İlişkinizdeki "narsisti" çıldırtacak o basit yöntem: "Gri kaya" taktiği ile hayatınızı geri kazanın!

KENDİNE YATIRIM YAPMAK VE HAYATI DARALTMAMAK

En büyük risk, bütün enerjinin partner etrafında dönmesidir. Hobiler, spor, arkadaş görüşmeleri ve kişisel gelişim ihmal edilmemelidir.

"Niye gidiyorsun?" sorusuna "Çünkü kendi hayatım da var" yanıtı verebilirsiniz. Kendi özsaygınızı besleyen faaliyetler, ilişkinin yarattığı boşluğu doldurur.Bireysel terapi, yaşanan tükenmişliği ve olası travma bağlarını ele almak için önemlidir. Günlük tutmak, duyguları fark etmek ve nefes egzersizleri gibi basit rutinler de destek olur.

İLETİŞİMİ DEĞİŞTİRMEK VE GÜVENLİ ALAN OLUŞTURMAK

"Ben" diliyle konuşmak faydalıdır: "Kendimi değersiz hissediyorum" yerine suçlayıcı ifadelerden kaçınılır. Kriz anlarında ortak bir "güvenli kelime" belirlenebilir. Çocuklar varsa onlara "Bu anne/ babanın sorunu, senin değil" diye yaşa uygun açıklamalar yapılabilir.

DESTEK AĞI KURMAK VE YALNIZLAŞMAMAK

Aile, arkadaşlar veya güvenilir kişilerle yaşananlar paylaşılmalıdır. Çünkü bu süreci psikolojik olarak yalnız yürütebilmek çok zordur. Bazı durumlarda partner de profesyonel yardım aldığında olumlu gelişmeler görülür. Ancak değişim her zaman partnerin elindedir. İlişkiyi yaşayan kişi, kendi hayatını kontrol ederek güçlenir. Narsist veya borderline özelliklerle yaşayan bir partnerle aynı hayatı paylaşmak, sürekli çaba gerektirir. Bu dinamikler empatiywi zorlaştırır, duygusal dalgalanmaları artırır ve partnerin kimliğini aşındırabilir. Her insanın değeri, partnerinin davranışlarından bağımsızdır. Sosyal bağlar ve kişisel huzur korunabildiğinde ilişki de daha dengeli bir zemine oturabilir. Hayatta kalma, pes etmemek ve kendine sahip çıkmakla mümkün olur.