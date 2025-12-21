Trend
Hoş Geldin Üç aylar mesajları 2025 || Resimli, dualı, anlamlı, en güzel Üç Aylar mesajları ve sözleri
İslam âleminin hasretle beklediği mübarek üç aylar, 21 Aralık 2025 Pazar itibarıyla başlıyor. Recep ayı ile kapılarını aralayan bu mukaddes dönem, manevi bir arınma ve huzur iklimini beraberinde getiriyor. Sevdiklerine, dostlarına ve akrabalarına bu mübarek zaman diliminin sevincini ulaştırmak isteyenler için; en yeni, farklı, dualı ve resimli üç aylar mesajları derlendi. İşte WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşabileceğiniz en anlamlı "Hoş Geldin Üç Aylar" sözleri.
Giriş Tarihi: 21.12.2025 06:15