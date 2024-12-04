Holding Aydan kimdir? ATV Holding dizisinin Aydan’ı Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Holding Aydan kimdir sorusu ATV'nin yeni dizisinin ilk bölümü ile takip ediliyor. Oyuncu Tuğba Sunguroğlu'nun canlandıracağı karakter tanıtımlardan itibaren merak edilmeye başladı. Güçlü hikayesi ve kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanan yapım ilk bölümü ile yayımlanıyor. Peki; Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, oynadığı diziler neler?