Her öğlen bunu yedi, 45 kilo verdi! Tarifi sosyal medyayı salladı…

Birçok kişi kilo vermek ve hayalindeki vücuda kavuşmak için oldukça sıkı diyetlere bağlı kalıyor. Ancak, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Laura Banks, bu düşünceyi tamamen ortadan kaldıran bir video paylaştı. Öğle yemeğinde yapmış olduğu basit bir değişiklik sayesinde 45 kiloyu nasıl verdiğini anlatan Laura, herkesi şoke etti. İşte Laura'nın şaşırtıcı derecede kolay ve etkili öğle yemeği tarifi…