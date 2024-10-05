İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun tepki çeken pozları yeniden gündemde: Böyle sanat yerin dibine batsın
İstanbul Fatih'teki korkunç olayda Semih Çelik iki genç kızı acımasızca öldürdü. 19 yaşında olan ve kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik'in önce Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in boğazını keserek öldürdü. Ardından okul arkadaşı İkbal Uzuner'in evine giden Çelik burada genç kızı vahşice katletti. Semih Çelik isimli katilin, iki genç kızı vahşice öldürmesinin yankıları sürerken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi için verdiği pozlar yeniden gündem oldu. Birçok kişi bu pozlar için "Böyle sanat yerin dibine batsın" yorumunda bulundu. Öte yandan, bazı hesaplar tarafından katil ve yaşanan cinayetin övüldüğü paylaşımlara da tepki yağdı.
Giriş Tarihi: 05.10.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 12:31