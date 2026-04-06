HIDIRELLEZ TARİHİ 2026: Hıdırellez ne zaman başlıyor, hangi tarihte, gelenekleri ve ritüelleri neler?

Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte Hıdırellez coşkusu yeniden kendini hissettirmeye başladı. Yüzyıllardır kutlanan bu özel gün, 2026 yılında da doğanın uyanışını simgeleyen anlamıyla dikkat çekerken, pek çok kişi kutlama tarihine odaklanmış durumda. Dileklerin tutulduğu, ateşlerin yakıldığı ve çeşitli ritüellerin gerçekleştirildiği Hıdırellez, geleneksel yönüyle yine ilgi görmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2026 15:56 Güncelleme Tarihi: 06.04.2026 15:58
HIDIRELLEZ TARİHİ 2026: Hıdırellez ne zaman başlıyor, hangi tarihte, gelenekleri ve ritüelleri neler?

Yüzyıllardır kutlanmaya devam eden Hıdırellez, baharın gelişini simgeleyen en önemli geleneksel günlerden biri olarak kabul ediliyor. Bolluk, bereket ve yeni başlangıçların sembolü olan bu özel gün, 2026 yılında da çeşitli etkinlikler ve ritüellerle kutlanacak. Hıdırellez'in hangi güne denk geldiği ve bu anlamlı günde yapılan geleneksel uygulamalar ise yine birçok kişinin gündeminde yer alıyor.

HIDIRELLEZ TARİHİ 2026: Hıdırellez ne zaman başlıyor, hangi tarihte, gelenekleri ve ritüelleri neler?

HIDIRELLEZ 2026 TARİHİ

Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez, 2026 yılında 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs günü boyunca kutlanmaya devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez gecesinde dilekler tutulacak, çeşitli ritüeller gerçekleştirilecek ve baharın gelişi coşkuyla karşılanacak.

HIDIRELLEZ TARİHİ 2026: Hıdırellez ne zaman başlıyor, hangi tarihte, gelenekleri ve ritüelleri neler?

HIDIRELLEZ'DE YAPILAN GELENEKSEL RİTÜELLER

Hıdırellez, özellikle Anadolu'da uzun yıllardır sürdürülen gelenekleriyle biliniyor. Bu özel günde yapılan bazı ritüeller şu şekilde öne çıkıyor:

Dilek ritüeli: Dilek tutmak isteyenler, gül ağacının altına dileklerini bırakır. Bazıları dileğini kağıda yazarken bazıları ise hayalini çizerek ifade eder.
Ateş üzerinden atlama: Yakılan ateşin üzerinden atlanarak kötü şansın ve hastalıkların geride bırakıldığına inanılır.
Doğada kutlama: Aileler ve arkadaş grupları yeşil alanlarda bir araya gelerek piknik yapar, çeşitli oyunlar oynayıp müzik eşliğinde eğlenir.
Kısmet açma adetleri: Genç kızlar arasında yaygın olan bu gelenekte yüzük, küpe gibi eşyalar su dolu bir kaba bırakılır ve maniler eşliğinde talih ritüelleri yapılır.

HIDIRELLEZ TARİHİ 2026: Hıdırellez ne zaman başlıyor, hangi tarihte, gelenekleri ve ritüelleri neler?

HIDIRELLEZ DUASI VE DİLEKLER

Hıdırellez gecesinde bolluk, bereket, sağlık ve kısmet için dualar edilir. En çok okunan dualardan biri ise şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim
Bin bir adım bir adım, Allah bir adım adım.
Kerim kerem Allah, başımda bir duman var yardım eyle ya Allah.
La ilahe illallah Muhammeden Resulullah, yetiş imdadıma Hızır ile.
Allah'ım sen birsin, biz kullarına yardım eyle.
Hızır deryada, erdim murada, amin.

HIDIRELLEZ TARİHİ 2026: Hıdırellez ne zaman başlıyor, hangi tarihte, gelenekleri ve ritüelleri neler?
HIDIRELLEZ TARİHİ 2026: Hıdırellez ne zaman başlıyor, hangi tarihte, gelenekleri ve ritüelleri neler?