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Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye'nin harikaları...
Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye'nin harikaları...
Memleketinizin hemen yanı başında, tüm dünyanın görmek için sıraya girdiği paha biçilemez bir hazine yattığını söylesek ne yapardınız? UNESCO'nun Türkiye'deki 101 gizli cenneti ifşa ettiği bu şok edici listede kendi şehrinizi görünce gözlerinize inanamayacaksınız! Yabancı turistler buralara akın edip adım atacak yer bırakmadan önce, eski tatil planlarınızı çöpe attıracak o yerleri hemen keşfedin.
Giriş Tarihi: 07.07.2026 14:00