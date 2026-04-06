HIDIRELLEZ TARİHİ 2026: Hıdırellez ne zaman başlıyor, hangi tarihte, gelenekleri ve ritüelleri neler?

HIDIRELLEZ DUASI VE DİLEKLER

Hıdırellez gecesinde bolluk, bereket, sağlık ve kısmet için dualar edilir. En çok okunan dualardan biri ise şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Bin bir adım bir adım, Allah bir adım adım.

Kerim kerem Allah, başımda bir duman var yardım eyle ya Allah.

La ilahe illallah Muhammeden Resulullah, yetiş imdadıma Hızır ile.

Allah'ım sen birsin, biz kullarına yardım eyle.

Hızır deryada, erdim murada, amin.