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Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye'nin harikaları...

Memleketinizin hemen yanı başında, tüm dünyanın görmek için sıraya girdiği paha biçilemez bir hazine yattığını söylesek ne yapardınız? UNESCO'nun Türkiye'deki 101 gizli cenneti ifşa ettiği bu şok edici listede kendi şehrinizi görünce gözlerinize inanamayacaksınız! Yabancı turistler buralara akın edip adım atacak yer bırakmadan önce, eski tatil planlarınızı çöpe attıracak o yerleri hemen keşfedin.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 14:00
Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

APHRODISIAS - Aydın

Site, Aphrodisias'ın kendisinden (MÖ 3. yüzyıl Afrodit Tapınağı dahil) ve antik kente zenginlik getiren yakındaki antik mermer ocaklarından oluşur.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

ANİ ARKEOLOJİK ALANI - Kars

Türkiye-Ermenistan sınırına yakın konumlanan ortaçağ kenti Ani, 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni adıyla altın çağını yaşamış, Moğol istilası ve büyük bir depremin ardından 14. yüzyıldan itibaren gerilemiştir.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

TRUVA ARKEOLOJİK ALANI - Çanakkale

Dört bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve Homeros'un İlyada'sı ile Virgil'in Aeneid'i üzerinde kilit bir etkiye sahip olan Truva, 19. yüzyılın sonlarında Heinrich Schliemann tarafından yeniden keşfedildi ve o zamandan beri dünyanın en iyi bilinen arkeolojik sitlerinden biri haline geldi

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Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ - Malatya

Tohma Nehri üzerinde yer alan Arslantepe, MÖ 33. ila 31. yüzyıllara tarihlenen, Erken Tunç Çağı'nın bilinen ilk kılıçlarının bulunduğu antik bir şehirdi.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu - Bursa

14. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, yenilikçi şehir planlamasıyla gelecekteki Osmanlı şehirleri için önemli bir referans kaynağı oldu. Yakındaki Cumalıkızık köyü, vakıf sisteminin bir örneği olarak başkentin gelişimine destek sağladı.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Safranbolu Şehri - Karabük

Kervan ticaretinin bir kavşağı olan Safranbolu, 13. yüzyıldan itibaren gelişti. Mimarisi, tüm Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kentsel gelişim üzerinde büyük bir etki yarattı.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı

Diyarbakır, Helenistik dönemden günümüze kadar büyük öneme sahip bir şehir olmuştur. Alan, Diyarbakır'ın 5.800 km uzunluğundaki surlarını ve şehre yiyecek ve su sağlayan Hevsel Bahçelerini içerir.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Efes - İzmir

Antik Yunan kenti Efes, Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan ve günümüzde kalıntıları bulunan Artemis Tapınağı ile ünlenmiştir. MÖ 2. yüzyılda Roma kontrolüne girdikten sonra şehir gelişmiş, Celsus Kütüphanesi gibi anıtsal yapılar bırakmıştır. Meryem Ana Evi ve St. John Bazilikası, 5. yüzyıldan itibaren önemli Hristiyan hac yerleri haline gelmiştir.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Göbekli Tepe - Şanlıurfa

MÖ 10. ve 9. binyıllar arasındaki Çanak Çömleksiz Neolitik çağa tarihlenen site, muhtemelen avcı-toplayıcılar tarafından ayin amaçlı kullanılmıştır.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Gordion - Ankara

Gordion, antik Frigya'nın başkentiydi. Bölgede yerleşim, Erken Tunç Çağı'ndan (yaklaşık MÖ 2300) MS 4. yüzyıla kadar ve tekrar MS 13. ve 14. yüzyıllarda kesintisiz olarak devam etmiştir.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın Kaya Siteleri

Göreme Vadisi bölgesi, çarpıcı peri bacası kaya oluşumlarıyla ünlüdür. Kapadokya bölgesi ayrıca, kaya oyma yerleşim yerleri, köyler, kiliseler, yer altı şehirleri ve İkonoklazm sonrası Bizans sanatının harika örneklerini içeren bir galeriye sahiptir. (Karma: Kültürel ve Doğal)

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası - Sivas

13. yüzyılın başlarında kurulan Divriği'deki cami-hastane kompleksi, belirgin ve bazen zıt tasarımları harmanlayan, İslami mimarinin eşsiz ve olağanüstü bir örneğidir.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Hattuşa: Hitit Başkenti - Çorum

