10.270
|2
|2025
|ADIYAMAN
|ALİ
|Erkek
|6.695
|3
|2025
|ADIYAMAN
|YUSUF
|Erkek
|6.686
|4
|2025
|ADIYAMAN
|AHMET
|Erkek
|6.461
|5
|2025
|ADIYAMAN
|RAMAZAN
|Erkek
|5.711
|6
|2025
|ADIYAMAN
|HÜSEYİN
|Erkek
|5.631
|7
|2025
|ADIYAMAN
|HASAN
|Erkek
|5.372
|8
|2025
|ADIYAMAN
|MAHMUT
|Erkek
|4.827
|9
|2025
|ADIYAMAN
|ABUZER
|Erkek
|3.810
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ADIYAMAN
|FATMA
|Kadın
|13.228
|1
|2025
|ADIYAMAN
|ZEYNEP
|Kadın
|8.955
|2
|2025
|ADIYAMAN
|EMİNE
|Kadın
|7.650
|3
|2025
|ADIYAMAN
|ELİF
|Kadın
|5.659
|4
|2025
|ADIYAMAN
|AYŞE
|Kadın
|5.598
|5
|2025
|ADIYAMAN
|HATİCE
|Kadın
|4.901
|6
|2025
|ADIYAMAN
|ZELİHA
|Kadın
|3.983
|7
|2025
|ADIYAMAN
|HANIM
|Kadın
|2.562
|8
|2025
|ADIYAMAN
|REMZİYE
|Kadın
|2.366
|9
|2025
|ADIYAMAN
|SONGÜL
|Kadın
|2.167
|10
AFYONKARAHİSAR
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|MEHMET
|Erkek
|13.769
|1
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|AHMET
|Erkek
|12.372
|2
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|MUSTAFA
|Erkek
|11.773
|3
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|ALİ
|Erkek
|9.221
|4
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|İBRAHİM
|Erkek
|7.790
|5
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|RAMAZAN
|Erkek
|7.647
|6
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|HÜSEYİN
|Erkek
|6.673
|7
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|HASAN
|Erkek
|6.599
|8
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|İSMAİL
|Erkek
|6.368
|9
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|OSMAN
|Erkek
|4.754
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|AYŞE
|Kadın
|11.530
|1
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|FATMA
|Kadın
|10.897
|2
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|EMİNE
|Kadın
|9.755
|3
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|HATİCE
|Kadın
|9.424
|4
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|SULTAN
|Kadın
|8.851
|5
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|FADİME
|Kadın
|5.150
|6
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|ZEYNEP
|Kadın
|4.885
|7
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|ŞERİFE
|Kadın
|4.584
|8
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|ELİF
|Kadın
|4.412
|9
|2025
|AFYONKARAHİSAR
|KEZİBAN
|Kadın
|3.380
|10
AĞRI
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|AĞRI
|MEHMET
|Erkek
|6.104
|1
|2025
