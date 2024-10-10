Trend Galeri Trend Yaşam

Son dakika İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik Cinayeti daha önceden mi planlamış? Meğer olay günü sırtındaki çantada...

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik hakkında yeni gelişmeler son dakika gündeminde! Tüm Türkiye, İstanbul'da yaşanan vahşetin detaylarını yakından takip ederken, konu hakkında Semih Çelik'in anne ve babası yeni açıklamalar yaptı. Yapılan son açıklamalar ile birlikte gözler Edirnekapı Surları'nda kameralara yansıyan görüntülerdeki o detaylara çevrildi. Sur canisinin kameralara yakalandığı son görüntüsündeki sırt çantası detayı merak edilmişti. Peki, Cinayeti daha önceden mi planlamış, olay günü neler yaşandı, zanlının sırt çantasında ne vardı? İşte, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik olayında son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 10.10.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:46
Son dakika İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik Cinayeti daha önceden mi planlamış? Meğer olay günü sırtındaki çantada...

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katili Semih Çelik'in olay günü yakalandığı güvenlik kamerası görüntüleri inceleme altına alınmıştı. Yapılan incelemelerde, zanlının sırtındaki çan dikkat çekerken olay gününe dair daha önceden mi planlanmıştı soruları akıllara geldi. Peki, Semih Çelik olayında son gelişmeler neler, cinayeti daha önceden mi planlamış? Meğer olay günü sırtındaki çantada...

Son dakika İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik Cinayeti daha önceden mi planlamış? Meğer olay günü sırtındaki çantada...

İKBAL UZUNER VE AYŞENUR HALİL'İN KATİLİ SEMİH ÇELİK İLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER NELER?

İstanbul Fatih'te cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) katletti.

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi.

Son dakika İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik Cinayeti daha önceden mi planlamış? Meğer olay günü sırtındaki çantada...

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Olayın hemen ardından incelenen güvenlik kamera görüntülerinde, Semih Çelik'in yanında bir siyah çantası vardı.

Herkes, sur canisinin sırtındaki çantada neler olduğunu merak etmeye başladı.

Son dakika İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik Cinayeti daha önceden mi planlamış? Meğer olay günü sırtındaki çantada...

MEĞER OLAY GÜNÜ SIRTINDAKİ ÇANTADA...

İddiaya göre o çantanın içerisinde Semih Çelik'in kasaplık yaptığı dönemde kullandığı ve sürekli odasında sakladığı bıçak seti vardı.

Çelik'in babası emniyete verdiği ifadesinde; "Kasapta çalışırken aldığı bıçakları odasında tutardı. Bize dokunmak istediğimiz de ise sinirlenip dokunmamıza izin vermezdi" demişti. Çelik'in babasına bile dokundurmadığı o bıçaklarla olay yerine gittiği iddia edildi.

Son dakika İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik Cinayeti daha önceden mi planlamış? Meğer olay günü sırtındaki çantada...

CİNAYETİ DAHA ÖNCEDEN Mİ PLANLAMIŞ?

Yine iddiaya göre SABAH gazetesinin ulaştığı görüntülerde de yer alan siyah çantanın içerisinde sadece bıçak seti değil olayda kullandığı urgan da bulunuyordu. Çelik'in olay yerine bu malzemelerle gitmiş olması cinayeti daha önceden planlamış olabileceği iddialarını da oldukça güçlendirdi.

SON DAKİKA SON DAKİKA