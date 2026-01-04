Trend Galeri Trend Yaşam Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte filmin çekim yılı

Türk sinemasının iki dev ismi Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerini paylaştığı, Yeşilçam'ın en sıcak mahalle hikayelerinden biri olan "Her Gönülde Bir Aslan Yatar", dostluk ve fedakarlık üzerine kurulu senaryosuyla kült yapımlar arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Osman F. Seden'in yaptığı film, polis olma hayali kuran saf bir genç ile onun en yakın dostunun trajikomik hikayesini anlatıyor. Peki, Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ve film ne zaman çekildi? İşte bu unutulmaz klasiğin detayları.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 17:56 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:58
1976 yılında çekilen ve vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören Her Gönülde Bir Aslan Yatar, sadece bir komedi filmi değil, aynı zamanda dönemin toplumsal yapısını ve insan ilişkilerini ustalıkla işleyen bir eserdir. Zeki Alasya'nın canlandırdığı saf ve dürüst "Zeynel" karakteri ile Metin Akpınar'ın hayat verdiği uyanık ama altın kalpli "Danyal"ın arasındaki bağ, izleyiciyi hem güldürür hem de duygulandırır. İşte filmin konusu, efsane oyuncu kadrosu ve çekim yılına dair bilgiler.

HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR KONUSU

Zeynel polis olmak isteyen bir bekçidir. Danyal ise fabrikada çalışmaktadır. Zeynel ve Danyal'ın ilkokul diplomasına ihtiyacı vardır.

Zeynel, Danyal için yaptığı fedakarlık sonucu polis olamaz. Mahalleli ise Zeynel'in polis olmayı hak ettiğini göstermek için elinden geleni yapmaktadır.

HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR OYUNCULARI

Zeki Alasya - Zeynel
Metin Akpınar - Danyal
Selma Güneri - Şükran
Hulusi Kentmen - Komiser Hulusi
Perran Kutman - Nermin
Ali Şen - Fırıncı
Gülten Ceylan - Öğretmen Necla
Baki Tamer - Emniyet Amiri
Mehmet Emre - Hasan
Orhan Aydınbaş
Süheyl Eğriboz
Sabahat Işık - Zehra
Çoşkun Göğen
Osman Çağlar
Muadelet Tibet - Tefeci Mualla
Hakkı Kıvanç - Kahveci Hakkı
Ekrem Dümer
Feridun Çölgeçen
Memduh Ünsal
Renan Fosforoğlu - Hayri
Kudret Karadağ
Nermin Özses
İbrahim Uğurlu

