Hıdırellez ne zaman ve neden kutlanır, hangi gün başlayacak, Mayıs'ın kaçında olacak? Baharın Müjdecisi!

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, doğanın uyanışını simgeleyen en özel günlerden biri olarak yine milyonlarca kişi tarafından coşkuyla karşılanmaya hazırlanıyor. Hıdırellez ne zaman, hangi güne denk geliyor ve bu anlamlı günde hangi ritüeller yapılır soruları, Mayıs ayına yaklaşırken en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüzyıllardır süregelen bu köklü gelenek, umut, bereket, sağlık ve yeni başlangıçların sembolü olmayı sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 24.04.2026 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.04.2026 11:07
Hıdırellez, sadece bir gelenek değil aynı zamanda toplumsal birlikteliğin ve kültürel mirasın güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor. İnsanların doğayla yeniden bağ kurduğu ve umutlarını tazelediği bu özel gün, geçmişten günümüze uzanan bir köprü niteliği taşıyor. Hıdırellez ritüelleri ve detayları ise bu geleneksel günü yaşatmak isteyenlerin en çok merak ettiği başlıklardan biri olarak ön plana çıkıyor.

HIDIRELLEZ 2026 YILINDA NE ZAMAN OLACAK?

Hıdırellez 5 Mayıs 2026 Salı akşamı başlayacak ve 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü ikindi vaktine kadar devam edecek.
Halk inanışına göre 6 Mayıs tarihi, kış mevsiminin sona erdiği ve yazın başladığı gün olarak kabul ediliyor. Kutlamaların en yoğun yaşandığı zaman dilimi ise her yıl olduğu gibi 5 Mayıs gecesi, yani Hıdırellez gecesi oluyor.

HIDIRELLEZ NEDEN KUTLANIR, ANLAMI NEDİR?

Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kutlanan bu özel gün, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul ediliyor.
Bu inanış, Hıdırellez'i yalnızca mevsimsel bir geçişten öteye taşıyarak; umut, yenilenme, bolluk ve kısmet kavramlarıyla bütünleştiriyor. Bu nedenle insanlar, bu özel gecede dilek tutarak hayatlarında yeni kapıların açılmasını temenni ediyor.

HIDIRELLEZ GECESİ HANGİ RİTÜELLER YAPILIR?

  • Dilek ritüeli: Dilek tutmak isteyenler, gül ağacının altına dileklerini bırakır. Bazıları dileğini kağıda yazarken bazıları ise hayalini çizerek ifade eder.
  • Ateş üzerinden atlama: Yakılan ateşin üzerinden atlanarak kötü şansın ve hastalıkların geride bırakıldığına inanılır.
  • Doğada kutlama: Aileler ve arkadaş grupları yeşil alanlarda bir araya gelerek piknik yapar, çeşitli oyunlar oynayıp müzik eşliğinde eğlenir.
  • Kısmet açma adetleri: Genç kızlar arasında yaygın olan bu gelenekte yüzük, küpe gibi eşyalar su dolu bir kaba bırakılır ve maniler eşliğinde talih ritüelleri yapılır.
HIDIRELLEZ DUASI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Bolluk, bereket ve sağlık dilekleriyle yapılan bu dualar, geleneksel sözlerle ifade ediliyor. En bilinen Hıdırellez duası ise şu şekilde:
Bismillahirrahmanirrahim
Bin bir adım bir adım, Allah bir adım adım.
Kerim kerem Allah, başımda bir duman var yardım eyle ya Allah.
La ilahe illallah Muhammeden Resulullah, yetiş imdadıma Hızır ile.
Allah'ım sen birsin, biz kullarına yardım eyle.
Hızır deryada, erdim murada, amin.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör