Son dakika İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik Cinayeti daha önceden mi planlamış? Meğer olay günü sırtındaki çantada...

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik hakkında yeni gelişmeler son dakika gündeminde! Tüm Türkiye, İstanbul'da yaşanan vahşetin detaylarını yakından takip ederken, konu hakkında Semih Çelik'in anne ve babası yeni açıklamalar yaptı. Yapılan son açıklamalar ile birlikte gözler Edirnekapı Surları'nda kameralara yansıyan görüntülerdeki o detaylara çevrildi. Sur canisinin kameralara yakalandığı son görüntüsündeki sırt çantası detayı merak edilmişti. Peki, Cinayeti daha önceden mi planlamış, olay günü neler yaşandı, zanlının sırt çantasında ne vardı? İşte, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik olayında son gelişmeler!