Her gün elimizden düşmeyen o eşyalar meğer tuvaletten 100 Kat daha kirliymiş! Telefon, anahtar, cüzdan…

Tuvalet klozetleri ve yüzeylerin zararlı mikroplarla dolu olduğu bilinse de uzmanlar, günlük hayatta sıkça temas ettiğimiz bazı eşyaların düşündüğümüzden çok daha kirli olduğunu ortaya koydu. Yapılan açıklamalara göre bu eşyalar, klozetlere kıyasla 100 kata kadar daha fazla bakteri barındırabiliyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 14:59 Güncelleme Tarihi: 08.05.2026 15:12
Tuvalet yüzeylerinin zararlı mikroorganizmalarla dolu olduğu bilinse de uzman görüşleri, günlük kullanımda sıkça temas ettiğimiz bazı eşyaların çok daha yüksek oranda bakteri taşıdığını ortaya koyuyor. Bu eşyaların, klozetlere göre 100 kat daha kirli olabileceği vurgulandı. İşte o bakteri yuvası eşyaların bazıları...

KAPI KOLLARI

Kalabalık alanlarda ve umumi tuvaletlerde kapı kollarına gün içinde çok sayıda kişi temas eder. Bu yüzden farkında olmadan ellerimize yoğun miktarda bakteri bulaşabilir.

DUŞ BAŞLIKLARI

Duş başlıklarından akan suyun her zaman temiz olduğu düşünülse de, nemli ve loş banyolar mikroorganizmaların çoğalması için oldukça uygun ortamlardır. Bu durum zamanla duş ekipmanlarında bakteri birikimine yol açabilir.

BULAŞIK SÜNGERİ

Evde en fazla mikrop barındıran eşyaların başında bulaşık süngeri gelir. Tuvalet yüzeylerinden bile daha fazla bakteri içerebilen süngerlerin düzenli olarak değiştirilmesi hijyen açısından önem taşır.

DİŞ FIRÇASI

Nemli ve karanlık tuvalet ortamı, bakterilerin hızla çoğalmasına zemin hazırlar. Bu nedenle diş fırçalarının belirli aralıklarla yenilenmesi hijyen açısından gereklidir.

KLAVYE

Ofislerde ve evlerde en sık kullanılan eşyalardan biri olan klavyeler, gün boyunca parmak temasıyla sürekli kir ve bakteri biriktirir. Özellikle ortak kullanılan bilgisayar klavyeleri, hijyen açısından fark edilmeden ciddi bir mikrop kaynağı haline gelebilir.

MENÜLER

Restoranlarda birçok kişinin eline temas eden menü kartları, gün içinde defalarca kullanıldığı için yüksek oranda bakteri taşıyabilir. Düzenli olarak temizlenmeyen menüler, görünenden çok daha fazla mikroorganizma barındırabilir.

HAVLU

Banyoda kullanılan yüz havluları, nemli ortamda uzun süre kaldığında bakteri oluşumu için uygun bir zemin oluşturur. Aynı havlunun sık değiştirilmemesi ve uzun süre kullanılması, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir.

CEP TELEFONLARI

Günlük hayatın ayrılmaz parçası olan telefonlar, sürekli elde taşındığı ve farklı yüzeylere temas ettiği için bakteri birikimine oldukça açıktır. Kulak ve yüzle temas etmesi de bu mikropların kolayca yayılmasına neden olabilir.

BOZUK PARA

Gün içinde elden ele dolaşan bozuk paralar, çok sayıda yüzey ve kişiyle temas ettiği için yüksek oranda bakteri taşıyabilir. Cüzdanlara girip çıkan ve sürekli el değiştiren bu küçük metal parçalar, hijyen açısından çoğu zaman göz ardı edilen bir risk oluşturur.

KUMANDA

Evlerde ve özellikle ortak alanlarda kullanılan kumandalar, gün boyu birçok kişi tarafından dokunulduğu için kolayca kir ve bakteri biriktirir. Düzenli temizlenmeyen kumandalar, fark edilmeden mikropların yayılmasına zemin hazırlayan en sık kullanılan eşyalardan biri haline gelebilir.