|AĞRI
|YUSUF
|Erkek
|5.385
|2
|2025
|AĞRI
|AHMET
|Erkek
|4.679
|3
|2025
|AĞRI
|MUHAMMED
|Erkek
|4.574
|4
|2025
|AĞRI
|ÖMER
|Erkek
|4.169
|5
|2025
|AĞRI
|MUSTAFA
|Erkek
|3.584
|6
|2025
|AĞRI
|İBRAHİM
|Erkek
|3.090
|7
|2025
|AĞRI
|MURAT
|Erkek
|2.852
|8
|2025
|AĞRI
|ADEM
|Erkek
|2.764
|9
|2025
|AĞRI
|BERAT
|Erkek
|2.327
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|AĞRI
|FATMA
|Kadın
|6.002
|1
|2025
|AĞRI
|ZEYNEP
|Kadın
|4.904
|2
|2025
|AĞRI
|ELİF
|Kadın
|3.278
|3
|2025
|AĞRI
|AYŞE
|Kadın
|3.068
|4
|2025
|AĞRI
|RABİA
|Kadın
|2.510
|5
|2025
|AĞRI
|HATİCE
|Kadın
|2.258
|6
|2025
|AĞRI
|MERYEM
|Kadın
|1.663
|7
|2025
|AĞRI
|BERFİN
|Kadın
|1.647
|8
|2025
|AĞRI
|ZEHRA
|Kadın
|1.639
|9
|2025
|AĞRI
|ESRA
|Kadın
|1.636
|10
AMASYA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|AKSARAY
|MUSTAFA
|Erkek
|7.007
|1
|2025
|AKSARAY
|MEHMET
|Erkek
|5.595
|2
|2025
|AKSARAY
|RAMAZAN
|Erkek
|4.750
|3
|2025
|AKSARAY
|AHMET
|Erkek
|4.554
|4
|2025
|AKSARAY
|ALİ
|Erkek
|4.272
|5
|2025
|AKSARAY
|YUSUF
|Erkek
|3.012
|6
|2025
|AKSARAY
|MURAT
|Erkek
|2.680
|7
|2025
|AKSARAY
|İSMAİL
|Erkek
|2.680
|7
|2025
|AKSARAY
|İBRAHİM
|Erkek
|2.561
|8
|2025
|AKSARAY
|HASAN
|Erkek
|2.438
|9
|2025
|AKSARAY
|HÜSEYİN
|Erkek
|2.418
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|AKSARAY
|HATİCE
|Kadın
|5.340
|1
|2025
|AKSARAY
|AYŞE
|Kadın
|4.513
|2
|2025
|AKSARAY
|FATMA
|Kadın
|4.124
|3
|2025
|AKSARAY
|ZEYNEP
|Kadın
|3.722
|4
|2025
|AKSARAY
|EMİNE
|Kadın
|3.214
|5
|2025
|AKSARAY
|SULTAN
|Kadın
|2.913
|6
|2025
|AKSARAY
|MERYEM
|Kadın
|2.505
|7
|2025
|AKSARAY
|ELİF
|Kadın
|2.473
|8
|2025
|AKSARAY
|DÖNDÜ
|Kadın
|1.940
|9
|2025
|AKSARAY
|FADİME
|Kadın
|1.893
|10
AMASYA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|AMASYA
|MUSTAFA
|Erkek
|5.622
|1
|2025
|AMASYA
|MEHMET
|Erkek
|4.560
|2
|2025
|AMASYA
|AHMET
|Erkek
|4.122
|3
|2025
|AMASYA
|ALİ
|Erkek
|3.212
|4
|2025
|AMASYA
|HÜSEYİN
|Erkek
|2.895
|5
|2025
|AMASYA
|MURAT
|Erkek
|2.461
|6
|2025
|AMASYA
|HASAN
|Erkek
|2.297
|7
|2025
|AMASYA
|OSMAN
|Erkek
|1.708
|8
|2025
|AMASYA
|İBRAHİM
|Erkek
|1.707
|9
|2025
|AMASYA
|ÖMER
|Erkek
|1.677
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|AMASYA
|FATMA
|Kadın
|4.612
|1
|2025
|AMASYA
|EMİNE
|Kadın
|4.267
|2
|2025
|AMASYA
|AYŞE
|Kadın
|3.626
|3
|2025
|AMASYA
|HATİCE
|Kadın
|2.692
|4
|2025
|AMASYA
|ZEYNEP
|Kadın
|2.558
|5
|2025
|AMASYA
|ELİF
|Kadın
|1.864
|6
|2025
|AMASYA
|FADİME
|Kadın
|1.549
|7
|2025
|AMASYA
