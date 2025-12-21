Hoş Geldin Üç aylar mesajları 2025 || Resimli, dualı, anlamlı, en güzel Üç Aylar mesajları ve sözleri

2026 EN YENİ VE FARKLI ÜÇ AYLAR MESAJLARI

"Allah'ım! Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan temizle. Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'ın nuruna ulaştır. Üç aylarınız mübarek olsun."

"Gönüllerin baharı, ruhların şifası olan mübarek üç aylar kapımızda. Rabbim bu kutlu zaman dilimini tüm İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirsin. Hoş geldin ya Şehr-i Recep!"

"Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günlerde, dualarda buluşmak dileğiyle. Hayırlı Üç Aylar."