İyi korunmuş şehir kapıları, tapınakları, sarayları ve yakındaki Yazılıkaya kaya kutsal alanı ile Hitit İmparatorluğu'nun resmi başkenti, bir zamanların Anadolu ve kuzey Suriye'deki baskın gücünün son kalıntıları arasındadır.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Hierapolis Pamukkale

Pamukkale'nin doğal sit alanı, taşlaşmış şelaleler, sarkıtlar ve teraslardan oluşan görsel olarak çarpıcı manzarasıyla ünlüdür. MÖ 2. yüzyılın sonunda kurulan yakındaki Hierapolis kasabası, tapınaklar, hamamlar, nekropol ve Erken Hristiyan mimarisi örnekleri dahil olmak üzere çeşitli Greko-Romen yapılarına ev sahipliği yapmaktadır. (Karma: Kültürel ve Doğal)

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

İstanbul'un Tarihi Alanları

Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının imparatorluk başkenti olan İstanbul, iki bin yılı aşkın süredir büyük bir siyasi, dini ve kültürel merkez olmuştur. Hipodrom, Ayasofya, Süleymaniye Camii ve Topkapı Sarayı gibi şaheserleri içeren silüeti, çağlar boyunca mimarların büyük dehalarına tanıklık etmektedir.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Nemrut Dağı - Adıyaman

Nemrut Dağı, Kommagene Kralı I. Antiokhos'un (MÖ 69–34) kendi tapınak-mezarlığını, Hellenistik dönemin en iddialı mimari girişimlerinden biri olarak devasa heykeller ve stellerle çevrili olarak inşa ettiği yerdir.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Çatalhöyük Neolitik Alanı - Konya

Yaklaşık MÖ 7400 ile MÖ 5200 yılları arasında iskan edilmiş olan Çatalhöyük'ün geniş alanı, eşitlikçi kentsel düzeni, çatıdan erişimli konutları, duvar resimleri ve kabartmaları ile proto-kentsel bir yaşam tarzına tanıklık eden, iyi korunmuş birkaç Neolitik yerleşim örneğinden biridir.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Bergama ve Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı - İzmir

MÖ 3. yüzyılda Hellenistik Attalid hanedanlığının başkenti olarak kurulan Bergama, antik dünyanın en önemli şehirlerinden biriydi. MÖ 133'te Romalılara miras bırakıldıktan sonra şehir daha da gelişmiş, önemli bir tedavi merkezi olarak ün kazanmıştır.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Sardis ve Bin Tepe Lidya Tümülüsleri - Manisa

Bir tapınak, spor salonu ve kraliyet mezar höyüklerine sahip olan Lidya'nın başkenti.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Selimiye Camii ve Külliyesi - Edirne

16. yüzyılda inşa edilen Edirne'deki Selimiye Camii kompleksi, mimar Mimar Sinan tarafından kendi şaheseri olarak kabul edilir ve Osmanlı mimarisinin en yüksek başarısını temsil eder.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Anadolu'nun Ortaçağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri - Ülke genelinde

Site, Anadolu'da 13. yüzyıl sonu ve 14. yüzyıl ortalarına tarihlenen beş ahşap hipostil camiden oluşmaktadır.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Xanthos-Letoon - Antalya ve Muğla

Site, iki komşu yerleşimden oluşur. Likya uygarlığının merkezi olan Xanthos, bölgedeki diğer şehirler üzerinde önemli mimari etkiler yaratmış, Nereid Anıtı doğrudan Karya'daki Halikarnas Mozolesi'ne ilham vermiştir. Likya'da önemli bir dini merkez olan Letoon, uzun süredir soyu tükenmiş Likya dilinin çözülmesinde anahtar sağlayan Letoon üç dilli yazıtına ev sahipliği yapmaktadır.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

TÜRKİYE'NİN UNESCO GEÇİCİ LİSTESİNDEKİ ALANLAR (79 ALAN)

Aizanoi Antik Kenti - Kütahya

İyi korunmuş Roma ve Bizans tapınağı, agora ve tiyatro kalıntılarını içeren antik kent.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Akdamar Kilisesi - Van

Karmaşık freskleriyle ünlü, 10. yüzyıl Ermeni ada kilisesi.

Herkesin peşinden koştuğu o listede sizin şehriniz var mı? İşte Türkiye’nin harikaları...

Ankara: Bir Cumhuriyet Modern Başkentinin Planlanması ve İnşası

Modern Cumhuriyet ideallerinin sembolü olarak 1920'lerden itibaren planlanan kentsel doku.