|HANİFE
|Kadın
|1.343
|8
|2025
|AMASYA
|MERVE
|Kadın
|1.171
|9
|2025
|AMASYA
|ŞERİFE
|Kadın
|1.144
|10
ANKARA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ANKARA
|MUSTAFA
|Erkek
|65.806
|1
|2025
|ANKARA
|MEHMET
|Erkek
|60.577
|2
|2025
|ANKARA
|AHMET
|Erkek
|47.447
|3
|2025
|ANKARA
|ALİ
|Erkek
|43.414
|4
|2025
|ANKARA
|MURAT
|Erkek
|41.982
|5
|2025
|ANKARA
|HÜSEYİN
|Erkek
|33.111
|6
|2025
|ANKARA
|HASAN
|Erkek
|29.749
|7
|2025
|ANKARA
|YUSUF
|Erkek
|28.992
|8
|2025
|ANKARA
|İBRAHİM
|Erkek
|27.124
|9
|2025
|ANKARA
|ÖMER
|Erkek
|26.223
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ANKARA
|FATMA
|Kadın
|64.141
|1
|2025
|ANKARA
|AYŞE
|Kadın
|49.570
|2
|2025
|ANKARA
|ZEYNEP
|Kadın
|47.224
|3
|2025
|ANKARA
|HATİCE
|Kadın
|44.283
|4
|2025
|ANKARA
|EMİNE
|Kadın
|39.676
|5
|2025
|ANKARA
|ELİF
|Kadın
|36.272
|6
|2025
|ANKARA
|MERVE
|Kadın
|22.623
|7
|2025
|ANKARA
|ESRA
|Kadın
|18.401
|8
|2025
|ANKARA
|ÖZLEM
|Kadın
|17.591
|9
|2025
|ANKARA
|YASEMİN
|Kadın
|17.370
|10
ANTALYA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ANTALYA
|MEHMET
|Erkek
|49.351
|1
|2025
|ANTALYA
|MUSTAFA
|Erkek
|41.488
|2
|2025
|ANTALYA
|ALİ
|Erkek
|31.783
|3
|2025
|ANTALYA
|AHMET
|Erkek
|28.726
|4
|2025
|ANTALYA
|HÜSEYİN
|Erkek
|23.432
|5
|2025
|ANTALYA
|HASAN
|Erkek
|21.381
|6
|2025
|ANTALYA
|RAMAZAN
|Erkek
|19.854
|7
|2025
|ANTALYA
|İBRAHİM
|Erkek
|17.098
|8
|2025
|ANTALYA
|MURAT
|Erkek
|16.065
|9
|2025
|ANTALYA
|YUSUF
|Erkek
|14.421
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ANTALYA
|MEHMET
|Erkek
|49.351
|1
|2025
|ANTALYA
|MUSTAFA
|Erkek
|41.488
|2
|2025
|ANTALYA
|ALİ
|Erkek
|31.783
|3
|2025
|ANTALYA
|AHMET
|Erkek
|28.726
|4
|2025
|ANTALYA
|HÜSEYİN
|Erkek
|23.432
|5
|2025
|ANTALYA
|HASAN
|Erkek
|21.381
|6
|2025
|ANTALYA
|RAMAZAN
|Erkek
|19.854
|7
|2025
|ANTALYA
|İBRAHİM
|Erkek
|17.098
|8
|2025
|ANTALYA
|MURAT
|Erkek
|16.065
|9
|2025
|ANTALYA
|YUSUF
|Erkek
|14.421
|10
ARTVİN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ARTVİN
|MEHMET
|Erkek
|1.753
|1
|2025
|ARTVİN
|MUSTAFA
|Erkek
|1.456
|2
|2025
|ARTVİN
|AHMET
|Erkek
|1.356
|3
|2025
|ARTVİN
|ALİ
|Erkek
|1.230
|4
|2025
|ARTVİN
|MURAT
|Erkek
|1.096
|5
|2025
|ARTVİN
|HASAN
|Erkek
|1.024
|6
|2025
|ARTVİN
|HÜSEYİN
|Erkek
|975
|7
|2025
|ARTVİN
|OSMAN
|Erkek
|881
|8
|2025
|ARTVİN
|İBRAHİM
|Erkek
|778
|9
|2025
|ARTVİN
|İSMAİL
|Erkek
|764
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ARTVİN
|FATMA
|Kadın
|3.016
|1
|2025
|ARTVİN
