Trend Galeri Trend Yaşam İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 11 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 11 Şubat Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

Survivor 2026'da haftanın en kritik gecesi yaşanıyor! Ünlüler ve Gönüllüler takımı, adada kalma umutlarını sürdürmek için dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. Güç ve dayanıklılığın sınırlarının zorlandığı bu akşamda, kaybeden takımı oldukça sert bir konsey bekliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? Nagihan'ın sakatlık raporunda ne yazıyor? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 12.02.2026 06:58
İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 11 Şubat Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

Dominik'te 6. haftanın 3. bölümü, sadece bir yarışma değil adeta bir sinir harbi şeklinde geçiyor. "Bu bir güç, dayanıklılık ve dokunulmazlık oyunu" sözleriyle başlayan mücadelede, yarışmacıların fiziksel olarak tükenme noktasına geldiği görülüyor. Özellikle parkurdaki sert temaslar ve sonrasında konseyde patlak veren "saygısızlık" tartışmaları, adadaki tüm dengeleri değiştirecek türden.

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 11 Şubat Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Parkurda yarışmacıların birbirine karşı sert müdahaleleri sinirleri gerdi.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan Mavi Takım oldu.

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 11 Şubat Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Seda oldu.

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 11 Şubat Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Eleme düellosu ve kader konseyi sonucunda son olarak DOĞUŞ adaya veda etti. Sırada kadınlar haftası var.

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 11 Şubat Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?