İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!
Yoğun iş temposu ve dijital dünyanın kuşatması altında olan modern ilişkiler, bazen fark edilmeyen küçük hatalarla büyük kopuşlara sürükleniyor. Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, çiftlerin en sık yaptığı ve ilişkiyi içten içe tüketen 10 kritik hatayı sıralayarak hayati uyarılarda bulundu. İşte partnerinizi hayatın merkezi yapmaktan sürekli haklı çıkma çabasına kadar, mutluluğun önündeki o engeller…
Giriş Tarihi: 13.02.2026 14:26