|AYŞE
|Kadın
|2.070
|2
|2025
|ARTVİN
|EMİNE
|Kadın
|2.040
|3
|2025
|ARTVİN
|HATİCE
|Kadın
|1.254
|4
|2025
|ARTVİN
|MERYEM
|Kadın
|954
|5
|2025
|ARTVİN
|ZEYNEP
|Kadın
|953
|6
|2025
|ARTVİN
|ELİF
|Kadın
|934
|7
|2025
|ARTVİN
|SULTAN
|Kadın
|487
|8
|2025
|ARTVİN
|SEVİM
|Kadın
|462
|9
|2025
|ARTVİN
|MELEK
|Kadın
|460
|10
AYDIN
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|AYDIN
|MEHMET
|Erkek
|22.880
|1
|2025
|AYDIN
|MUSTAFA
|Erkek
|16.509
|2
|2025
|AYDIN
|ALİ
|Erkek
|13.344
|3
|2025
|AYDIN
|AHMET
|Erkek
|11.564
|4
|2025
|AYDIN
|HÜSEYİN
|Erkek
|9.758
|5
|2025
|AYDIN
|İBRAHİM
|Erkek
|7.083
|6
|2025
|AYDIN
|HASAN
|Erkek
|6.887
|7
|2025
|AYDIN
|MURAT
|Erkek
|6.670
|8
|2025
|AYDIN
|İSMAİL
|Erkek
|6.251
|9
|2025
|AYDIN
|YUSUF
|Erkek
|4.911
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|AYDIN
|FATMA
|Kadın
|16.591
|1
|2025
|AYDIN
|AYŞE
|Kadın
|14.575
|2
|2025
|AYDIN
|HATİCE
|Kadın
|11.424
|3
|2025
|AYDIN
|EMİNE
|Kadın
|8.654
|4
|2025
|AYDIN
|ZEYNEP
|Kadın
|6.671
|5
|2025
|AYDIN
|ELİF
|Kadın
|6.281
|6
|2025
|AYDIN
|FADİME
|Kadın
|4.331
|7
|2025
|AYDIN
|ÖZLEM
|Kadın
|3.747
|8
|2025
|AYDIN
|MERYEM
|Kadın
|3.414
|9
|2025
|AYDIN
|HÜLYA
|Kadın
|3.292
|10
BALIKESİR
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BALIKESİR
|MEHMET
|Erkek
|22.003
|1
|2025
|BALIKESİR
|MUSTAFA
|Erkek
|18.453
|2
|2025
|BALIKESİR
|AHMET
|Erkek
|13.900
|3
|2025
|BALIKESİR
|İSMAİL
|Erkek
|12.491
|4
|2025
|BALIKESİR
|ALİ
|Erkek
|12.131
|5
|2025
|BALIKESİR
|HÜSEYİN
|Erkek
|11.954
|6
|2025
|BALIKESİR
|HASAN
|Erkek
|9.326
|7
|2025
|BALIKESİR
|İBRAHİM
|Erkek
|9.189
|8
|2025
|BALIKESİR
|RAMAZAN
|Erkek
|7.435
|9
|2025
|BALIKESİR
|MURAT
|Erkek
|6.878
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BALIKESİR
|FATMA
|Kadın
|23.299
|1
|2025
|BALIKESİR
|AYŞE
|Kadın
|18.930
|2
|2025
|BALIKESİR
|EMİNE
|Kadın
|16.103
|3
|2025
|BALIKESİR
|HATİCE
|Kadın
|13.124
|4
|2025
|BALIKESİR
|ZEYNEP
|Kadın
|8.950
|5
|2025
|BALIKESİR
|ELİF
|Kadın
|7.816
|6
|2025
|BALIKESİR
|HANİFE
|Kadın
|4.849
|7
|2025
|BALIKESİR
|MERVE
|Kadın
|3.848
|8
|2025
|BALIKESİR
|MERYEM
|Kadın
|3.777
|9
|2025
|BALIKESİR
|KADRİYE
|Kadın
|3.550
|10
BİLECİK
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BİLECİK
|MEHMET
|Erkek
|3.752
|1
|2025
|BİLECİK
|MUSTAFA
|Erkek
|3.379
|2
|2025
|BİLECİK
|AHMET
|Erkek
|2.680
|3
|2025
|BİLECİK
|İSMAİL
|Erkek
|2.087
|4
|2025
|BİLECİK
|ALİ
|Erkek
|2.077
|5
|2025
|BİLECİK
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.892
