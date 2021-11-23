İkinci el araç dolandırıcılarının oyunu çöktü! Bunu yapan şimdi yandı: Karar çıktı…

Yıllardır hayâlini kurduğu otomobili almak için internet başına geçen, tüketici, beğendiği bir otomobili tespit etti. İlan sahibine ulaşan tüketici, kaparo olarak 100 TL verilen hesap numarasına yatırdı.

Aradan günler geçmesine rağmen ilan sahibine bir türlü ulaşmayı başaramayan tüketici, dolandırıldığını anlayınca Cumhuriyet Savcılığı'nın yolunu tuttu.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanık 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay emsâl bir karara imza attı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR!

Yüksek Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: "Kaparo olarak yatırılan paranın sanık tarafından çekildiği ancak sanığın suça konu aracın satışını katılana vermediği ve teslimini de yapmadığı ortadadır.