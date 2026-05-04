Hıdırellez 2026 ne zaman, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Hıdırellez Gelenek ve Ritüelleri...

Doğanın uyanışını simgeleyen en özel günlerden biri olan ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez gününe, 2026 Mayıs ayına girilmesi ile sayılı vakit kaldı. Bu durumda Hıdırellez ne zaman, hangi güne denk geliyor ve bu anlamlı günde hangi ritüeller yapılır soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 12:50
Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan bu köklü gelenek, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da büyük bir heyecanla bekleniyor. Türk kültüründe "Ruz-ı Hızır" yani Hızır Günü olarak bilinen Hıdırellez, kışın geride kaldığını ve yaz mevsiminin başladığını simgeliyor. Yüzyıllardır süregelen bu köklü gelenek, umut, bereket, sağlık ve yeni başlangıçların sembolü olmayı sürdürüyor.

2026 HIDIRELLEZ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Hıdırellez, her yıl sabit bir tarihte kutlanır. Takvimler 5 Mayıs akşamını gösterdiğinde kutlamalar başlar ve 6 Mayıs ikindi ezanına kadar devam eder. Halk takvimine göre yıl ikiye ayrılır:

6 Mayıs'tan 7 Kasım'a kadar olan süre "Hızır Günleri" (yaz), 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise "Kasım Günleri" (kış) olarak adlandırılır. Dolayısıyla 5 Mayıs gecesi, kışın resmen bitip bereketli yaz günlerinin başladığı kutsal eşiktir.

HIDIRELLEZ NEDEN KUTLANIR, ANLAMI NEDİR?

Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kutlanan bu özel gün, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul ediliyor.

Bu inanış, Hıdırellez'i yalnızca mevsimsel bir geçişten öteye taşıyarak; umut, yenilenme, bolluk ve kısmet kavramlarıyla bütünleştiriyor. Bu nedenle insanlar, bu özel gecede dilek tutarak hayatlarında yeni kapıların açılmasını temenni ediyor.

HIDIRELLEZ GECESİ HANGİ RİTÜELLER YAPILIR?

  • Dilek ritüeli: Dilek tutmak isteyenler, gül ağacının altına dileklerini bırakır. Bazıları dileğini kağıda yazarken bazıları ise hayalini çizerek ifade eder.
  • Ateş üzerinden atlama: Yakılan ateşin üzerinden atlanarak kötü şansın ve hastalıkların geride bırakıldığına inanılır.
  • Doğada kutlama: Aileler ve arkadaş grupları yeşil alanlarda bir araya gelerek piknik yapar, çeşitli oyunlar oynayıp müzik eşliğinde eğlenir.
  • Kısmet açma adetleri: Genç kızlar arasında yaygın olan bu gelenekte yüzük, küpe gibi eşyalar su dolu bir kaba bırakılır ve maniler eşliğinde talih ritüelleri yapılır.
HIDIRELLEZ DUASI NEDİR?

Bolluk, bereket ve sağlık dilekleriyle yapılan bu dualar, geleneksel sözlerle ifade ediliyor. En bilinen Hıdırellez duası ise şu şekilde:

Bismillahirrahmanirrahim
Bin bir adım bir adım, Allah bir adım adım.
Kerim kerem Allah, başımda bir duman var yardım eyle ya Allah.
La ilahe illallah Muhammeden Resulullah, yetiş imdadıma Hızır ile.
Allah'ım sen birsin, biz kullarına yardım eyle.
Hızır deryada, erdim murada, amin.