|6
|2025
|BİLECİK
|İBRAHİM
|Erkek
|1.872
|7
|2025
|BİLECİK
|HASAN
|Erkek
|1.515
|8
|2025
|BİLECİK
|MURAT
|Erkek
|1.371
|9
|2025
|BİLECİK
|YUSUF
|Erkek
|1.166
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BİLECİK
|FATMA
|Kadın
|3.673
|1
|2025
|BİLECİK
|EMİNE
|Kadın
|3.370
|2
|2025
|BİLECİK
|AYŞE
|Kadın
|3.080
|3
|2025
|BİLECİK
|HATİCE
|Kadın
|2.381
|4
|2025
|BİLECİK
|ZEYNEP
|Kadın
|1.681
|5
|2025
|BİLECİK
|ELİF
|Kadın
|1.465
|6
|2025
|BİLECİK
|MERVE
|Kadın
|848
|7
|2025
|BİLECİK
|YASEMİN
|Kadın
|732
|8
|2025
|BİLECİK
|ESRA
|Kadın
|722
|9
|2025
|BİLECİK
|ZEHRA
|Kadın
|704
|10
BİNGÖL
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BİNGÖL
|MEHMET
|Erkek
|4.461
|1
|2025
|BİNGÖL
|AHMET
|Erkek
|3.420
|2
|2025
|BİNGÖL
|YUSUF
|Erkek
|3.077
|3
|2025
|BİNGÖL
|MUHAMMED
|Erkek
|2.239
|4
|2025
|BİNGÖL
|ÖMER
|Erkek
|2.001
|5
|2025
|BİNGÖL
|ALİ
|Erkek
|1.816
|6
|2025
|BİNGÖL
|HASAN
|Erkek
|1.801
|7
|2025
|BİNGÖL
|ABDULLAH
|Erkek
|1.787
|8
|2025
|BİNGÖL
|MUSTAFA
|Erkek
|1.729
|9
|2025
|BİNGÖL
|MURAT
|Erkek
|1.568
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BİNGÖL
|FATMA
|Kadın
|3.792
|1
|2025
|BİNGÖL
|ZEYNEP
|Kadın
|3.090
|2
|2025
|BİNGÖL
|ELİF
|Kadın
|1.874
|3
|2025
|BİNGÖL
|AYŞE
|Kadın
|1.872
|4
|2025
|BİNGÖL
|EMİNE
|Kadın
|1.799
|5
|2025
|BİNGÖL
|HATİCE
|Kadın
|1.586
|6
|2025
|BİNGÖL
|MERYEM
|Kadın
|1.488
|7
|2025
|BİNGÖL
|REMZİYE
|Kadın
|1.198
|8
|2025
|BİNGÖL
|ZEHRA
|Kadın
|1.057
|9
|2025
|BİNGÖL
|MERVE
|Kadın
|989
|10
BİTLİS
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BİTLİS
|YUSUF
|Erkek
|3.245
|1
|2025
|BİTLİS
|MEHMET
|Erkek
|2.953
|2
|2025
|BİTLİS
|ÖMER
|Erkek
|2.336
|3
|2025
|BİTLİS
|AHMET
|Erkek
|2.231
|4
|2025
|BİTLİS
|MUHAMMED
|Erkek
|2.229
|5
|2025
|BİTLİS
|MURAT
|Erkek
|1.768
|6
|2025
|BİTLİS
|MUSTAFA
|Erkek
|1.758
|7
|2025
|BİTLİS
|İBRAHİM
|Erkek
|1.478
|8
|2025
|BİTLİS
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.380
|9
|2025
|BİTLİS
|ABDULLAH
|Erkek
|1.298
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BİTLİS
|ZEYNEP
|Kadın
|3.334
|1
|2025
|BİTLİS
|FATMA
|Kadın
|2.644
|2
|2025
|BİTLİS
|ELİF
|Kadın
|2.438
|3
|2025
|BİTLİS
|AYŞE
|Kadın
|1.680
|4
|2025
|BİTLİS
|MERYEM
|Kadın
|1.640
|5
|2025
|BİTLİS
|ZEHRA
|Kadın
|1.405
|6
|2025
|BİTLİS
|HATİCE
|Kadın
|1.335
|7
|2025
|BİTLİS
|RABİA
|Kadın
|1.302
|8
|2025
|BİTLİS
|ESRA
|Kadın
|1.175
|9
|2025
|BİTLİS
|SONGÜL
|Kadın
|1.137
|10
BOLU
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BOLU
