Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte filmin çekim yılı
Türk sinemasının iki dev ismi Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerini paylaştığı, Yeşilçam'ın en sıcak mahalle hikayelerinden biri olan "Her Gönülde Bir Aslan Yatar", dostluk ve fedakarlık üzerine kurulu senaryosuyla kült yapımlar arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Osman F. Seden'in yaptığı film, polis olma hayali kuran saf bir genç ile onun en yakın dostunun trajikomik hikayesini anlatıyor. Peki, Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ve film ne zaman çekildi? İşte bu unutulmaz klasiğin detayları.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 17:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:58