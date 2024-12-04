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Holding Aydan kimdir? ATV Holding dizisinin Aydan'ı Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin yeni dizisi başlıyor. Her hafta çarşamba günleri yayımlanmaya hazırlanan dizinin başrolünde yer alan Aydan Türker karakteri ve canlandıran oyuncu dizi takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Altınordu ailesinin iktidar mücadelesini anlatacak yapım kadrosuyla da ses getiriyor. Holding Aydan kimdir sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; Holding dizisinin Aydan'ı Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Giriş Tarihi: 04.12.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:33
Holding Aydan kimdir? ATV Holding dizisinin Aydan’ı Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Holding Aydan kimdir sorusu ATV'nin yeni dizisinin ilk bölümü ile takip ediliyor. Oyuncu Tuğba Sunguroğlu'nun canlandıracağı karakter tanıtımlardan itibaren merak edilmeye başladı. Güçlü hikayesi ve kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanan yapım ilk bölümü ile yayımlanıyor. Peki; Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, oynadığı diziler neler?

Holding Aydan kimdir? ATV Holding dizisinin Aydan’ı Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

HOLDİNG BAŞLIYOR!

ATV ekranlarında her hafta çarşamba günü ekranlara gelmeye hazırlanan Holding dizisi 1. bölüm ile 4 Aralık günü yayında. Dizinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor.

Holding Aydan kimdir? ATV Holding dizisinin Aydan’ı Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

HOLDİNG AYDAN KİMDİR?

Dizinin başrol karakterleri arasında yer alan Aydan'ı oyuncu Tuğba Sunguroğlu canlandırıyor.

Holding Aydan kimdir? ATV Holding dizisinin Aydan’ı Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aydan karakteri Osman Altınordu'nun gayrimeşru kızıdır. Denizin derinliklerinde kaybolup giden annesini bulmak umuduyla dalgıç olmuştur.

Denizin altında huzur bulan, engelli çocuklara eğitim vermek için çırpınan, mütevazı ve sakin genç bir kadınken, girmek zorunda bırakıldığı kural tanımaz mücadele içinde güçlü bir savaşçıya dönüşecektir.

Holding Aydan kimdir? ATV Holding dizisinin Aydan’ı Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

TUĞBA SUNGUROĞLU KİMDİR?

7 Mayıs 1999 Eskişehir doğumlu Tuğba Sunguroğlu, 2004 yılında ailesiyle birlikte Paris'e taşınmış ve eğitimini burada tamamlamıştır.

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