|MEHMET
|Erkek
|4.965
|1
|2025
|BOLU
|MUSTAFA
|Erkek
|4.285
|2
|2025
|BOLU
|İSMAİL
|Erkek
|3.908
|3
|2025
|BOLU
|AHMET
|Erkek
|2.788
|4
|2025
|BOLU
|İBRAHİM
|Erkek
|2.699
|5
|2025
|BOLU
|MURAT
|Erkek
|2.076
|6
|2025
|BOLU
|ALİ
|Erkek
|1.999
|7
|2025
|BOLU
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.891
|8
|2025
|BOLU
|YUSUF
|Erkek
|1.471
|9
|2025
|BOLU
|HASAN
|Erkek
|1.437
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BOLU
|FATMA
|Kadın
|6.145
|1
|2025
|BOLU
|EMİNE
|Kadın
|4.816
|2
|2025
|BOLU
|AYŞE
|Kadın
|4.469
|3
|2025
|BOLU
|HATİCE
|Kadın
|3.950
|4
|2025
|BOLU
|ZEYNEP
|Kadın
|2.562
|5
|2025
|BOLU
|ELİF
|Kadın
|2.073
|6
|2025
|BOLU
|HACER
|Kadın
|1.501
|7
|2025
|BOLU
|MERVE
|Kadın
|1.391
|8
|2025
|BOLU
|ŞERİFE
|Kadın
|1.217
|9
|2025
|BOLU
|ESRA
|Kadın
|1.158
|10
BURDUR
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BURDUR
|MEHMET
|Erkek
|6.878
|1
|2025
|BURDUR
|MUSTAFA
|Erkek
|4.956
|2
|2025
|BURDUR
|ALİ
|Erkek
|4.091
|3
|2025
|BURDUR
|HÜSEYİN
|Erkek
|3.525
|4
|2025
|BURDUR
|AHMET
|Erkek
|3.194
|5
|2025
|BURDUR
|RAMAZAN
|Erkek
|2.959
|6
|2025
|BURDUR
|OSMAN
|Erkek
|2.953
|7
|2025
|BURDUR
|İBRAHİM
|Erkek
|2.771
|8
|2025
|BURDUR
|HASAN
|Erkek
|2.464
|9
|2025
|BURDUR
|SÜLEYMAN
|Erkek
|2.333
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BURDUR
|AYŞE
|Kadın
|5.610
|1
|2025
|BURDUR
|FATMA
|Kadın
|4.946
|2
|2025
|BURDUR
|HATİCE
|Kadın
|4.540
|3
|2025
|BURDUR
|EMİNE
|Kadın
|3.445
|4
|2025
|BURDUR
|ZEYNEP
|Kadın
|2.548
|5
|2025
|BURDUR
|GÜLSÜM
|Kadın
|1.914
|6
|2025
|BURDUR
|HAVVA
|Kadın
|1.739
|7
|2025
|BURDUR
|ŞERİFE
|Kadın
|1.726
|8
|2025
|BURDUR
|SULTAN
|Kadın
|1.358
|9
|2025
|BURDUR
|ELİF
|Kadın
|1.231
|10
BURSA
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|BURSA
|MEHMET
|Erkek
|36.373
|1
|2025
|BURSA
|MUSTAFA
|Erkek
|36.293
|2
|2025
|BURSA
|AHMET
|Erkek
|32.038
|3
|2025
|BURSA
|ALİ
|Erkek
|24.130
|4
|2025
|BURSA
|İSMAİL
|Erkek
|21.773
|5
|2025
|BURSA
|HÜSEYİN
|Erkek
|21.243
|6
|2025
|BURSA
|MURAT
|Erkek
|21.002
|7
|2025
|BURSA
|İBRAHİM
|Erkek
|20.280
|8
|2025
|BURSA
|YUSUF
|Erkek
|18.788
|9
|2025
|BURSA
|HASAN
|Erkek
|18.588
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|BURSA
|FATMA
|Kadın
|41.680
|1
|2025
|BURSA
|AYŞE
|Kadın
|34.855
|2
|2025
|BURSA
|EMİNE
|Kadın
|29.639
|3
|2025
|BURSA
|ZEYNEP
|Kadın
|28.597
|4
|2025
|BURSA
|ELİF
|Kadın
|24.351
|5
|2025
|BURSA
|HATİCE
|Kadın
|23.988
|6
|2025
|BURSA
|MERVE
