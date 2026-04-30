Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? İşte 2026 Hıdırellez tarihi ve günü

Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? İşte 2026 Hıdırellez tarihi ve günü

Baharın gelişini simgeleyen, bereket ve şifa getirdiğine inanılan Hıdırellez için 2026 hazırlıkları hız kazandı. Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan bu köklü gelenek, her yıl olduğu gibi yine büyük bir heyecanla karşılanıyor. Rivayete göre Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilen bu özel zaman diliminde gerçekleştirilen ritüeller ve kutlama biçimleri merak konusu oluyor. Peki, Hıdırellez hangi tarihte kutlanır, dilek ritüelleri nelerdir ve bu günde hangi gelenekler uygulanır?

Giriş Tarihi: 30.04.2026 22:24
Doğanın yeniden canlandığını müjdeleyen ve her yıl aynı tarihte kutlanan mevsimsel bayramlardan Hıdırellez, 2026'da da geniş kitleler tarafından umut ve heyecanla karşılanıyor. Türk kültüründe "Ruz-ı Hızır" yani Hızır Günü olarak bilinen bu özel zaman, kışın geride kaldığını ve yaz mevsiminin başladığını simgeliyor. Bereket, kısmet ve iyi talih getirdiğine inanılan pek çok geleneksel ritüelle anlam kazanan bu günün kökeni, tarihi ve en yaygın uygulamaları merak edilerek araştırılmaya devam ediyor.

HIDIRELLEZ 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Hıdırellez, her yıl sabit bir tarihte kutlanır. Takvimler 5 Mayıs akşamını gösterdiğinde kutlamalar başlar ve 6 Mayıs ikindi ezanına kadar devam eder. Halk takvimine göre yıl ikiye ayrılır:

6 Mayıs'tan 7 Kasım'a kadar olan süre "Hızır Günleri" (yaz), 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise "Kasım Günleri" (kış) olarak adlandırılır. Dolayısıyla 5 Mayıs gecesi, kışın resmen bitip bereketli yaz günlerinin başladığı kutsal eşiktir.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez kelimesi, karada darda kalanlara yardım eden Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin isimlerinin birleşmesinden türetilmiştir. İnanışa göre bu iki isim, yılda sadece bir kez, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece bir gül ağacının altında buluşurlar.

Bu buluşma, doğanın canlanmasını, bereketin artmasını ve duaların kabul olmasını simgeler. Anadolu kültüründe "Hızır eli değmiş" tabiri, mucizevi iyileşmeler ve beklenmedik rızıklar için kullanılır.

GÜL AĞACI RİTÜELİ VE DİLEKLER NASIL YAPILIR?

Hıdırellez'in en yaygın ve en bilinen ritüeli gül ağacı dibine dilek bırakmaktır. 5 Mayıs akşam ezanı vaktiyle birlikte, sahip olmak istenen şeylerin (ev, araba, bebek, başarı vb.) küçük modelleri yapılır veya beyaz bir kağıda çizilerek gül ağacının dalına asılır ya da dibine gömülür.

Aynı zamanda bereket getirmesi için cüzdanlar açık bırakılır veya gül ağacının altına para konur. 6 Mayıs sabahı erkenden bu dilekler toplanarak suya bırakılır; akarsu veya denize bırakılan dileklerin "yolunun açık olduğu" kabul edilir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör