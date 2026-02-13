İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

HER ŞEYİ BİRLİKTE YAPMAK

Birlikte vakit geçirmek güzel olsa da her anı beraber geçirmek sağlıklı değildir. Bu durum bağlılık gibi görünse de aslında zamanla bağımlılığa dönüşebilir. Sağlıklı bir ilişkide her iki tarafın da kendi alanının olması da gerekir. Kişinin arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, ailesine zaman ayırması ve hobilerini sürdürmesi ilişkiyi güçlendirir.