Trend Galeri Trend Yaşam İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

Yoğun iş temposu ve dijital dünyanın kuşatması altında olan modern ilişkiler, bazen fark edilmeyen küçük hatalarla büyük kopuşlara sürükleniyor. Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, çiftlerin en sık yaptığı ve ilişkiyi içten içe tüketen 10 kritik hatayı sıralayarak hayati uyarılarda bulundu. İşte partnerinizi hayatın merkezi yapmaktan sürekli haklı çıkma çabasına kadar, mutluluğun önündeki o engeller…

İHA
Giriş Tarihi: 13.02.2026 14:26
İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

Yoğun iş temposu, artan stres, iletişimin büyük ölçüde dijital ortama taşınması ve insanların birbirine ayırdığı zamanın azalması, çiftler arasında duygusal kopukluklara neden olabiliyor.

İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

Bu durum zamanla karşılıklı anlayışı azaltıp tahammülsüzlüğü artırırken, küçük sorunlar bile büyük tartışmalara dönüşebiliyor. Teknolojinin gelişmesi, tüketimin artması ve toplumsal yapının değişmesi ilişkileri yürütmeyi her geçen gün daha zor hale getiriyor.

İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, bazen küçük görünen hataların zamanla büyük sorunlara dönüşebildiğini söyleyerek, "İlişkilerde mutluluğun anahtarı ise iletişim, anlayış ve karşılıklı saygıdır" dedi.


İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

Klinik Psikolog Karaçiçek, çiftlerin en sık yaptığı 10 büyük hatayı şu şekilde sıraladı:


İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

PARTNERİ HAYATIN MERKEZİNE KOYMAK
İlişkide sevdiğiniz insan elbette çok değerlidir, ancak hayatınızın tamamı olmamalıdır. Tüm planlarınızı ona göre yapmak, her şeyi onun üzerine kurmak zamanla sizi tüketir. Bu durum ilişkinin dengesini de bozar. İlişki, hayatı tamamlayan güzel bir parçadır; hayatın tek amacı haline gelmesi sağlıklı değildir.


İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

SÜREKLİ HAKLI OLMAYA ÇALIŞMAK
Hayatta her zaman haklı olmak imkansızdır. Ancak bazı kişiler ilişkilerinde her tartışmada üstün çıkmaya çalışır. Bu tutum zamanla ilişkinin dengeli ve eşit yapısını bozar. İnsanlar bazen haklı olmayı o kadar önemser ki mutlu olabilecekleri anları kaçırırlar. Unutmayın, ilişkilerde çoğu zaman tek bir doğru yoktur. Gerektiğinde özür dilemekten kaçınmayın; çünkü özür dilemek zayıflık değil, olgunluk göstergesidir.


İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

AŞIRI KISKANÇLIK
Kıskançlık, kontrolsüz hale geldiğinde ilişkiyi yıpratan ciddi bir probleme dönüşebilir. Sürekli hesap sormak, partnerin telefonunu kontrol etmek, kimlerle görüştüğünü sorgulamak ve sosyal çevresini kısıtlamak zamanla güven duygusunu yok eder. Aşırı kıskançlık, sevginin değil güvensizliğin göstergesidir ve ilişkinin sağlıklı ilerlemesini engeller.

İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

KİŞİYİ DEĞİŞTİRMEYE ÇABALAMAK
Sürekli partnerinizi değiştirmeye çalışmak, ilişkiyi yoran ve çıkmaza sokan bir davranıştır. Üstelik kişi istemedikten sonra onu zorla değiştirmek mümkün değildir. Burada önemli nokta şudur: Partnerinizin davranışı size veya çevresine zarar veriyor mu? Eğer zarar vermiyorsa, onu değiştirmeye çalışmak haksızlık olabilir.


İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

HER ŞEYİ BİRLİKTE YAPMAK
Birlikte vakit geçirmek güzel olsa da her anı beraber geçirmek sağlıklı değildir. Bu durum bağlılık gibi görünse de aslında zamanla bağımlılığa dönüşebilir. Sağlıklı bir ilişkide her iki tarafın da kendi alanının olması da gerekir. Kişinin arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, ailesine zaman ayırması ve hobilerini sürdürmesi ilişkiyi güçlendirir.

İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

DİJİTAL DÜNYAYA AŞIRI ZAMAN AYIRMAK
Günümüzde ilişkilerde en sık yaşanan problemlerden biri, taraflardan birinin sürekli telefon ya da bilgisayarla meşgul olmasıdır. Eve gelir gelmez telefona sarılmak, birlikte vakit geçirirken bile sosyal medyadan kopamamak ya da "kafamı dağıtıyorum" diyerek saatlerce oyun oynamak, gerçek iletişimi zayıflatır. Ayrıca sosyal medyada görülen "kusursuz hayat" paylaşımları çoğu zaman gerçeği yansıtmaz. İnsanlar bu sahte mutlulukları kendi ilişkileriyle kıyasladığında, gereksiz sorgulamalar ve memnuniyetsizlikler başlayabilir.


İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

ÇOK KIRICI TARTIŞMALAR
Tartışmalar her ilişkide olur ancak tartışma şekli çok önemlidir. Bağırmak, hakaret etmek, küçümsemek ya da kişinin değerlerine saldırmak ilişkide en büyük yaraları açar. Sorun konuşulurken kişiliğe değil, davranışa odaklanmak gerekir. Öfke kontrolü ve yapıcı bir dil kullanmak ilişkiyi koruyan en önemli unsurlardandır.


İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

GERÇEKÇİ OLMAYAN BEKLENTİLER
Bazı kişiler geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarını farkında olmadan ilişkiye taşır. Oysa herkesin sevgisini hissettirme kapasitesi farklıdır. Karşınızdaki kişiden sadece verebileceği kadarını beklemek gerekir.


İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

GEÇMİŞE TAKILI KALMAK
Bazı insanlar geçmişte yaşanan olayları unutamaz ve sürekli gündeme getirir. Oysa eski sorunları tekrar tekrar açmak, ilişkiye zarar verir. Elbette hatalardan ders almak önemlidir. Ancak geçmiş affedildiyse sürekli hatırlatmak ilişkiyi yıpratır.


İlişkileri bitiren 10 büyük hata! Klinik Psikolog açıkladı: Bu davranışlar geri dönülmez yollara sokuyor!

SORUNLARIN ÜSTÜNÜ KAPATMAK
Sorunları yok saymak ya da içine atmak çözüm getirmez. Aksine zamanla küçük kırgınlıklar büyür ve daha büyük problemler haline gelir. Rahatsız olduğunuz konuları doğru zamanda, sakin bir şekilde ve kırıcı olmadan dile getirmek önemlidir. Duygularınızı paylaşmak, iletişimi güçlendirir ve ilişkinin sağlıklı şekilde ilerlemesine yardımcı olur.