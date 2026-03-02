Trend
Galeri
Trend Yaşam
Her kilidi açmaya yarayan maymuncuk türü nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Her kilidi açmaya yarayan maymuncuk türü nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Her kilidi açmaya yarayan maymuncuk türü nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 02.03.2026 22:23
Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 22:29