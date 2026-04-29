Her yıl milyonlar akın ediyor: İşte Dünyanın en çok ziyaret edilen yerleri! İlk sıradaki herkesi şaşırttı…

Her yıl milyonlarca insan, dünyanın dört bir yanındaki eşsiz noktaları görmek için yollara düşüyor. Kimi tarihi dokusuyla büyülüyor, kimi modern yapılarıyla dikkat çekiyor. İşte turistlerin en çok tercih ettiği, adeta ziyaretçi rekorları kıran o yerler…

Giriş Tarihi: 29.04.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2026 10:20
Bu yerlerin çoğu yıl boyunca milyonlarca ziyaretçiyle dolup taşarken, bazılarına gitmek için aylar öncesinden plan yapmak gerekiyor. İşte Dünya üstünde en çok ziyaret edilen yerler...

15. SHİNJUKU GYOEN

Özellikle sakura döneminde ziyaretçi patlaması yaşanıyor.

14. DİSNEYLAND PARK

Masalların gerçeğe dönüştüğü yer! Çocuklu ailelerin vazgeçilmezi.

13. NİAGARA ŞELALESİ

Doğanın gücünü hissettiren eşsiz manzara, her yıl milyonlarca ziyaretçi çekiyor.

12. GRAND BAZAAR

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Tarihi çarşı turistlerle dolup taşıyor.

11. MACHU PİCCHU

Gizemli atmosferiyle büyüleyen antik şehir, ziyaretçi akınına uğruyor.

10. TAJ MAHAL

Aşkın sembolü olarak bilinen bu yapı, Hindistan'ın en popüler turistik noktası.

9. BÜYÜK ÇİN SEDDİ

Uzaydan bile görüldüğü söylenen dev yapı, turistlerin gözdesi.

8. COLOSSEUM

Antik Roma'nın simgesi. Her yıl milyonlarca kişi bu tarihi arenayı görmek istiyor.

7. VATİKAN MÜZELERİ

Tarihi ve dini önemiyle dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri.

6. LAS VEGAS STRİP

Gece hayatı ve eğlencenin merkezi. Yılın her günü dolup taşıyor.

5. EYFEL KULESİ

Paris denince akla ilk gelen yapı. Her yıl milyonlarca turistin uğrak noktası.

4. LOUVRE MÜZESİ

Sanatın kalbi! Mona Lisa'yı görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor.

3. CENTRAL PARK

Şehrin ortasında doğa kaçamağı sunan bu park, milyonların nefes aldığı bir alan.

2. DUBAİ MALL

Sadece alışveriş değil, dev akvaryum ve eğlence alanlarıyla turist akınına uğruyor.

1. TİMES SQUARE

Dünyanın en kalabalık noktalarından biri. Yılda 50 milyondan fazla ziyaretçiyle listenin zirvesinde.

Peki siz hangisini görmek isterdiniz?

Malezya'nın Genting Highlands bölgesinde yer alan First World Hotel, tam 7.351 odasıyla dünyanın oda sayısı açısından en büyük oteli olarak kabul ediliyor.

Devasa yapısının büyüklüğü o kadar fazla ki resepsiyona ulaşmak bile zaman zaman 15 dakikayı bulabiliyor. Uzun koridorları nedeniyle ilk kez gelenlerin yön bulmak konusunda büyük bir sıkıntı çektiği de söyleniyor.

Günlük olarak binlerce misafiri aynı anda ağırlayabilen bu otel, klasik otel anlayışının çok ötesinde.

Yiyecek içecek kapasitesi, ortak alanları ve yoğun insan trafiği ile adeta bir küçük şehir hissi uyandırıyor. İçeriye giren birçok ziyaretçi yapının ölçeği karşısında şaşkınlıklarını gizlemekte zorlanıyor.

TAM KAPSAMLI YAŞAM ALANI SUNUYOR

First World Hotel'i özel kılan noktalardan biri yalnızca oda sayısı değil; kompleks içerisinde bulunan tema park, büyük alışveriş alanları, restoranlar ve eğlence merkezleri burayı yalnızca bir konaklama alanında çıkararak tam kapsamlı bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Otelde konaklayan misafirler günlerce dışarı adım atmadan zaman geçebiliyorlar. Bu nedenle birçok kişi burayı otelden ziyade tatil şehri olarak tanımlıyor.

Her yaş grubuna hitap eden yapısı sayesinde bölgenin en yoğun destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor.

TROPİK ÜLKEDE SERİN DAĞ HAVASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Malezya sıcak iklimi ile bilinse de First World Hotel yaklaşık olarak 1500 metre yükseklikte yer aldığından dolayı ziyaretçilerini tropik havadan uzaklaştırarak daha serin bir ortamda konaklama fırsatı sunuyor.