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Her öğlen bunu yedi, 45 kilo verdi! Tarifi sosyal medyayı salladı…

Birçok kişi kilo vermek ve hayalindeki vücuda kavuşmak için oldukça sıkı diyetlere bağlı kalıyor. Ancak, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Laura Banks, bu düşünceyi tamamen ortadan kaldıran bir video paylaştı. Öğle yemeğinde yapmış olduğu basit bir değişiklik sayesinde 45 kiloyu nasıl verdiğini anlatan Laura, herkesi şoke etti. İşte Laura'nın şaşırtıcı derecede kolay ve etkili öğle yemeği tarifi…

Giriş Tarihi: 03.12.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 09:00
Her öğlen bunu yedi, 45 kilo verdi! Tarifi sosyal medyayı salladı…

Diyet yapmak oldukça zor ve uzun bir yolculuk gibi görünse de püf noktalar bilindiğinde bu yolculuğu hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden sağlıklı beslenme ile ilgili paylaşımlar yapan Laura Banks, kilo verme sürecine yardımcı olacak harika bir öğle yemeği tarifini paylaştı.

Her öğlen bunu yedi, 45 kilo verdi! Tarifi sosyal medyayı salladı…

HEM TOK TUTUYOR HEM ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Laura, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu videoda ilk olarak nuggetlarını pişiriyor.

Her öğlen bunu yedi, 45 kilo verdi! Tarifi sosyal medyayı salladı…

Daha sonrasında ise pişirmiş olduğu nuggetları lavaşın içerisine yerleştirip üzerine doğranmış marul ekliyor.

Her öğlen bunu yedi, 45 kilo verdi! Tarifi sosyal medyayı salladı…

En son aşamada ise üzerine avokado sosunu ekleyip bir dürüm gibi lavaşı sarıyor.

Her öğlen bunu yedi, 45 kilo verdi! Tarifi sosyal medyayı salladı…

Laura, bu uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak öğle yemeği ile ilgili, sebzelerin bol bol tüketimi ve karbonhidratla protein alımının genel sağlığa da katkı sağlayacağını ifade etti.

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