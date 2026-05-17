İBB soruşturmasında tutuklanmıştı! Ağaç A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan köyüne lüks villa yaptırmış!

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda tutuklanan 12 şüpheliden biri olan Ağaç A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan'ın memleketi Mudurnu'da muhteşem lüks bir villa yaptırdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.05.2026 18:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 18:37
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti.

Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden 'kurgusal sistem'le ihaleye fesat karıştırıldığını öne sürülürken, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 30 kişiden 29'u 8 Mayıs'ta gözaltına alınmış, birininse yurt dışında olduğu belirtilmişti.

5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, savcılıkta ifadeleri alınan 20 kişiyse tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 12 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken aralarında Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

KÖYÜNE LÜKS VİLLA YAPTIRMIŞ

Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan'ın memleketi Mudurnu'da muhteşem lüks bir villa yaptırdığı ortaya çıktı.

Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden 'kurgusal sistem'le ihaleye fesat karıştırıldığını öne sürülen operasyonda tutuklanan Karaarslan'ın Fındıcak Köyü Kayabaşı Mahallesi'nde yaptırdığı lüks taştan villa kafalarda soru işareti bırakırken, inşaatı yapan firmanın sosyal medya hesabından 1 yıl önce 'Aytekin bey ve ailesine hayırlı olsun. Güle güle oturmaları dileğiyle' notuyla villanın videosunu paylaştığı ortaya çıktı.

Drone ile çekilen villanın videosuna Mavi Işıklar'ın 'Ankara Rüzgarı' şarkısı ile edit yapıldığı görüldü. Taştan yapılan lüks villanın içindeki şömine ve lüks ayrıntılar dikkat çekti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MUDURNU #İBB