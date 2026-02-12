Trend Galeri Trend Yaşam İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 MEB 2. ara tatil takvim

İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 MEB 2. ara tatil takvim

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem devam ederken dikkatler ikinci ara tatil takvimine çevrildi. Yarıyıl molasının ardından yeniden ders başı yapan milyonlarca öğrenci ve öğretmen, bahar dönemindeki ara tatilin tarihini merak ediyor.Mart ayında yapılacak ara tatilin zamanı netleşirken, okulların kapanış süreci de veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

İkinci ara tatilin ne zaman başlayacağı milyonlarca öğrenci tarafından merakla sorgulanıyor. Ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşmak ve dinlenmek için en güzel fırsat olan ara tatillerin ikincisi için geri sayım başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2026 Cuma

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2026 Çarşamba

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2026 Pazar

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2026 Perşembe (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

