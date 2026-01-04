Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte filmin çekim yılı

1976 yılında çekilen ve vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören Her Gönülde Bir Aslan Yatar, sadece bir komedi filmi değil, aynı zamanda dönemin toplumsal yapısını ve insan ilişkilerini ustalıkla işleyen bir eserdir. Zeki Alasya'nın canlandırdığı saf ve dürüst "Zeynel" karakteri ile Metin Akpınar'ın hayat verdiği uyanık ama altın kalpli "Danyal"ın arasındaki bağ, izleyiciyi hem güldürür hem de duygulandırır. İşte filmin konusu, efsane oyuncu kadrosu ve çekim yılına dair bilgiler.