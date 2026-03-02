Trend Galeri Trend Yaşam Her kilidi açmaya yarayan maymuncuk türü nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Her kilidi açmaya yarayan maymuncuk türü nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Her kilidi açmaya yarayan maymuncuk türü nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 02.03.2026 22:23 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 22:29
Her kilidi açmaya yarayan maymuncuk türü nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Her kilidi açmaya yarayan maymuncuk türü nedir? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Her kilidi açmaya yarayan maymuncuk türü nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

SORU: Her kilidi açmaya yarayan maymuncuk türü nedir?

Her kilidi açmaya yarayan maymuncuk türü nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: Tavukayağı

Her kilidi açmaya yarayan maymuncuk türü nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı