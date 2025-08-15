Trend Galeri Trend Yaşam Hızlı ve Öfkeli 7 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

Efsane aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli, bu akşam 7. filmiyle izleyiciyle buluşuyor. Serinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen bu yapım, aynı zamanda trajik bir anı da içeriyor; başrol oyuncusu Paul Walker, çekimler sürerken yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun bazı sahneleri, filmde devam edebilmesi için özel teknolojilerle tamamlandı. Hızlı ve Öfkeli 7, hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle gündemde. Peki, film ilk olarak ne zaman vizyona girdi ve hangi mekanlarda çekildi?

Giriş Tarihi: 15.08.2025 17:22 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 17:22
Hızlı ve Öfkeli 7, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicinin heyecanını zirveye taşıyor. Serinin yedinci filmi, yönetmen James Wan'ın imzasını taşıyor ve bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Orijinal adıyla Furious 7 olan yapımın devam filmleri merakla bekleniyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 7 nerede ve ne zaman çekildi, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte filmle ilgili bilmeniz gereken detaylar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 KONUSU

Hız, güzel arabalar, soygun, dostluk, ihanet ve sadakat temaları üzerine kurulmuş, fenomenleşen film serisinin son halkasında Vin Diesel, Dwayne Johnson ve Paul Walker son kez beraber kamera karşına geçti.
Serinin son bölümünde Hızlı ve Öfkeli ekibi bu kez İngiltere'den gelen bir intikam planından habersizlerdir. Shaw kardeşi Owen'ın hesabını sormakta ve onu yaralayanların karşısına çıkmaktadır. Shaw kibin Toretto evini havaya uçurduktan sonra Dom yetkili bir devlet ajanından yardım ister. Böylece ekip bir kez daha harekete geçer. Bu kez ABD hükümeti için yaptırılan bir takip cihazını ele geçirmek zorundadırlar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCULARI

Paul Walker (Brian O'Conner)

Vin Diesel (Dominic Toretto)

Dwayne Johnson (Luke Hobbs)

Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

Jordana Brewster (Mia Toretto)

Tyrese Gibson (Roman Pearce)

Ludacris (Tej Parker)

Lucas Black (Sean Boswell)

Jason Statham (Deckard Shaw)

Nathalie Emmanuel (Ramsey)

Djimon Hounsou (Mose Jakande)

Tony Jaa (Kiet)

Ali Fazal (Safar)

Elsa Pataky (Elena Neves)

HIZLI VE ÖFKELİ 7 NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

30 Kasım 2013'te, Şükran günü tatili için film çekimlerine bir süre ara verildiği sıra Brian O'Conner karakterini canlandıran Paul Walker bir araba kazasında yaşamını yitirdi. Bir gün sonra, film çalışmalarının bir süreliğine gecikeceği açıklandı. Yönetmen James Wan filmin iptal edilmediğini onayladı.

Diesel sosyal medyadan filmin çıkış tarihinin 10 Nisan 2015 tarihinde olacağını onayladı. 27 Şubat 2014'te, bir Hollywood Muhabiri 1 Nisan'da filmin geri kalan kısımların çekileceğini, oyuncuların ve ekibin çekimler için Atlanta'ya gittiklerini rapor etti.

