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Holding Aydan kimdir? ATV Holding dizisinin Aydan'ı Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Holding Aydan kimdir? ATV Holding dizisinin Aydan'ı Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
ATV'nin yeni dizisi başlıyor. Her hafta çarşamba günleri yayımlanmaya hazırlanan dizinin başrolünde yer alan Aydan Türker karakteri ve canlandıran oyuncu dizi takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Altınordu ailesinin iktidar mücadelesini anlatacak yapım kadrosuyla da ses getiriyor. Holding Aydan kimdir sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; Holding dizisinin Aydan'ı Tuğba Sunguroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 04.12.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:33