|Kadın
|12.596
|7
|2025
|BURSA
|MERYEM
|Kadın
|11.316
|8
|2025
|BURSA
|ZEHRA
|Kadın
|10.466
|9
|2025
|BURSA
|ESRA
|Kadın
|10.232
|10
ÇANAKKALE
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ÇANAKKALE
|MEHMET
|Erkek
|8.788
|1
|2025
|ÇANAKKALE
|MUSTAFA
|Erkek
|7.084
|2
|2025
|ÇANAKKALE
|AHMET
|Erkek
|6.174
|3
|2025
|ÇANAKKALE
|İSMAİL
|Erkek
|5.322
|4
|2025
|ÇANAKKALE
|HÜSEYİN
|Erkek
|5.049
|5
|2025
|ÇANAKKALE
|ALİ
|Erkek
|4.519
|6
|2025
|ÇANAKKALE
|HASAN
|Erkek
|4.347
|7
|2025
|ÇANAKKALE
|İBRAHİM
|Erkek
|3.775
|8
|2025
|ÇANAKKALE
|MURAT
|Erkek
|2.848
|9
|2025
|ÇANAKKALE
|RAMAZAN
|Erkek
|2.794
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ÇANAKKALE
|FATMA
|Kadın
|8.921
|1
|2025
|ÇANAKKALE
|AYŞE
|Kadın
|7.271
|2
|2025
|ÇANAKKALE
|EMİNE
|Kadın
|6.395
|3
|2025
|ÇANAKKALE
|HATİCE
|Kadın
|4.522
|4
|2025
|ÇANAKKALE
|ZEYNEP
|Kadın
|4.168
|5
|2025
|ÇANAKKALE
|ELİF
|Kadın
|3.321
|6
|2025
|ÇANAKKALE
|HANİFE
|Kadın
|2.767
|7
|2025
|ÇANAKKALE
|ŞERİFE
|Kadın
|1.857
|8
|2025
|ÇANAKKALE
|MERVE
|Kadın
|1.745
|9
|2025
|ÇANAKKALE
|ÖZLEM
|Kadın
|1.619
|10
ÇANKIRI
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ÇANKIRI
|MUSTAFA
|Erkek
|3.660
|1
|2025
|ÇANKIRI
|MEHMET
|Erkek
|3.093
|2
|2025
|ÇANKIRI
|AHMET
|Erkek
|2.558
|3
|2025
|ÇANKIRI
|ALİ
|Erkek
|2.332
|4
|2025
|ÇANKIRI
|İSMAİL
|Erkek
|2.233
|5
|2025
|ÇANKIRI
|HASAN
|Erkek
|1.686
|6
|2025
|ÇANKIRI
|HÜSEYİN
|Erkek
|1.642
|7
|2025
|ÇANKIRI
|MURAT
|Erkek
|1.473
|8
|2025
|ÇANKIRI
|OSMAN
|Erkek
|1.328
|9
|2025
|ÇANKIRI
|RAMAZAN
|Erkek
|1.133
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ÇANKIRI
|FATMA
|Kadın
|3.763
|1
|2025
|ÇANKIRI
|AYŞE
|Kadın
|2.935
|2
|2025
|ÇANKIRI
|EMİNE
|Kadın
|2.811
|3
|2025
|ÇANKIRI
|HATİCE
|Kadın
|2.428
|4
|2025
|ÇANKIRI
|SATI
|Kadın
|1.625
|5
|2025
|ÇANKIRI
|ZEYNEP
|Kadın
|1.418
|6
|2025
|ÇANKIRI
|ELİF
|Kadın
|1.086
|7
|2025
|ÇANKIRI
|ZELİHA
|Kadın
|1.038
|8
|2025
|ÇANKIRI
|MERYEM
|Kadın
|1.006
|9
|2025
|ÇANKIRI
|ŞERİFE
|Kadın
|968
|10
ÇORUM
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|ÇORUM
|MUSTAFA
|Erkek
|9.035
|1
|2025
|ÇORUM
|MEHMET
|Erkek
|7.003
|2
|2025
|ÇORUM
|AHMET
|Erkek
|5.544
|3
|2025
|ÇORUM
|ALİ
|Erkek
|5.165
|4
|2025
|ÇORUM
|HÜSEYİN
|Erkek
|4.876
|5
|2025
|ÇORUM
|MURAT
|Erkek
|4.037
|6
|2025
|ÇORUM
|HASAN
|Erkek
|3.872
|7
|2025
|ÇORUM
|İSMAİL
|Erkek
|3.658
|8
|2025
|ÇORUM
|OSMAN
|Erkek
|3.168
|9
|2025
|ÇORUM
|YUSUF
|Erkek
|2.819
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|ÇORUM
