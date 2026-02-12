İkinci ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 MEB 2. ara tatil takvim

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2026 Cuma
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2026 Çarşamba
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2026 Pazar
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2026 Perşembe (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)