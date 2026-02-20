Trend Galeri Trend Yaşam Herkes başka biliyordu! Mozart'ın efsane bestesinin altından Osmanlı çıktı...

Dünyanın dört bir yanında yankılanan o eşsiz notalar... Mozart'ın ölümsüz eseri 'Türk Marşı'nı herkes biliyor ama isminin arkasındaki o büyük sırrı çok az kişi duymuş durumda! Meğer bu efsane bestenin hikayesi sadece bir müzik dehasının tercihi değil, doğrudan Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da yarattığı o büyük fırtınanın bir yansımasıymış. Avrupa'nın Osmanlı hayranlığının notalara döküldüğü bu eserin perde arkasında, duyunca çok şaşıracağınız tarihi bir hikaye gizli. İşte Mozart'ı büyüleyen o gerçeğin detayları…

Giriş Tarihi: 20.02.2026 15:54