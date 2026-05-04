Hıdırellez 2026 ne zaman, ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Hıdırellez Gelenek ve Ritüelleri...

HIDIRELLEZ NEDEN KUTLANIR, ANLAMI NEDİR?

Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kutlanan bu özel gün, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul ediliyor.

Bu inanış, Hıdırellez'i yalnızca mevsimsel bir geçişten öteye taşıyarak; umut, yenilenme, bolluk ve kısmet kavramlarıyla bütünleştiriyor. Bu nedenle insanlar, bu özel gecede dilek tutarak hayatlarında yeni kapıların açılmasını temenni ediyor.