Hızlı ve Öfkeli 7 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

Efsane aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli, bu akşam 7. filmiyle izleyiciyle buluşuyor. Serinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen bu yapım, aynı zamanda trajik bir anı da içeriyor; başrol oyuncusu Paul Walker, çekimler sürerken yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun bazı sahneleri, filmde devam edebilmesi için özel teknolojilerle tamamlandı. Hızlı ve Öfkeli 7, hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle gündemde. Peki, film ilk olarak ne zaman vizyona girdi ve hangi mekanlarda çekildi?