|FATMA
|Kadın
|7.517
|1
|2025
|ÇORUM
|EMİNE
|Kadın
|5.626
|2
|2025
|ÇORUM
|HATİCE
|Kadın
|5.555
|3
|2025
|ÇORUM
|AYŞE
|Kadın
|5.519
|4
|2025
|ÇORUM
|SATI
|Kadın
|3.922
|5
|2025
|ÇORUM
|ZEYNEP
|Kadın
|3.792
|6
|2025
|ÇORUM
|ELİF
|Kadın
|3.204
|7
|2025
|ÇORUM
|SULTAN
|Kadın
|2.872
|8
|2025
|ÇORUM
|MERYEM
|Kadın
|2.626
|9
|2025
|ÇORUM
|HACER
|Kadın
|1.940
|10
DENİZLİ
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|DENİZLİ
|MEHMET
|Erkek
|20.851
|1
|2025
|DENİZLİ
|MUSTAFA
|Erkek
|16.607
|2
|2025
|DENİZLİ
|ALİ
|Erkek
|13.772
|3
|2025
|DENİZLİ
|AHMET
|Erkek
|11.793
|4
|2025
|DENİZLİ
|HÜSEYİN
|Erkek
|10.812
|5
|2025
|DENİZLİ
|RAMAZAN
|Erkek
|10.146
|6
|2025
|DENİZLİ
|İBRAHİM
|Erkek
|8.972
|7
|2025
|DENİZLİ
|OSMAN
|Erkek
|8.344
|8
|2025
|DENİZLİ
|HASAN
|Erkek
|8.041
|9
|2025
|DENİZLİ
|İSMAİL
|Erkek
|7.281
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|DENİZLİ
|FATMA
|Kadın
|18.965
|1
|2025
|DENİZLİ
|AYŞE
|Kadın
|18.297
|2
|2025
|DENİZLİ
|HATİCE
|Kadın
|13.370
|3
|2025
|DENİZLİ
|EMİNE
|Kadın
|9.322
|4
|2025
|DENİZLİ
|ELİF
|Kadın
|6.859
|5
|2025
|DENİZLİ
|ZEYNEP
|Kadın
|6.813
|6
|2025
|DENİZLİ
|MERYEM
|Kadın
|4.956
|7
|2025
|DENİZLİ
|SULTAN
|Kadın
|4.599
|8
|2025
|DENİZLİ
|HURİYE
|Kadın
|3.715
|9
|2025
|DENİZLİ
|GÜLSÜM
|Kadın
|3.657
|10
DİYARBAKIR
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
|DİYARBAKIR
|MEHMET
|Erkek
|41.977
|1
|2025
|DİYARBAKIR
|YUSUF
|Erkek
|18.318
|2
|2025
|DİYARBAKIR
|AHMET
|Erkek
|17.909
|3
|2025
|DİYARBAKIR
|MUHAMMED
|Erkek
|16.595
|4
|2025
|DİYARBAKIR
|MUSTAFA
|Erkek
|14.609
|5
|2025
|DİYARBAKIR
|RAMAZAN
|Erkek
|13.763
|6
|2025
|DİYARBAKIR
|ÖMER
|Erkek
|12.855
|7
|2025
|DİYARBAKIR
|HASAN
|Erkek
|10.687
|8
|2025
|DİYARBAKIR
|MURAT
|Erkek
|9.934
|9
|2025
|DİYARBAKIR
|ALİ
|Erkek
|9.599
|10
KADIN İSİMLERİ:
|2025
|DİYARBAKIR
|FATMA
|Kadın
|20.709
|1
|2025
|DİYARBAKIR
|ZEYNEP
|Kadın
|18.787
|2
|2025
|DİYARBAKIR
|EMİNE
|Kadın
|12.796
|3
|2025
|DİYARBAKIR
|ELİF
|Kadın
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|DİYARBAKIR
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|DİYARBAKIR
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|DİYARBAKIR
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|10
EDİRNE
ERKEK İSİMLERİ:
|2025
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|10
KADIN İSİMLERİ:
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|3
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|Kadın
|1.055
|10