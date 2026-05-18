İçişleri Bakanlığı’ndan dolandırıcılara yeni kabus: Dolunay Projesi! 18 dakikada kritik müdahale...

'SİBER VATANDA GÜVENLİK KALKANI'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "siber vatan"da kurulacak güvenlik kalkanı Dolunay projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni Şafak'a konuşan Bakan Çiftçi, güvenlik anlayışında köklü paradigma değişikliğine gidildiğini vurgulayarak, "Türkiye artık suçu takip eden değil, riski yöneten, toplumsal dayanıklılığı güçlendiren, dijital çağın tehditlerini okuyan, çocukları ve aileyi merkeze alan 'Yeni Nesil İç Güvenlik Modeli'ne geçiyor. Bu yeni nesil tehditlere karşı artık daha dinamik bir yapıya ihtiyacımız var. Sahadaki verilerimiz, suçun dijitalleşme hızını ve ekonomik boyutunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında incelediğimiz 214 bin 847 vakanın 156 bin 68'ini, yani yüzde 72,6 gibi ezici oranını dolandırıcılık suçları oluşturuyor. Yürüttüğümüz analizlere göre, her 3 vakadan yalnızca biri için suç duyurusunda bulunuluyor. Sadece Jandarma bölgemizde bildirilen vakaların tahmini ekonomik kaybı bile 50 milyar TL seviyesinde olduğu görüldü. Şikâyet edilmeyen vakaları da düşündüğümüzde, karşımızdaki ekonomik tehdidin boyutu ürkütücü. Artık savcılar, aylar sürecek delil toplama evresini atlayıp, soruşturmanın daha çabuk olgunlaşmasını ve operasyona dönüşmesini sağlayacak. Mağdurların polise ihbarda bulunduğu andan itibaren dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşarak onaya sunulması hedefliyoruz." şeklinde konuştu.