İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 MEB 2. ara tatil takvim

İkinci ara tatilin ne zaman başlayacağı milyonlarca öğrenci tarafından merakla sorgulanıyor. Ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşmak ve dinlenmek için en güzel fırsat olan ara tatillerin ikincisi için geri sayım başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?